Рейтинг@Mail.ru
Больше сотни ударов за сутки - ВСУ продолжают террор Херсонщины - РИА Новости Крым, 30.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231130/bolshe-sotni-udarov-za-sutki---vsu-prodolzhayut-terror-khersonschiny-1133206657.html
Больше сотни ударов за сутки - ВСУ продолжают террор Херсонщины
Больше сотни ударов за сутки - ВСУ продолжают террор Херсонщины - РИА Новости Крым, 30.11.2023
Больше сотни ударов за сутки - ВСУ продолжают террор Херсонщины
Еще 103 снаряда по мирной инфраструктуре херсонской области выпустили украинские боевики за минувшие сутки, сообщают экстренные службы региона. РИА Новости Крым, 30.11.2023
2023-11-30T11:21
2023-11-30T11:21
херсонская область
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
новые регионы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/16/1132960798_49:0:1280:692_1920x0_80_0_0_b6481240d0e6dddb8afd9b77be8b9028.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. Еще 103 снаряда по мирной инфраструктуре херсонской области выпустили украинские боевики за минувшие сутки, сообщают экстренные службы региона.В течение дня неонацисты 26 раз били по Алешкам, 17 раз - по Крынкам, девять прилетов зафиксировано в Саках, восемь - в Новых Лагерях, шесть - в Днепрянах.ВСУ регулярно обстреливают мирные населенные пункты херсонского левобережья, а также совершают попытки атаковать другие регионы России. Так, в ночь на 30 ноября беспилотник сбит над Белгородчиной. Накануне дроны уничтожены над Ростовской и над Подольским городским округом Московской области. Читайте также на РИА Новости Крым:Обстрелы днем и ночью: ВСУ выпустили 78 снарядов по Херсонской областиГорода Донбасса обесточены из-за массированного удара ВСУПрицельный удар: из-за обстрела ВСУ на Херсонщине погиб мирный житель
херсонская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/16/1132960798_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_0b5aca043958cae8a88b747aadf3670e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
херсонская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, новые регионы россии
Больше сотни ударов за сутки - ВСУ продолжают террор Херсонщины

Более ста ударов за сутки нанесли ВСУ по Херсонскому левобережью - экстренные службы

11:21 30.11.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийОбстрелы ВСУ
Обстрелы ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. Еще 103 снаряда по мирной инфраструктуре херсонской области выпустили украинские боевики за минувшие сутки, сообщают экстренные службы региона.
В течение дня неонацисты 26 раз били по Алешкам, 17 раз - по Крынкам, девять прилетов зафиксировано в Саках, восемь - в Новых Лагерях, шесть - в Днепрянах.
"В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 37 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись Новая Каховка, Каховка, Пролетарка, Корсунка, Алешки, Днепряны, Крынки, Голая Пристань. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - сказано в сообщении.
ВСУ регулярно обстреливают мирные населенные пункты херсонского левобережья, а также совершают попытки атаковать другие регионы России. Так, в ночь на 30 ноября беспилотник сбит над Белгородчиной. Накануне дроны уничтожены над Ростовской и над Подольским городским округом Московской области.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Обстрелы днем и ночью: ВСУ выпустили 78 снарядов по Херсонской области
Города Донбасса обесточены из-за массированного удара ВСУ
Прицельный удар: из-за обстрела ВСУ на Херсонщине погиб мирный житель
 
Херсонская областьОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиНовые регионы России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:47В Севастополе в районе портовой поликлиники умер мужчина
13:31Пострадавшие от урагана в Крыму выписаны из больницы
13:13На Юге Украины повреждена ТЭЦ
12:32Крым пережил два удара стихии – что происходит в городах и районах
12:19Когда пройдет "Прямая линия" и большая пресс-конференция Путина – Кремль
11:54Аксенов пригрозил расследованиями за задержки ремонта энергосетей в Крыму
11:43На Крым надвигается новый шторм
11:32В Крыму сгорели кафе и жилой дом
11:24Где в Крыму действует режим чрезвычайной ситуации - инфографика
11:21Больше сотни ударов за сутки - ВСУ продолжают террор Херсонщины
11:18Три человека погибли при стрельбе в Иерусалиме
11:08Погоня со стрельбой: в Крыму задержали 17-летнего лихача без прав
11:00Ситуация на дорогах Крыма после урагана - информация МЧС
10:45Равный среди великих: 100 лет Генри Киссинджера в фотоснимках
10:33Как в Крыму задерживали украинского шпиона – видео ФСБ
10:03Без света и воды после урагана в Крыму остаются тысячи людей - данные МЧС
10:00Схемы новогодних мошенничеств: как не попасться на удочку злоумышленников
09:48В Крыму задержали шпионившего за Рогвардией украинского агента – ФСБ
09:44Режим ЧС введен еще в двух регионах Крыма
09:39Таких больше не делают: в Совфеде высказались о смерти Киссинджера
Лента новостейМолния