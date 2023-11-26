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Атаки продолжаются: украинские БПЛА сбиты над Смоленском - РИА Новости Крым, 26.11.2023
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Атаки продолжаются: украинские БПЛА сбиты над Смоленском
Атаки продолжаются: украинские БПЛА сбиты над Смоленском - РИА Новости Крым, 26.11.2023
Атаки продолжаются: украинские БПЛА сбиты над Смоленском
В воскресенье над Смоленском сбиты украинские беспилотники самолетного типа. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. РИА Новости Крым, 26.11.2023
2023-11-26T10:26
2023-11-26T10:26
смоленск
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
василий анохин
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. В воскресенье над Смоленском сбиты украинские беспилотники самолетного типа. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.По словам Анохина, сейчас на месте работают оперативные службы. Губернатор попросил жителей воздержаться от распространения фото- и видеоматериалов с беспилотниками в соцсетях.В ночь на 26 ноября отражена массированная атака украинских беспилотников на Московскую, Калужскую, Брянскую, Тульскую области. Из-за беспилотной атаки ВСУ обесточены города Донецкой Народной Республики. Читайте также на РИА Новости Крым:Массовая атака дронов на Москву, Брянскую, Тульскую и Калужскую областиВСУ наносят до 300 ударов в сутки по гражданским объектам в России – МИДСБУ угрожает Крымскому мосту: военный эксперт оценил защищенность объекта
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РИА Новости Крым
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смоленск, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), василий анохин, безопасность
Атаки продолжаются: украинские БПЛА сбиты над Смоленском

Над Смоленском сбиты украинские беспилотники самолетного типа - губернатор области

10:26 26.11.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдат ВСУ готовится к запуску беспилотника
Солдат ВСУ готовится к запуску беспилотника
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. В воскресенье над Смоленском сбиты украинские беспилотники самолетного типа. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
"Сегодня утром силами ПВО и РЭБ Министерства обороны РФ в Смоленском районе была подавлена атака БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших нет", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
По словам Анохина, сейчас на месте работают оперативные службы. Губернатор попросил жителей воздержаться от распространения фото- и видеоматериалов с беспилотниками в соцсетях.
В ночь на 26 ноября отражена массированная атака украинских беспилотников на Московскую, Калужскую, Брянскую, Тульскую области.
Из-за беспилотной атаки ВСУ обесточены города Донецкой Народной Республики.
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СмоленскПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Василий АнохинБезопасность
 
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Заголовок открываемого материала
10:26Атаки продолжаются: украинские БПЛА сбиты над Смоленском
10:0187 ударов в сутки: ВСУ продолжают террор мирной Херсонщины
09:38Города Донбасса обесточены из-за массированного удара ВСУ
09:31Массовая атака БПЛА на российские регионы - что произошло ночью
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08:04Сколько штрафов получили крымские водители за езду без ремня безопасности
07:43Допустимо ли давать сельдь детям в детском саду – ответ Роспотребнадзора
07:14Заторы на дорогах Симферополя: власти назвали причины
04:35Массовая атака дронов на Москву, Брянскую, Тульскую и Калужскую области
00:01Штормовой ветер и дожди: погода в Крыму в воскресенье
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