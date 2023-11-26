Рейтинг@Mail.ru
Еще три российских региона попали под удар ВСУ утром в воскресенье - РИА Новости Крым, 26.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231126/esche-tri-rossiyskikh-regiona-popali-pod-udar-vsu-utrom-v-voskresene-1133063424.html
Еще три российских региона попали под удар ВСУ утром в воскресенье
Еще три российских региона попали под удар ВСУ утром в воскресенье - РИА Новости Крым, 26.11.2023
Еще три российских региона попали под удар ВСУ утром в воскресенье
Еще три российских региона подверглись беспилотным атакам украинских нацистов в воскресенье утром. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 26.11.2023
2023-11-26T11:22
2023-11-26T11:23
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
брянская область
смоленск
тульская область
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/05/1132588490_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_5e1a2da541b2850f97372327a9188231.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Еще три российских региона подверглись беспилотным атакам украинских нацистов в воскресенье утром. Об этом сообщает Минобороны России.Уточняется, попытки киевского режима совершить террористические атаки БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации пресечены около 9.30 утра.В ночь на 26 ноября отражена массированная атака украинских беспилотников на Московскую, Калужскую, Брянскую, Тульскую области. Утром власти Смоленской области также сообщили об уничтожении российскими военными украинских БПЛА . Из-за беспилотной атаки ВСУ обесточены города Донецкой Народной Республики. Накануне дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи в Белгородской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовая атака БПЛА на российские регионы - что произошло ночью87 ударов в сутки: ВСУ продолжают террор мирной ХерсонщиныСбивает и парализует: в России создали антидронный комплекс "Чистюля"
https://crimea.ria.ru/20231126/massovaya-ataka-dronov-na-moskvu-bryanskuyu-tulskuyu-i-kaluzhskuyu-oblasti-1133060727.html
брянская область
смоленск
тульская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/05/1132588490_0:0:910:682_1920x0_80_0_0_5ddf578904f1752975e442aba9a8adfc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), происшествия, брянская область, смоленск, тульская область, министерство обороны рф
Еще три российских региона попали под удар ВСУ утром в воскресенье

Минобороны: утром в воскресенье ВСУ пытались атаковать еще три российских региона

11:22 26.11.2023 (обновлено: 11:23 26.11.2023)
 
© SAMEER AL-DOUMYУкраинский военный управляет беспилотником, Фото AFP
Украинский военный управляет беспилотником, Фото AFP
© SAMEER AL-DOUMY
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Еще три российских региона подверглись беспилотным атакам украинских нацистов в воскресенье утром. Об этом сообщает Минобороны России.
"Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской, Смоленской и Тульской областей", - сказано в сообщении российского оборонного ведомства.
Уточняется, попытки киевского режима совершить террористические атаки БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации пресечены около 9.30 утра.
В ночь на 26 ноября отражена массированная атака украинских беспилотников на Московскую, Калужскую, Брянскую, Тульскую области.
Утром власти Смоленской области также сообщили об уничтожении российскими военными украинских БПЛА .
Из-за беспилотной атаки ВСУ обесточены города Донецкой Народной Республики. Накануне дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи в Белгородской области.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Массовая атака БПЛА на российские регионы - что произошло ночью
87 ударов в сутки: ВСУ продолжают террор мирной Херсонщины
Сбивает и парализует: в России создали антидронный комплекс "Чистюля"
Работа ПВО Тор М2У в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
04:35
Массовая атака дронов на Москву, Брянскую, Тульскую и Калужскую области
 
ВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияБрянская областьСмоленскТульская областьМинистерство обороны РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала