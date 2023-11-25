https://crimea.ria.ru/20231125/levoberezhe-khersonschiny-pod-ognem-vsu-bolee-100-priletov-za-sutki-1133048178.html

Левобережье Херсонщины под огнем ВСУ: более 100 прилетов за сутки

Левобережье Херсонщины под огнем ВСУ: более 100 прилетов за сутки - РИА Новости Крым, 25.11.2023

Левобережье Херсонщины под огнем ВСУ: более 100 прилетов за сутки

Украинские вооруженные формирования за прошедшие сутки выпустили более 100 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левобережья Херсонской... РИА Новости Крым, 25.11.2023

2023-11-25T11:41

2023-11-25T11:41

2023-11-25T11:41

херсонская область

обстрелы всу

происшествия

новые регионы россии

днепряны

голая пристань

каховка

новая каховка

алешки

корсунка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Украинские вооруженные формирования за прошедшие сутки выпустили более 100 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщили в экстренных службах региона.В течение дня ВСУ 60 раз ударили по населенным пунктам Новые Лагеря, Днепряны, Крынки, Алешки и Саги."В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Пролетарка, Корсунка, Алешки, Днепряны, Крынки, Голая Пристань, выпустив в общей сложности 38 снарядов из ствольной артиллерии", - говорится в сообщении.Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются.Днем ранее боевики киевского режима нанесли по населенным пунктам Херсонской области 78 ударов из ствольной артиллерии. При обстрелах погиб один мирный житель и еще один получил серьезные ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атакуют Курскую область - снаряд залетел в подвал жилого домаВ Донецке дети попали под обстрел украинских боевиковВСУ наносят до 300 ударов в сутки по гражданским объектам в России – МИД

херсонская область

новые регионы россии

днепряны

голая пристань

каховка

новая каховка

алешки

корсунка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, обстрелы всу, происшествия, новые регионы россии, днепряны, голая пристань, каховка, новая каховка, алешки, корсунка