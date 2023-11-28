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Центр подготовки и применения дронов разбит на Украине
Центр подготовки и применения дронов разбит на Украине - РИА Новости Крым, 28.11.2023
Центр подготовки и применения дронов разбит на Украине
Российские военные поразили Центр подготовки и применения украинских беспилотников. Об этом во вторник сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 28.11.2023
2023-11-28T14:19
2023-11-28T14:19
2023-11-28T14:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные поразили Центр подготовки и применения украинских беспилотников. Об этом во вторник сообщили в Минобороны.Кроме того, ВС РФ уничтожили три радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей и живую силу и военную технику в 103-х районах."При этом системы противовоздушной обороны перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и беспилотники над территорией новых регионов."Уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Федосеевка, Шипиловка Луганской Народной Республики, Владимировка Донецкой Народной Республики, Комсомольское Запорожской области и Голая Пристань Херсонской области", - уточнили в оборонном ведомстве.Всего с начала проведения специальной военной операции российские войска уничтожили 542 самолета, 255 вертолета, 9 263 беспилотных летательных аппарата, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 659 танков и других боевых бронированных машин, 1 185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 194 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 15 698 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Потери ВСУ исчисляются сотнями - сводка МинобороныКак ураган повлиял на ход СВО – мнение экспертаДве украинские ракеты С-200 сбиты над Азовским морем
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Центр подготовки и применения дронов разбит на Украине
Армия России поразила Центр подготовки и применения БПЛА и хранилища авиатоплива ВСУ
14:19 28.11.2023 (обновлено: 14:30 28.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные поразили Центр подготовки и применения украинских беспилотников. Об этом во вторник сообщили в Минобороны.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены Центр подготовки и применения БПЛА ВСУ, хранилище авиационного топлива", - сказано в сводке.
Кроме того, ВС РФ уничтожили три радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей и живую силу и военную технику в 103-х районах."
При этом системы противовоздушной обороны перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и беспилотники над территорией новых регионов.
"Уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Федосеевка, Шипиловка Луганской Народной Республики, Владимировка Донецкой Народной Республики, Комсомольское Запорожской области и Голая Пристань Херсонской области", - уточнили в оборонном ведомстве.
Всего с начала проведения специальной военной операции российские войска уничтожили 542 самолета, 255 вертолета, 9 263 беспилотных летательных аппарата, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 659 танков и других боевых бронированных машин, 1 185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 194 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 15 698 единиц специальной военной автомобильной техники.
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