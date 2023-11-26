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Массовая атака БПЛА на российские регионы - что произошло ночью - РИА Новости Крым, 26.11.2023
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Массовая атака БПЛА на российские регионы - что произошло ночью
Массовая атака БПЛА на российские регионы - что произошло ночью - РИА Новости Крым, 26.11.2023
Массовая атака БПЛА на российские регионы - что произошло ночью
В ночь на 26 ноября дежурными средствами ПВО отражена массированная атака украинских беспилотников над территорией российских регионов, часть дронов летели в... РИА Новости Крым, 26.11.2023
2023-11-26T09:31
2023-11-26T09:31
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
безопасность
московская область
калужская область
тульская область
брянская область
москва
андрей воробьев
владислав шапша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. В ночь на 26 ноября дежурными средствами ПВО отражена массированная атака украинских беспилотников над территорией российских регионов, часть дронов летели в сторону столицы.Московская областьКак сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, пять БПЛА были перехвачены силами ПВО Министерства обороны над четырьмя муниципалитетами региона: в Наро-Фоминском, Одинцовском, Раменском и Подольском городских округах.Тульская областьВ Тульской области один БПЛА подавлен средствами РЭБ, еще два дрона сбиты, один из них, потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом."Повреждено остекление трех квартир. Легкое резаное ранение получил один из жильцов дома. Ему оказана медицинская помощь. Реагирование экстренных служб организовано. В ближайшее время будут проведены работы по остеклению пострадавших квартир", - сказано в сообщении в официальном Telegram-канале правительства Тульской области. Калуга и БрянскКалужский губернатор Владислав Шапша сообщил, что ночью украинские беспилотники были сбиты в Дзержинском и Жуковском районах.Еще четыре БПЛА сбиты в Брянской области. Предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона.Ночью в Минобороны заявили о массированной атаке БПЛА над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями. ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России беспилотниками, которые перехватывают средства противовоздушной обороны. Читайте также на РИА Новости Крым:Сбивает и парализует: в России создали антидронный комплекс "Чистюля"У берегов Крыма уничтожены 12 безэкипажных украинских катеровОсколками посекло ноги: при атаке ВСУ ранен мужчина на Белгородщине
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беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), безопасность, московская область, калужская область, тульская область, брянская область, москва, андрей воробьев, владислав шапша, происшествия
Массовая атака БПЛА на российские регионы - что произошло ночью

В ночь на 26 ноября отражена массированная атака украинских беспилотников на регионы РФ

09:31 26.11.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота противовоздушной обороны России
Работа противовоздушной обороны России - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. В ночь на 26 ноября дежурными средствами ПВО отражена массированная атака украинских беспилотников над территорией российских регионов, часть дронов летели в сторону столицы.

Московская область

Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, пять БПЛА были перехвачены силами ПВО Министерства обороны над четырьмя муниципалитетами региона: в Наро-Фоминском, Одинцовском, Раменском и Подольском городских округах.
"В трех случаях есть повреждения строений на земле, к счастью, погибших и пострадавших нет. На местах руководители муниципалитетов возглавят оперативные штабы и окажут помощь жителям, где это необходимо", написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Тульская область

В Тульской области один БПЛА подавлен средствами РЭБ, еще два дрона сбиты, один из них, потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом.
"Повреждено остекление трех квартир. Легкое резаное ранение получил один из жильцов дома. Ему оказана медицинская помощь. Реагирование экстренных служб организовано. В ближайшее время будут проведены работы по остеклению пострадавших квартир", - сказано в сообщении в официальном Telegram-канале правительства Тульской области.

Калуга и Брянск

Калужский губернатор Владислав Шапша сообщил, что ночью украинские беспилотники были сбиты в Дзержинском и Жуковском районах.
"По предварительной информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет", - написал он в своем Telegram-канале .
Еще четыре БПЛА сбиты в Брянской области. Предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона.
Ночью в Минобороны заявили о массированной атаке БПЛА над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России беспилотниками, которые перехватывают средства противовоздушной обороны.
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Беспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)БезопасностьМосковская областьКалужская областьТульская областьБрянская областьМоскваАндрей ВоробьевВладислав ШапшаПроисшествия
 
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