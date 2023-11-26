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Еще три российских региона попали под удар ВСУ утром в воскресенье
Еще три российских региона попали под удар ВСУ утром в воскресенье - РИА Новости Крым, 26.11.2023
Еще три российских региона попали под удар ВСУ утром в воскресенье
Еще три российских региона подверглись беспилотным атакам украинских нацистов в воскресенье утром. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 26.11.2023
2023-11-26T11:22
2023-11-26T11:22
2023-11-26T11:23
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
брянская область
смоленск
тульская область
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Еще три российских региона подверглись беспилотным атакам украинских нацистов в воскресенье утром. Об этом сообщает Минобороны России.Уточняется, попытки киевского режима совершить террористические атаки БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации пресечены около 9.30 утра.В ночь на 26 ноября отражена массированная атака украинских беспилотников на Московскую, Калужскую, Брянскую, Тульскую области. Утром власти Смоленской области также сообщили об уничтожении российскими военными украинских БПЛА . Из-за беспилотной атаки ВСУ обесточены города Донецкой Народной Республики. Накануне дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи в Белгородской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовая атака БПЛА на российские регионы - что произошло ночью87 ударов в сутки: ВСУ продолжают террор мирной ХерсонщиныСбивает и парализует: в России создали антидронный комплекс "Чистюля"
https://crimea.ria.ru/20231126/massovaya-ataka-dronov-na-moskvu-bryanskuyu-tulskuyu-i-kaluzhskuyu-oblasti-1133060727.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), происшествия, брянская область, смоленск, тульская область, министерство обороны рф
Еще три российских региона попали под удар ВСУ утром в воскресенье
Минобороны: утром в воскресенье ВСУ пытались атаковать еще три российских региона
11:22 26.11.2023 (обновлено: 11:23 26.11.2023)