https://crimea.ria.ru/20231127/ukrainskiy-bespilotnik-sbit-nad-rostovskoy-oblastyu-1133102746.html

Украинский беспилотник сбит над Ростовской областью

Украинский беспилотник сбит над Ростовской областью - РИА Новости Крым, 27.11.2023

Украинский беспилотник сбит над Ростовской областью

В Ростовской области силы ПВО утром в понедельник сбили украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 27.11.2023

2023-11-27T11:03

2023-11-27T11:03

2023-11-27T11:22

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всу (вооруженные силы украины)

ростовская область

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. В Ростовской области силы ПВО утром в понедельник сбили украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.Уточняется, что попытка киевского режима совершить террористическую атаку отражена 27 ноября около 9.30 утра.Украинские боевики регулярно пытаются атаковать с помощью ракет и беспилотников приграничные регионы России. В них действует "желтый" уровень террористической опасности. В ночь на 26 ноября была отражена массированная атака украинских беспилотников на Московскую, Калужскую, Брянскую, Белгородскую и Тульскую области. Утром в воскресенье ВСУ предприняли новые попытки атаковать Тульскую и Брянскую область, а также Смоленщину. Из-за вражеской беспилотной атаки в воскресенье оказались обесточены города в Донецкой Народной Республике. Также днем в Минобороны России сообщили об уничтожении двух переоборудованных украинских ракет С-200 над Азовским морем.Читайте также на РИА Новости Крым:Воздушная атака на Ростовскую область – что известноВ Ростове-на-Дону сработала ПВОСбивает и парализует: в России создали антидронный комплекс "Чистюля"

ростовская область

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пво, всу (вооруженные силы украины), ростовская область, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), новости