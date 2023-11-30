https://crimea.ria.ru/20231130/ukrainskiy-bespilotnik-sbit-nad-belgorodskoy-oblastyu-1133199184.html

Украинский беспилотник сбит над Белгородской областью

Украинский беспилотник сбит над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 30.11.2023

Украинский беспилотник сбит над Белгородской областью

Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен в Белгородской области в ночь на четверг. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России. РИА Новости Крым, 30.11.2023

2023-11-30T07:14

2023-11-30T07:14

2023-11-30T07:14

беспилотник (бпла, дрон)

министерство обороны рф

белгородская область

новости

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен в Белгородской области в ночь на четверг. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.Уточняется, что попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации пресечена в ночь на 30 ноября.ВСУ регулярно пытаются атаковать мирные российские регионы с помощью дронов. Утром в среду украинский дрон сбит над Подольским городским округом в Московской области. По данным мэра столицы Сергея Собянина, БПЛА летел в сторону Москвы. В среду днем БПЛА самолетного типа сбили над территорией Ростовской области. Читайте также на РИА Новости Крым:Идентификация дронов: в России разработали систему поиска "свой-чужой"Беспилотник найден на побережье Ейского района КубаниЦентр подготовки и применения дронов разбит на Украине

белгородская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, белгородская область, новости, всу (вооруженные силы украины)