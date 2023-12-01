https://crimea.ria.ru/20231201/pochti-sto-priletov-pod-obstrelami-vsu-pogib-mirnykh-zhitel-khersonschiny-1133238519.html

Почти сто прилетов: под обстрелами ВСУ погиб мирных житель Херсонщины

Почти сто прилетов: под обстрелами ВСУ погиб мирных житель Херсонщины - РИА Новости Крым, 01.12.2023

Почти сто прилетов: под обстрелами ВСУ погиб мирных житель Херсонщины

Еще один мирный житель Херсонской области погиб в результате непрекращающихся обстрелов украинских боевиков. Всего за сутки ВСУ нанесли 98 ударов по левобережью РИА Новости Крым, 01.12.2023

2023-12-01T10:44

2023-12-01T10:44

2023-12-01T10:44

херсонская область

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

новые регионы россии

каховка

новая каховка

алешки

корсунка

крынки

днепряны

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Еще один мирный житель Херсонской области погиб в результате непрекращающихся обстрелов украинских боевиков. Всего за сутки ВСУ нанесли 98 ударов по левобережью региона, сообщают экстренные службы.В течение дня украинские неонацисты 27 раз били из артиллерии по Крынкам, 17 раз - по Алешкам, пять раз - по Казачьим лагерям, четыре - по Днепрянам. По три прилета зафиксировано в Обрывке и Подлесном, по два - в Новой Маячке и Корсунке.ВСУ продолжают ежедневный террор мирного левобережья Херсонской области. Сутками ранее по мирной инфраструктуре региона украинские боевики выпустили 103 артиллерийских снаряда. Читайте также на РИА Новости Крым:Обстрелы днем и ночью: ВСУ выпустили 78 снарядов по Херсонской областиГорода Донбасса обесточены из-за массированного удара ВСУМирный житель тяжело ранен при ударе ВСУ по Корсунке

херсонская область

новые регионы россии

каховка

новая каховка

алешки

корсунка

крынки

днепряны

голая пристань

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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