https://crimea.ria.ru/20231126/massovaya-ataka-bpla-na-rossiyskie-regiony---chto-proizoshlo-nochyu-1133061816.html

Массовая атака БПЛА на российские регионы - что произошло ночью

Массовая атака БПЛА на российские регионы - что произошло ночью - РИА Новости Крым, 26.11.2023

Массовая атака БПЛА на российские регионы - что произошло ночью

В ночь на 26 ноября дежурными средствами ПВО отражена массированная атака украинских беспилотников над территорией российских регионов, часть дронов летели в... РИА Новости Крым, 26.11.2023

2023-11-26T09:31

2023-11-26T09:31

2023-11-26T09:31

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

безопасность

московская область

калужская область

тульская область

брянская область

москва

андрей воробьев

владислав шапша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. В ночь на 26 ноября дежурными средствами ПВО отражена массированная атака украинских беспилотников над территорией российских регионов, часть дронов летели в сторону столицы.Московская областьКак сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, пять БПЛА были перехвачены силами ПВО Министерства обороны над четырьмя муниципалитетами региона: в Наро-Фоминском, Одинцовском, Раменском и Подольском городских округах.Тульская областьВ Тульской области один БПЛА подавлен средствами РЭБ, еще два дрона сбиты, один из них, потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом."Повреждено остекление трех квартир. Легкое резаное ранение получил один из жильцов дома. Ему оказана медицинская помощь. Реагирование экстренных служб организовано. В ближайшее время будут проведены работы по остеклению пострадавших квартир", - сказано в сообщении в официальном Telegram-канале правительства Тульской области. Калуга и БрянскКалужский губернатор Владислав Шапша сообщил, что ночью украинские беспилотники были сбиты в Дзержинском и Жуковском районах.Еще четыре БПЛА сбиты в Брянской области. Предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона.Ночью в Минобороны заявили о массированной атаке БПЛА над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями. ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России беспилотниками, которые перехватывают средства противовоздушной обороны. Читайте также на РИА Новости Крым:Сбивает и парализует: в России создали антидронный комплекс "Чистюля"У берегов Крыма уничтожены 12 безэкипажных украинских катеровОсколками посекло ноги: при атаке ВСУ ранен мужчина на Белгородщине

московская область

калужская область

тульская область

брянская область

москва

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), безопасность, московская область, калужская область, тульская область, брянская область, москва, андрей воробьев, владислав шапша, происшествия