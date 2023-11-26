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Атаки продолжаются: украинские БПЛА сбиты над Смоленском
Атаки продолжаются: украинские БПЛА сбиты над Смоленском - РИА Новости Крым, 26.11.2023
Атаки продолжаются: украинские БПЛА сбиты над Смоленском
В воскресенье над Смоленском сбиты украинские беспилотники самолетного типа. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. РИА Новости Крым, 26.11.2023
2023-11-26T10:26
2023-11-26T10:26
2023-11-26T10:26
смоленск
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
василий анохин
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. В воскресенье над Смоленском сбиты украинские беспилотники самолетного типа. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.По словам Анохина, сейчас на месте работают оперативные службы. Губернатор попросил жителей воздержаться от распространения фото- и видеоматериалов с беспилотниками в соцсетях.В ночь на 26 ноября отражена массированная атака украинских беспилотников на Московскую, Калужскую, Брянскую, Тульскую области. Из-за беспилотной атаки ВСУ обесточены города Донецкой Народной Республики. Читайте также на РИА Новости Крым:Массовая атака дронов на Москву, Брянскую, Тульскую и Калужскую областиВСУ наносят до 300 ударов в сутки по гражданским объектам в России – МИДСБУ угрожает Крымскому мосту: военный эксперт оценил защищенность объекта
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смоленск, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), василий анохин, безопасность
Атаки продолжаются: украинские БПЛА сбиты над Смоленском
Над Смоленском сбиты украинские беспилотники самолетного типа - губернатор области