https://crimea.ria.ru/20231126/87-udarov-v-sutki-vsu-prodolzhayut-terror-mirnoy-khersonschiny-1133062337.html
87 ударов в сутки: ВСУ продолжают террор мирной Херсонщины
87 ударов в сутки: ВСУ продолжают террор мирной Херсонщины - РИА Новости Крым, 26.11.2023
87 ударов в сутки: ВСУ продолжают террор мирной Херсонщины
Украинские неонацисты за прошедшие сутки 87 раз били из артиллерии по населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщили в экстренных службах региона. РИА Новости Крым, 26.11.2023
2023-11-26T10:01
2023-11-26T10:01
2023-11-26T10:22
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
херсонская область
происшествия
новости сво
украина
новые регионы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/05/1132594827_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_50044ee9b7102e46965c2211e76b6703.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Украинские неонацисты за прошедшие сутки 87 раз били из артиллерии по населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщили в экстренных службах региона.По их данным, в течении дня ВСУ выпустили 26 снарядов из ствольной артиллерии по Крынкам, восемь - по Алешкам, семь раз били по Голой Пристани, шесть - по Новым Лагерям, пять по Обрывке.Днем ранее боевики киевского режима нанесли по населенным пунктам Херсонской области более сотни ударов из ствольной артиллерии. Читайте также на РИА Новости Крым:Города Донбасса обесточены из-за массированного удара ВСУМассовая атака БПЛА на российские регионы - что произошло ночьюВСУ наносят до 300 ударов в сутки по гражданским объектам в России – МИД
херсонская область
украина
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/05/1132594827_112:0:1249:853_1920x0_80_0_0_491cedaffd718b7af45216d6d8d28a68.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), херсонская область, происшествия, новости сво, украина, новые регионы россии
87 ударов в сутки: ВСУ продолжают террор мирной Херсонщины
ВСУ за сутки 87 раз били из артиллерии херсонскому левобережью - экстренные службы
10:01 26.11.2023 (обновлено: 10:22 26.11.2023)