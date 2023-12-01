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Почти сто прилетов: под обстрелами ВСУ погиб мирных житель Херсонщины - РИА Новости Крым, 01.12.2023
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Почти сто прилетов: под обстрелами ВСУ погиб мирных житель Херсонщины
Почти сто прилетов: под обстрелами ВСУ погиб мирных житель Херсонщины - РИА Новости Крым, 01.12.2023
Почти сто прилетов: под обстрелами ВСУ погиб мирных житель Херсонщины
Еще один мирный житель Херсонской области погиб в результате непрекращающихся обстрелов украинских боевиков. Всего за сутки ВСУ нанесли 98 ударов по левобережью РИА Новости Крым, 01.12.2023
2023-12-01T10:44
2023-12-01T10:44
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
новые регионы россии
каховка
новая каховка
алешки
корсунка
крынки
днепряны
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Еще один мирный житель Херсонской области погиб в результате непрекращающихся обстрелов украинских боевиков. Всего за сутки ВСУ нанесли 98 ударов по левобережью региона, сообщают экстренные службы.В течение дня украинские неонацисты 27 раз били из артиллерии по Крынкам, 17 раз - по Алешкам, пять раз - по Казачьим лагерям, четыре - по Днепрянам. По три прилета зафиксировано в Обрывке и Подлесном, по два - в Новой Маячке и Корсунке.ВСУ продолжают ежедневный террор мирного левобережья Херсонской области. Сутками ранее по мирной инфраструктуре региона украинские боевики выпустили 103 артиллерийских снаряда. Читайте также на РИА Новости Крым:Обстрелы днем и ночью: ВСУ выпустили 78 снарядов по Херсонской областиГорода Донбасса обесточены из-за массированного удара ВСУМирный житель тяжело ранен при ударе ВСУ по Корсунке
херсонская область
новые регионы россии
каховка
новая каховка
алешки
корсунка
крынки
днепряны
голая пристань
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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херсонская область, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новые регионы россии, каховка, новая каховка, алешки, корсунка, крынки, днепряны, голая пристань, новости
Почти сто прилетов: под обстрелами ВСУ погиб мирных житель Херсонщины

Мирный житель Херсонской области погиб под ударами ВСУ

10:44 01.12.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГород Алешки херсонской области. Результаты обстрелов ВСУ
Город Алешки херсонской области. Результаты обстрелов ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Еще один мирный житель Херсонской области погиб в результате непрекращающихся обстрелов украинских боевиков. Всего за сутки ВСУ нанесли 98 ударов по левобережью региона, сообщают экстренные службы.
В течение дня украинские неонацисты 27 раз били из артиллерии по Крынкам, 17 раз - по Алешкам, пять раз - по Казачьим лагерям, четыре - по Днепрянам. По три прилета зафиксировано в Обрывке и Подлесном, по два - в Новой Маячке и Корсунке.
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, Каховки, Подстепного, Корсунки, Алешек, Днепрянов, Крынок, Голой Пристани, выпустив в общей сложности 35 снарядов из ствольной артиллерии. В результате обстрелов погиб один мирный житель, разрушения инфраструктуры уточняются", - сказано в сообщении экстренных служб.
ВСУ продолжают ежедневный террор мирного левобережья Херсонской области. Сутками ранее по мирной инфраструктуре региона украинские боевики выпустили 103 артиллерийских снаряда.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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Мирный житель тяжело ранен при ударе ВСУ по Корсунке
 
Херсонская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУНовые регионы РоссииКаховкаНовая КаховкаАлешкиКорсункаКрынкиДнепряныГолая ПристаньНовости
 
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