https://crimea.ria.ru/20231127/dve-ukrainskie-rakety-s-200-sbity-nad-azovskim-morem-1133118469.html

Две украинские ракеты С-200 сбиты над Азовским морем

Две украинские ракеты С-200 сбиты над Азовским морем - РИА Новости Крым, 27.11.2023

Две украинские ракеты С-200 сбиты над Азовским морем

Российские средства противовоздушной обороны сбили над южной частью Азовского моря две украинские ракеты зенитно-ракетного комплекса С-200, переоборудованные... РИА Новости Крым, 27.11.2023

2023-11-27T15:39

2023-11-27T15:39

2023-11-27T15:39

министерство обороны рф

пво

обстрелы всу

вооруженные силы россии

азовское море

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110859/89/1108598984_0:41:966:584_1920x0_80_0_0_df96e4808ec7b6d9504bb4b58e8ee8b2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны сбили над южной частью Азовского моря две украинские ракеты зенитно-ракетного комплекса С-200, переоборудованные под наземные цели. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, силы ПВО уничтожили 21 украинский беспилотник в ДНР и Запорожской области.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 542 самолета, 255 вертолетов, 9257 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13647 танков и других боевых бронированных машин, 1185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7192 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 15666 единиц специальной военной автомобильной техники.Накануне Минобороны РФ также сообщало об уничтожении двух украинских ракет С-200 над Азовским морем.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще три российских региона попали под удар ВСУ утром в воскресеньеИнфраструктурный объект атакован дроном ВСУ на БелгородчинеУкраинский беспилотник сбит над Ростовской областью

азовское море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, пво, обстрелы всу, вооруженные силы россии, азовское море, новости сво, всу (вооруженные силы украины)