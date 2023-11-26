Массовая атака БПЛА на российские регионы - что произошло ночью
В ночь на 26 ноября отражена массированная атака украинских беспилотников на регионы РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. В ночь на 26 ноября дежурными средствами ПВО отражена массированная атака украинских беспилотников над территорией российских регионов, часть дронов летели в сторону столицы.
Московская область
Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, пять БПЛА были перехвачены силами ПВО Министерства обороны над четырьмя муниципалитетами региона: в Наро-Фоминском, Одинцовском, Раменском и Подольском городских округах.
"В трех случаях есть повреждения строений на земле, к счастью, погибших и пострадавших нет. На местах руководители муниципалитетов возглавят оперативные штабы и окажут помощь жителям, где это необходимо", написал Воробьев в своем Telegram-канале.
Тульская область
В Тульской области один БПЛА подавлен средствами РЭБ, еще два дрона сбиты, один из них, потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом.
"Повреждено остекление трех квартир. Легкое резаное ранение получил один из жильцов дома. Ему оказана медицинская помощь. Реагирование экстренных служб организовано. В ближайшее время будут проведены работы по остеклению пострадавших квартир", - сказано в сообщении в официальном Telegram-канале правительства Тульской области.
Калуга и Брянск
Калужский губернатор Владислав Шапша сообщил, что ночью украинские беспилотники были сбиты в Дзержинском и Жуковском районах.
"По предварительной информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет", - написал он в своем Telegram-канале .
Еще четыре БПЛА сбиты в Брянской области. Предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона.
Ночью в Минобороны заявили о массированной атаке БПЛА над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России беспилотниками, которые перехватывают средства противовоздушной обороны.
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