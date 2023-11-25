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Левобережье Херсонщины под огнем ВСУ: более 100 прилетов за сутки - РИА Новости Крым, 25.11.2023
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Левобережье Херсонщины под огнем ВСУ: более 100 прилетов за сутки
Левобережье Херсонщины под огнем ВСУ: более 100 прилетов за сутки - РИА Новости Крым, 25.11.2023
Левобережье Херсонщины под огнем ВСУ: более 100 прилетов за сутки
Украинские вооруженные формирования за прошедшие сутки выпустили более 100 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левобережья Херсонской... РИА Новости Крым, 25.11.2023
2023-11-25T11:41
2023-11-25T11:41
херсонская область
обстрелы всу
происшествия
новые регионы россии
днепряны
голая пристань
каховка
новая каховка
алешки
корсунка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Украинские вооруженные формирования за прошедшие сутки выпустили более 100 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщили в экстренных службах региона.В течение дня ВСУ 60 раз ударили по населенным пунктам Новые Лагеря, Днепряны, Крынки, Алешки и Саги."В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Пролетарка, Корсунка, Алешки, Днепряны, Крынки, Голая Пристань, выпустив в общей сложности 38 снарядов из ствольной артиллерии", - говорится в сообщении.Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются.Днем ранее боевики киевского режима нанесли по населенным пунктам Херсонской области 78 ударов из ствольной артиллерии. При обстрелах погиб один мирный житель и еще один получил серьезные ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атакуют Курскую область - снаряд залетел в подвал жилого домаВ Донецке дети попали под обстрел украинских боевиковВСУ наносят до 300 ударов в сутки по гражданским объектам в России – МИД
херсонская область
новые регионы россии
днепряны
голая пристань
каховка
новая каховка
алешки
корсунка
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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херсонская область, обстрелы всу, происшествия, новые регионы россии, днепряны, голая пристань, каховка, новая каховка, алешки, корсунка
Левобережье Херсонщины под огнем ВСУ: более 100 прилетов за сутки

Боевики ВСУ выпустили более 100 снарядов за сутки по населенным пунктам Херсонской области

11:41 25.11.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийОбстрелы ВСУ
Обстрелы ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Украинские вооруженные формирования за прошедшие сутки выпустили более 100 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщили в экстренных службах региона.
В течение дня ВСУ 60 раз ударили по населенным пунктам Новые Лагеря, Днепряны, Крынки, Алешки и Саги.
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Пролетарка, Корсунка, Алешки, Днепряны, Крынки, Голая Пристань, выпустив в общей сложности 38 снарядов из ствольной артиллерии", - говорится в сообщении.
Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются.
Днем ранее боевики киевского режима нанесли по населенным пунктам Херсонской области 78 ударов из ствольной артиллерии. При обстрелах погиб один мирный житель и еще один получил серьезные ранения.
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Херсонская областьОбстрелы ВСУПроисшествияНовые регионы РоссииДнепряныГолая ПристаньКаховкаНовая КаховкаАлешкиКорсунка
 
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