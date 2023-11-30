https://crimea.ria.ru/20231130/bolshe-sotni-udarov-za-sutki---vsu-prodolzhayut-terror-khersonschiny-1133206657.html

Больше сотни ударов за сутки - ВСУ продолжают террор Херсонщины

Больше сотни ударов за сутки - ВСУ продолжают террор Херсонщины - РИА Новости Крым, 30.11.2023

Больше сотни ударов за сутки - ВСУ продолжают террор Херсонщины

Еще 103 снаряда по мирной инфраструктуре херсонской области выпустили украинские боевики за минувшие сутки, сообщают экстренные службы региона. РИА Новости Крым, 30.11.2023

2023-11-30T11:21

2023-11-30T11:21

2023-11-30T11:21

херсонская область

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. Еще 103 снаряда по мирной инфраструктуре херсонской области выпустили украинские боевики за минувшие сутки, сообщают экстренные службы региона.В течение дня неонацисты 26 раз били по Алешкам, 17 раз - по Крынкам, девять прилетов зафиксировано в Саках, восемь - в Новых Лагерях, шесть - в Днепрянах.ВСУ регулярно обстреливают мирные населенные пункты херсонского левобережья, а также совершают попытки атаковать другие регионы России. Так, в ночь на 30 ноября беспилотник сбит над Белгородчиной. Накануне дроны уничтожены над Ростовской и над Подольским городским округом Московской области. Читайте также на РИА Новости Крым:Обстрелы днем и ночью: ВСУ выпустили 78 снарядов по Херсонской областиГорода Донбасса обесточены из-за массированного удара ВСУПрицельный удар: из-за обстрела ВСУ на Херсонщине погиб мирный житель

херсонская область

новые регионы россии

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, новые регионы россии