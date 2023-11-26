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87 ударов в сутки: ВСУ продолжают террор мирной Херсонщины - РИА Новости Крым, 26.11.2023
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87 ударов в сутки: ВСУ продолжают террор мирной Херсонщины
87 ударов в сутки: ВСУ продолжают террор мирной Херсонщины - РИА Новости Крым, 26.11.2023
87 ударов в сутки: ВСУ продолжают террор мирной Херсонщины
Украинские неонацисты за прошедшие сутки 87 раз били из артиллерии по населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщили в экстренных службах региона. РИА Новости Крым, 26.11.2023
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обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
херсонская область
происшествия
новости сво
украина
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Украинские неонацисты за прошедшие сутки 87 раз били из артиллерии по населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщили в экстренных службах региона.По их данным, в течении дня ВСУ выпустили 26 снарядов из ствольной артиллерии по Крынкам, восемь - по Алешкам, семь раз били по Голой Пристани, шесть - по Новым Лагерям, пять по Обрывке.Днем ранее боевики киевского режима нанесли по населенным пунктам Херсонской области более сотни ударов из ствольной артиллерии. Читайте также на РИА Новости Крым:Города Донбасса обесточены из-за массированного удара ВСУМассовая атака БПЛА на российские регионы - что произошло ночьюВСУ наносят до 300 ударов в сутки по гражданским объектам в России – МИД
херсонская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
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обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), херсонская область, происшествия, новости сво, украина, новые регионы россии
87 ударов в сутки: ВСУ продолжают террор мирной Херсонщины

ВСУ за сутки 87 раз били из артиллерии херсонскому левобережью - экстренные службы

10:01 26.11.2023 (обновлено: 10:22 26.11.2023)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Украинские неонацисты за прошедшие сутки 87 раз били из артиллерии по населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщили в экстренных службах региона.
По их данным, в течении дня ВСУ выпустили 26 снарядов из ствольной артиллерии по Крынкам, восемь - по Алешкам, семь раз били по Голой Пристани, шесть - по Новым Лагерям, пять по Обрывке.
"В течении ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, Каховки, Подстепного, Обрывки, Алешек, Днепрянов, Крынок, выпустив в общей сложности 35 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказано в сообщении.
Днем ранее боевики киевского режима нанесли по населенным пунктам Херсонской области более сотни ударов из ствольной артиллерии.
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Обстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Херсонская областьПроисшествияНовости СВОУкраинаНовые регионы России
 
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