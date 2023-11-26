https://crimea.ria.ru/20231126/ataki-prodolzhayutsya-ukrainskie-bpla-sbity-nad-smolenskom-1133062474.html

Атаки продолжаются: украинские БПЛА сбиты над Смоленском

Атаки продолжаются: украинские БПЛА сбиты над Смоленском - РИА Новости Крым, 26.11.2023

Атаки продолжаются: украинские БПЛА сбиты над Смоленском

В воскресенье над Смоленском сбиты украинские беспилотники самолетного типа. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. РИА Новости Крым, 26.11.2023

2023-11-26T10:26

2023-11-26T10:26

2023-11-26T10:26

смоленск

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

василий анохин

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. В воскресенье над Смоленском сбиты украинские беспилотники самолетного типа. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.По словам Анохина, сейчас на месте работают оперативные службы. Губернатор попросил жителей воздержаться от распространения фото- и видеоматериалов с беспилотниками в соцсетях.В ночь на 26 ноября отражена массированная атака украинских беспилотников на Московскую, Калужскую, Брянскую, Тульскую области. Из-за беспилотной атаки ВСУ обесточены города Донецкой Народной Республики. Читайте также на РИА Новости Крым:Массовая атака дронов на Москву, Брянскую, Тульскую и Калужскую областиВСУ наносят до 300 ударов в сутки по гражданским объектам в России – МИДСБУ угрожает Крымскому мосту: военный эксперт оценил защищенность объекта

смоленск

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

смоленск, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), василий анохин, безопасность