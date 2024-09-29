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До 30 градусов тепла: прогноз погоды в Крыму на воскресенье - РИА Новости Крым, 29.09.2024
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До 30 градусов тепла: прогноз погоды в Крыму на воскресенье
До 30 градусов тепла: прогноз погоды в Крыму на воскресенье - РИА Новости Крым, 29.09.2024
До 30 градусов тепла: прогноз погоды в Крыму на воскресенье
В воскресенье погода в Крыму будет определяться юго-западной периферией антициклона. В центральных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная... РИА Новости Крым, 29.09.2024
2024-09-29T00:01
2024-09-29T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. В воскресенье погода в Крыму будет определяться юго-западной периферией антициклона. В центральных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +28...+30.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17, днем +25…+27 градуса.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха +18...+20 градуса, днем +26...+28.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +18...+20 градусов, днем +26...+28.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
симферополь
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
До 30 градусов тепла: прогноз погоды в Крыму на воскресенье

Погода в Крыму в воскресенье

00:01 29.09.2024
 
© РИА Новости КрымЦарский пляж в Новом Свете
Царский пляж в Новом Свете - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. В воскресенье погода в Крыму будет определяться юго-западной периферией антициклона. В центральных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, на южном и восточном побережье до +20, днем +25…+30, в горах +19…+24 градуса", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +28...+30.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17, днем +25…+27 градуса.
В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха +18...+20 градуса, днем +26...+28.
В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +18...+20 градусов, днем +26...+28.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01До 30 градусов тепла: прогноз погоды в Крыму на воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 29 сентября
21:55Главное за день: 28 сентября
21:43Нормальная звезда: Солнце потухнет и превратится в белого карлика
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