https://crimea.ria.ru/20240928/zapovednik-askaniya-nova-popolnitsya-ekzoticheskimi-zhivotnymi-1140703042.html

Заповедник "Аскания-Нова" пополнится экзотическими животными

Заповедник "Аскания-Нова" пополнится экзотическими животными - РИА Новости Крым, 28.09.2024

Заповедник "Аскания-Нова" пополнится экзотическими животными

Администрация биосферного заповедника "Аскания-Нова" работает над увеличением видового и количественного состава животных, в частности, планируется завезти... РИА Новости Крым, 28.09.2024

2024-09-28T19:15

2024-09-28T19:15

2024-09-28T19:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Администрация биосферного заповедника "Аскания-Нова" работает над увеличением видового и количественного состава животных, в частности, планируется завезти бобров и сурков-байбаков, а также голубого гну, благородного оленя марала, европейскую лань и пятнистого оленя. Об этом РИА Новости Крым сообщил директор учреждения Дмитрий Мещеряков.По его словам, "Аскания-Нова" сотрудничает со многими природоохранными учреждениями и зоопарками России, в том числе крымским парком "Тайган", Никитским ботсадом, Ростовским заповедником, Оренбургским институтом степи, Московским зоопарком. Кроме того, в июле заповедник стал полноправным членом Союза аквариумов и зоопарков России. Взаимодействие "Аскании-Нова" с другими учреждениями строится на нескольких направлениях, одним из которых является пополнение видового и количественного состава популяций животных, обитающих в степи, отметил директор заповедника.Он подчеркнул, что все российские парки открыты для сотрудничества с "Асканией-Нова" и изъявляют готовность обмениваться животными. В то же время этот обмен будет осуществляться строго на научной основе, чтобы не нарушить сложившиеся устойчивые популяции животных в биосферном заповеднике.Биосферный заповедник "Аскания-Нова" - особо охраняемая природная территория в Херсонской области. Это старейший в мире степной заповедник, основанный в конце XIX века российским помещиком немецкого происхождения Фридрихом Фальц-Фейном. Более 11 тысяч гектаров занимает заповедная типчаково-ковыльная степь, которая никогда не знала плуга. Такая степь, сохранившая эту уникальность до наших времен – единственная в Европе. Здесь в естественных условиях живут копытные, привезенные из Европы, Азии, Африки, Австралии и двух Америк: сайгаки, бизоны, лани, туркменские куланы, благородные и пятнистые олени, муфлоны, двугорбые верблюды, антилопы гну, зебры и многие другие, а также знаменитые лошади Пржевальского. Эти животные в дикой природе уже не встречаются. Здешние "пржевальцы" признаны всеми мировыми учеными самыми генетически чистыми из всех оставшихся представителей этого вида.Еще здесь обитают порядка 70 видов птиц, из которых два десятка – краснокнижные. Также на территории заповедника располагается огромный дендропарк, где растут более тысячи видов различных деревьев, кустарников и цветов из разных уголков планеты.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Никитский ботанический сад поделится красотой с парком "Аскания-Нова"Обмен по "звериной линии": Аскания-Нова примет животных из КрымаМесто встречи континентов: как живет заповедник "Аскания-Нова"

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Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg

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