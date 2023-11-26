https://crimea.ria.ru/20231126/infrastrukturnyy-obekt-atakovan-dronom-vsu-na-belgorodchine-1133063585.html

Инфраструктурный объект атакован дроном ВСУ на Белгородчине

Инфраструктурный объект атакован дроном ВСУ на Белгородчине - РИА Новости Крым, 26.11.2023

Инфраструктурный объект атакован дроном ВСУ на Белгородчине

Дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи в Белгородской области, сообщил в воскресенье губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 26.11.2023

2023-11-26T11:26

2023-11-26T11:26

2023-11-26T11:26

вячеслав гладков

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

белгородская область

происшествия

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СИМЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи в Белгородской области, сообщил в воскресенье губернатор региона Вячеслав Гладков.Кроме того, атакам противника подверглись населенные пункты в Белгородском, Борисовском районах. Валуйский городской округ подвергся минометному обстрелу. По Волоконовскому району били из гранатомета. В Краснояружском районе средствами РЭБ посажен дрон-камикадзе, впоследствии сдетонировавший на земле, под артобстрел попала окраина села Староселье. В Шебекинском городском округе по селу Муром выпущено два минометных снаряда. Во всех перечисленных случаях обошлось без пострадавших и разрушений.Ранее отражена массированная атака украинских беспилотников на Московскую, Калужскую, Брянскую, Тульскую области. Также украинские БПЛА сбиты над Смоленском. Из-за беспилотной атаки ВСУ обесточены города Донецкой Народной Республики. Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон-камикадзе ударил по объекту связи на Белгородчине: есть раненые87 ударов в сутки: ВСУ продолжают террор мирной ХерсонщиныНад Ростовской областью сбили вражеский беспилотник

https://crimea.ria.ru/20231126/esche-tri-rossiyskikh-regiona-popali-pod-udar-vsu-utrom-v-voskresene-1133063424.html

белгородская область

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вячеслав гладков, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), белгородская область, происшествия