https://crimea.ria.ru/20231126/87-udarov-v-sutki-vsu-prodolzhayut-terror-mirnoy-khersonschiny-1133062337.html

87 ударов в сутки: ВСУ продолжают террор мирной Херсонщины

87 ударов в сутки: ВСУ продолжают террор мирной Херсонщины - РИА Новости Крым, 26.11.2023

87 ударов в сутки: ВСУ продолжают террор мирной Херсонщины

Украинские неонацисты за прошедшие сутки 87 раз били из артиллерии по населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщили в экстренных службах региона. РИА Новости Крым, 26.11.2023

2023-11-26T10:01

2023-11-26T10:01

2023-11-26T10:22

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

херсонская область

происшествия

новости сво

украина

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Украинские неонацисты за прошедшие сутки 87 раз били из артиллерии по населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщили в экстренных службах региона.По их данным, в течении дня ВСУ выпустили 26 снарядов из ствольной артиллерии по Крынкам, восемь - по Алешкам, семь раз били по Голой Пристани, шесть - по Новым Лагерям, пять по Обрывке.Днем ранее боевики киевского режима нанесли по населенным пунктам Херсонской области более сотни ударов из ствольной артиллерии. Читайте также на РИА Новости Крым:Города Донбасса обесточены из-за массированного удара ВСУМассовая атака БПЛА на российские регионы - что произошло ночьюВСУ наносят до 300 ударов в сутки по гражданским объектам в России – МИД

херсонская область

украина

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), херсонская область, происшествия, новости сво, украина, новые регионы россии