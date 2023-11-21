https://crimea.ria.ru/20231121/nad-rostovskoy-oblastyu-sbili-vrazheskiy-bespilotnik-1132935333.html

Над Ростовской областью сбили вражеский беспилотник

Над Ростовской областью сбили вражеский беспилотник - РИА Новости Крым, 21.11.2023

Над Ростовской областью сбили вражеский беспилотник

Российские силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник самолетного типа в небе над Ростовской областью, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.11.2023

2023-11-21T13:10

2023-11-21T13:10

2023-11-21T13:11

василий голубев

ростовская область

новости

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пво

вооруженные силы россии

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Российские силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник самолетного типа в небе над Ростовской областью, сообщает Минобороны РФ.Утром во вторник средства ПВО уничтожили вражеский дрон в Брянской области, пострадавших и разрушений нет.Также ночью российские войска сбили беспилотник противника над Курской областью.ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российское приграничье, в том числе Крым и Севастополь, используя БПЛА и ракеты. Так, 20 ноября силы ПВО сбили украинские дроны в Брянской и Орловской областях.19 ноября военные отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву. Воздушную цель перехватили в Электростали.Как сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, украинские боевики ежедневно наносят от 200 до 300 ударов по гражданским объектам на российской территории, количество пострадавших мирных жителей еженедельно составляет 60-70 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон-камикадзе ударил по объекту связи на Белгородчине: есть раненыеВСУ сбросили взрывчатку с дрона в Донецке: трое раненыхВоздушная атака на Севастополь – сбиты две цели

ростовская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий голубев, ростовская область, новости, министерство обороны рф, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон)