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Инфраструктурный объект атакован дроном ВСУ на Белгородчине - РИА Новости Крым, 26.11.2023
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Инфраструктурный объект атакован дроном ВСУ на Белгородчине
Инфраструктурный объект атакован дроном ВСУ на Белгородчине - РИА Новости Крым, 26.11.2023
Инфраструктурный объект атакован дроном ВСУ на Белгородчине
Дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи в Белгородской области, сообщил в воскресенье губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 26.11.2023
2023-11-26T11:26
2023-11-26T11:26
вячеслав гладков
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
белгородская область
происшествия
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СИМЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи в Белгородской области, сообщил в воскресенье губернатор региона Вячеслав Гладков.Кроме того, атакам противника подверглись населенные пункты в Белгородском, Борисовском районах. Валуйский городской округ подвергся минометному обстрелу. По Волоконовскому району били из гранатомета. В Краснояружском районе средствами РЭБ посажен дрон-камикадзе, впоследствии сдетонировавший на земле, под артобстрел попала окраина села Староселье. В Шебекинском городском округе по селу Муром выпущено два минометных снаряда. Во всех перечисленных случаях обошлось без пострадавших и разрушений.Ранее отражена массированная атака украинских беспилотников на Московскую, Калужскую, Брянскую, Тульскую области. Также украинские БПЛА сбиты над Смоленском. Из-за беспилотной атаки ВСУ обесточены города Донецкой Народной Республики. Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон-камикадзе ударил по объекту связи на Белгородчине: есть раненые87 ударов в сутки: ВСУ продолжают террор мирной ХерсонщиныНад Ростовской областью сбили вражеский беспилотник
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РИА Новости Крым
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вячеслав гладков, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), белгородская область, происшествия
Инфраструктурный объект атакован дроном ВСУ на Белгородчине

Дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект в Белгородской области - Гладков

11:26 26.11.2023
 
© Министерство обороны РФБПЛА
БПЛА
© Министерство обороны РФ
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СИМЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи в Белгородской области, сообщил в воскресенье губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В Грайворонском городском округе в селе Пороз атаке дрона-камикадзе подвергся инфраструктурный объект связи. Пострадавших нет", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Кроме того, атакам противника подверглись населенные пункты в Белгородском, Борисовском районах. Валуйский городской округ подвергся минометному обстрелу. По Волоконовскому району били из гранатомета. В Краснояружском районе средствами РЭБ посажен дрон-камикадзе, впоследствии сдетонировавший на земле, под артобстрел попала окраина села Староселье. В Шебекинском городском округе по селу Муром выпущено два минометных снаряда. Во всех перечисленных случаях обошлось без пострадавших и разрушений.
Ранее отражена массированная атака украинских беспилотников на Московскую, Калужскую, Брянскую, Тульскую области.
Также украинские БПЛА сбиты над Смоленском.
Из-за беспилотной атаки ВСУ обесточены города Донецкой Народной Республики.
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