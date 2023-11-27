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Украинский беспилотник сбит над Ростовской областью - РИА Новости Крым, 27.11.2023
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Украинский беспилотник сбит над Ростовской областью
Украинский беспилотник сбит над Ростовской областью - РИА Новости Крым, 27.11.2023
Украинский беспилотник сбит над Ростовской областью
В Ростовской области силы ПВО утром в понедельник сбили украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 27.11.2023
2023-11-27T11:03
2023-11-27T11:22
пво
всу (вооруженные силы украины)
ростовская область
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. В Ростовской области силы ПВО утром в понедельник сбили украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.Уточняется, что попытка киевского режима совершить террористическую атаку отражена 27 ноября около 9.30 утра.Украинские боевики регулярно пытаются атаковать с помощью ракет и беспилотников приграничные регионы России. В них действует "желтый" уровень террористической опасности. В ночь на 26 ноября была отражена массированная атака украинских беспилотников на Московскую, Калужскую, Брянскую, Белгородскую и Тульскую области. Утром в воскресенье ВСУ предприняли новые попытки атаковать Тульскую и Брянскую область, а также Смоленщину. Из-за вражеской беспилотной атаки в воскресенье оказались обесточены города в Донецкой Народной Республике. Также днем в Минобороны России сообщили об уничтожении двух переоборудованных украинских ракет С-200 над Азовским морем.Читайте также на РИА Новости Крым:Воздушная атака на Ростовскую область – что известноВ Ростове-на-Дону сработала ПВОСбивает и парализует: в России создали антидронный комплекс "Чистюля"
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Новости
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96
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пво, всу (вооруженные силы украины), ростовская область, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), новости
Украинский беспилотник сбит над Ростовской областью

В Ростовской области силы ПВО сбили украинский беспилотник

11:03 27.11.2023 (обновлено: 11:22 27.11.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ПВО "Тор М2У" в зоне проведения спецоперации
Работа ПВО Тор М2У в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. В Ростовской области силы ПВО утром в понедельник сбили украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Ростовской области", - сказано в сообщении оборонного ведомства.

Уточняется, что попытка киевского режима совершить террористическую атаку отражена 27 ноября около 9.30 утра.
Украинские боевики регулярно пытаются атаковать с помощью ракет и беспилотников приграничные регионы России. В них действует "желтый" уровень террористической опасности.
В ночь на 26 ноября была отражена массированная атака украинских беспилотников на Московскую, Калужскую, Брянскую, Белгородскую и Тульскую области. Утром в воскресенье ВСУ предприняли новые попытки атаковать Тульскую и Брянскую область, а также Смоленщину. Из-за вражеской беспилотной атаки в воскресенье оказались обесточены города в Донецкой Народной Республике. Также днем в Минобороны России сообщили об уничтожении двух переоборудованных украинских ракет С-200 над Азовским морем.
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ПВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Ростовская областьМинистерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости
 
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