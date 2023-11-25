https://crimea.ria.ru/20231125/levoberezhe-khersonschiny-pod-ognem-vsu-bolee-100-priletov-za-sutki-1133048178.html
Левобережье Херсонщины под огнем ВСУ: более 100 прилетов за сутки
Левобережье Херсонщины под огнем ВСУ: более 100 прилетов за сутки - РИА Новости Крым, 25.11.2023
Левобережье Херсонщины под огнем ВСУ: более 100 прилетов за сутки
Украинские вооруженные формирования за прошедшие сутки выпустили более 100 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левобережья Херсонской... РИА Новости Крым, 25.11.2023
2023-11-25T11:41
2023-11-25T11:41
2023-11-25T11:41
херсонская область
обстрелы всу
происшествия
новые регионы россии
днепряны
голая пристань
каховка
новая каховка
алешки
корсунка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Украинские вооруженные формирования за прошедшие сутки выпустили более 100 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщили в экстренных службах региона.В течение дня ВСУ 60 раз ударили по населенным пунктам Новые Лагеря, Днепряны, Крынки, Алешки и Саги."В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Пролетарка, Корсунка, Алешки, Днепряны, Крынки, Голая Пристань, выпустив в общей сложности 38 снарядов из ствольной артиллерии", - говорится в сообщении.Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются.Днем ранее боевики киевского режима нанесли по населенным пунктам Херсонской области 78 ударов из ствольной артиллерии. При обстрелах погиб один мирный житель и еще один получил серьезные ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атакуют Курскую область - снаряд залетел в подвал жилого домаВ Донецке дети попали под обстрел украинских боевиковВСУ наносят до 300 ударов в сутки по гражданским объектам в России – МИД
херсонская область
новые регионы россии
днепряны
голая пристань
каховка
новая каховка
алешки
корсунка
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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херсонская область, обстрелы всу, происшествия, новые регионы россии, днепряны, голая пристань, каховка, новая каховка, алешки, корсунка
Левобережье Херсонщины под огнем ВСУ: более 100 прилетов за сутки
Боевики ВСУ выпустили более 100 снарядов за сутки по населенным пунктам Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Украинские вооруженные формирования за прошедшие сутки выпустили более 100 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщили в экстренных службах региона.
В течение дня ВСУ 60 раз ударили по населенным пунктам Новые Лагеря, Днепряны, Крынки, Алешки и Саги.
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Пролетарка, Корсунка, Алешки, Днепряны, Крынки, Голая Пристань, выпустив в общей сложности 38 снарядов из ствольной артиллерии", - говорится в сообщении.
Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются.
Днем ранее боевики киевского режима нанесли по населенным пунктам Херсонской области 78 ударов из ствольной артиллерии
. При обстрелах погиб
один мирный житель и еще один получил серьезные ранения.
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