https://crimea.ria.ru/20231121/nad-rostovskoy-oblastyu-sbili-vrazheskiy-bespilotnik-1132935333.html
Над Ростовской областью сбили вражеский беспилотник
Над Ростовской областью сбили вражеский беспилотник - РИА Новости Крым, 21.11.2023
Над Ростовской областью сбили вражеский беспилотник
Российские силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник самолетного типа в небе над Ростовской областью, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.11.2023
2023-11-21T13:10
2023-11-21T13:10
2023-11-21T13:11
василий голубев
ростовская область
новости
министерство обороны рф
пво
вооруженные силы россии
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/0c/1124147488_0:0:3115:1753_1920x0_80_0_0_d4364432a3edaa6e62dcc714e0ffd240.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Российские силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник самолетного типа в небе над Ростовской областью, сообщает Минобороны РФ.Утром во вторник средства ПВО уничтожили вражеский дрон в Брянской области, пострадавших и разрушений нет.Также ночью российские войска сбили беспилотник противника над Курской областью.ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российское приграничье, в том числе Крым и Севастополь, используя БПЛА и ракеты. Так, 20 ноября силы ПВО сбили украинские дроны в Брянской и Орловской областях.19 ноября военные отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву. Воздушную цель перехватили в Электростали.Как сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, украинские боевики ежедневно наносят от 200 до 300 ударов по гражданским объектам на российской территории, количество пострадавших мирных жителей еженедельно составляет 60-70 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон-камикадзе ударил по объекту связи на Белгородчине: есть раненыеВСУ сбросили взрывчатку с дрона в Донецке: трое раненыхВоздушная атака на Севастополь – сбиты две цели
ростовская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/0c/1124147488_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_2854222cc4c2c435444b7ba762ccd64a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий голубев, ростовская область, новости, министерство обороны рф, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон)
Над Ростовской областью сбили вражеский беспилотник
Над Ростовской областью уничтожен украинский беспилотник самолетного типа – Минобороны
13:10 21.11.2023 (обновлено: 13:11 21.11.2023)