https://crimea.ria.ru/20231127/dve-ukrainskie-rakety-s-200-sbity-nad-azovskim-morem-1133118469.html
Две украинские ракеты С-200 сбиты над Азовским морем
Две украинские ракеты С-200 сбиты над Азовским морем - РИА Новости Крым, 27.11.2023
Две украинские ракеты С-200 сбиты над Азовским морем
Российские средства противовоздушной обороны сбили над южной частью Азовского моря две украинские ракеты зенитно-ракетного комплекса С-200, переоборудованные... РИА Новости Крым, 27.11.2023
2023-11-27T15:39
2023-11-27T15:39
2023-11-27T15:39
министерство обороны рф
пво
обстрелы всу
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азовское море
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны сбили над южной частью Азовского моря две украинские ракеты зенитно-ракетного комплекса С-200, переоборудованные под наземные цели. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, силы ПВО уничтожили 21 украинский беспилотник в ДНР и Запорожской области.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 542 самолета, 255 вертолетов, 9257 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13647 танков и других боевых бронированных машин, 1185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7192 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 15666 единиц специальной военной автомобильной техники.Накануне Минобороны РФ также сообщало об уничтожении двух украинских ракет С-200 над Азовским морем.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще три российских региона попали под удар ВСУ утром в воскресеньеИнфраструктурный объект атакован дроном ВСУ на БелгородчинеУкраинский беспилотник сбит над Ростовской областью
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф, пво, обстрелы всу, вооруженные силы россии, азовское море, новости сво, всу (вооруженные силы украины)
Две украинские ракеты С-200 сбиты над Азовским морем
Две украинские ракеты комплекса С-200 сбиты над южной частью Азовского моря – Минобороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны сбили над южной частью Азовского моря две украинские ракеты зенитно-ракетного комплекса С-200, переоборудованные под наземные цели. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны над южной частью акватории Азовского моря сбиты две переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты зенитно-ракетного комплекса С-200", - говорится в сообщении.
Кроме того, силы ПВО уничтожили 21 украинский беспилотник в ДНР и Запорожской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 542 самолета, 255 вертолетов, 9257 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13647 танков и других боевых бронированных машин, 1185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7192 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 15666 единиц специальной военной автомобильной техники.
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