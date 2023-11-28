https://crimea.ria.ru/20231128/tsentr-podgotovki-i-primeneniya-dronov-razbit-na-ukraine-1133141651.html

Центр подготовки и применения дронов разбит на Украине

Центр подготовки и применения дронов разбит на Украине - РИА Новости Крым, 28.11.2023

Центр подготовки и применения дронов разбит на Украине

Российские военные поразили Центр подготовки и применения украинских беспилотников. Об этом во вторник сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 28.11.2023

2023-11-28T14:19

2023-11-28T14:19

2023-11-28T14:30

министерство обороны рф

новости сво

пво

беспилотник (бпла, дрон)

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

запорожская область

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/06/1130563061_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b4d03e95265b48e7d360127bd3c985d3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные поразили Центр подготовки и применения украинских беспилотников. Об этом во вторник сообщили в Минобороны.Кроме того, ВС РФ уничтожили три радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей и живую силу и военную технику в 103-х районах."При этом системы противовоздушной обороны перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и беспилотники над территорией новых регионов."Уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Федосеевка, Шипиловка Луганской Народной Республики, Владимировка Донецкой Народной Республики, Комсомольское Запорожской области и Голая Пристань Херсонской области", - уточнили в оборонном ведомстве.Всего с начала проведения специальной военной операции российские войска уничтожили 542 самолета, 255 вертолета, 9 263 беспилотных летательных аппарата, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 659 танков и других боевых бронированных машин, 1 185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 194 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 15 698 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Потери ВСУ исчисляются сотнями - сводка МинобороныКак ураган повлиял на ход СВО – мнение экспертаДве украинские ракеты С-200 сбиты над Азовским морем

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

запорожская область

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, пво, беспилотник (бпла, дрон), донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область