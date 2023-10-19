https://crimea.ria.ru/20231019/vozdushnaya-ataka-na-rostovskuyu-oblast--chto-izvestno-1132189500.html

Воздушная атака на Ростовскую область – что известно

Воздушная атака на Ростовскую область – что известно - РИА Новости Крым, 19.10.2023

Воздушная атака на Ростовскую область – что известно

Силы противовоздушной обороны сбили воздушную цель на подлете к Ростовской области, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев. РИА Новости Крым, 19.10.2023

2023-10-19T10:50

2023-10-19T10:50

2023-10-19T10:50

ростовская область

пво

василий голубев

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны сбили воздушную цель на подлете к Ростовской области, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.Как сообщалось, накануне силы Черноморского флота отразили атаку воздушных целей в районе Сухарной балки в Севастополе, позже выяснилось, что это были нацеленные на регион украинские ракеты. А в Черном море Черноморским флотом был уничтожен безэкипажный катер ВСУ.Украинские боевики регулярно пытаются атаковать приграничные регионы России с помощью ракет и беспилотников. В них действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: МиГ-31 с "Кинжалами" патрулируют пространство над Черным моремЧерноморский флот отражает атаку воздушных целей в СевастополеМы сможем отражать эти атаки – Путин о поставке ATACMS на Украину

ростовская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, пво, василий голубев, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости