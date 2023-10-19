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Воздушная атака на Ростовскую область – что известно - РИА Новости Крым, 19.10.2023
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Воздушная атака на Ростовскую область – что известно
Воздушная атака на Ростовскую область – что известно - РИА Новости Крым, 19.10.2023
Воздушная атака на Ростовскую область – что известно
Силы противовоздушной обороны сбили воздушную цель на подлете к Ростовской области, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев. РИА Новости Крым, 19.10.2023
2023-10-19T10:50
2023-10-19T10:50
ростовская область
пво
василий голубев
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны сбили воздушную цель на подлете к Ростовской области, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.Как сообщалось, накануне силы Черноморского флота отразили атаку воздушных целей в районе Сухарной балки в Севастополе, позже выяснилось, что это были нацеленные на регион украинские ракеты. А в Черном море Черноморским флотом был уничтожен безэкипажный катер ВСУ.Украинские боевики регулярно пытаются атаковать приграничные регионы России с помощью ракет и беспилотников. В них действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: МиГ-31 с "Кинжалами" патрулируют пространство над Черным моремЧерноморский флот отражает атаку воздушных целей в СевастополеМы сможем отражать эти атаки – Путин о поставке ATACMS на Украину
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ростовская область, пво, василий голубев, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости
Воздушная атака на Ростовскую область – что известно

ПВО сбила воздушную цель на подлете к Ростовской области

10:50 19.10.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны сбили воздушную цель на подлете к Ростовской области, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.
"Сегодня в 10.10 подразделение ПВО, осуществляющее прикрытие территории Ростовской области, уничтожило воздушную цель, находившуюся на подлете к территории региона. Разрушений и пострадавших на земле нет", - написал он в своем Telegram-канале.
Как сообщалось, накануне силы Черноморского флота отразили атаку воздушных целей в районе Сухарной балки в Севастополе, позже выяснилось, что это были нацеленные на регион украинские ракеты. А в Черном море Черноморским флотом был уничтожен безэкипажный катер ВСУ.
Украинские боевики регулярно пытаются атаковать приграничные регионы России с помощью ракет и беспилотников. В них действует "желтый" уровень террористической опасности.
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Ростовская областьПВОВасилий ГолубевВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияНовости
 
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