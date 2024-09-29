https://crimea.ria.ru/20240929/do-30-gradusov-tepla-prognoz-pogody-v-krymu-na-voskresene-1140302790.html

До 30 градусов тепла: прогноз погоды в Крыму на воскресенье

До 30 градусов тепла: прогноз погоды в Крыму на воскресенье - РИА Новости Крым, 29.09.2024

До 30 градусов тепла: прогноз погоды в Крыму на воскресенье

В воскресенье погода в Крыму будет определяться юго-западной периферией антициклона. В центральных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная... РИА Новости Крым, 29.09.2024

2024-09-29T00:01

2024-09-29T00:01

2024-09-29T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. В воскресенье погода в Крыму будет определяться юго-западной периферией антициклона. В центральных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +28...+30.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17, днем +25…+27 градуса.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха +18...+20 градуса, днем +26...+28.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +18...+20 градусов, днем +26...+28.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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