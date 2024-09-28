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Заповедник "Аскания-Нова" пополнится экзотическими животными - РИА Новости Крым, 28.09.2024
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https://crimea.ria.ru/20240928/zapovednik-askaniya-nova-popolnitsya-ekzoticheskimi-zhivotnymi-1140703042.html
Заповедник "Аскания-Нова" пополнится экзотическими животными
Заповедник "Аскания-Нова" пополнится экзотическими животными - РИА Новости Крым, 28.09.2024
Заповедник "Аскания-Нова" пополнится экзотическими животными
Администрация биосферного заповедника "Аскания-Нова" работает над увеличением видового и количественного состава животных, в частности, планируется завезти... РИА Новости Крым, 28.09.2024
2024-09-28T19:15
2024-09-28T19:15
эксклюзивы риа новости крым
заповедник аскания нова
херсонская область
жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым
животные
новые регионы россии
природа
экология
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Администрация биосферного заповедника "Аскания-Нова" работает над увеличением видового и количественного состава животных, в частности, планируется завезти бобров и сурков-байбаков, а также голубого гну, благородного оленя марала, европейскую лань и пятнистого оленя. Об этом РИА Новости Крым сообщил директор учреждения Дмитрий Мещеряков.По его словам, "Аскания-Нова" сотрудничает со многими природоохранными учреждениями и зоопарками России, в том числе крымским парком "Тайган", Никитским ботсадом, Ростовским заповедником, Оренбургским институтом степи, Московским зоопарком. Кроме того, в июле заповедник стал полноправным членом Союза аквариумов и зоопарков России. Взаимодействие "Аскании-Нова" с другими учреждениями строится на нескольких направлениях, одним из которых является пополнение видового и количественного состава популяций животных, обитающих в степи, отметил директор заповедника.Он подчеркнул, что все российские парки открыты для сотрудничества с "Асканией-Нова" и изъявляют готовность обмениваться животными. В то же время этот обмен будет осуществляться строго на научной основе, чтобы не нарушить сложившиеся устойчивые популяции животных в биосферном заповеднике.Биосферный заповедник "Аскания-Нова" - особо охраняемая природная территория в Херсонской области. Это старейший в мире степной заповедник, основанный в конце XIX века российским помещиком немецкого происхождения Фридрихом Фальц-Фейном. Более 11 тысяч гектаров занимает заповедная типчаково-ковыльная степь, которая никогда не знала плуга. Такая степь, сохранившая эту уникальность до наших времен – единственная в Европе. Здесь в естественных условиях живут копытные, привезенные из Европы, Азии, Африки, Австралии и двух Америк: сайгаки, бизоны, лани, туркменские куланы, благородные и пятнистые олени, муфлоны, двугорбые верблюды, антилопы гну, зебры и многие другие, а также знаменитые лошади Пржевальского. Эти животные в дикой природе уже не встречаются. Здешние "пржевальцы" признаны всеми мировыми учеными самыми генетически чистыми из всех оставшихся представителей этого вида.Еще здесь обитают порядка 70 видов птиц, из которых два десятка – краснокнижные. Также на территории заповедника располагается огромный дендропарк, где растут более тысячи видов различных деревьев, кустарников и цветов из разных уголков планеты.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Никитский ботанический сад поделится красотой с парком "Аскания-Нова"Обмен по "звериной линии": Аскания-Нова примет животных из КрымаМесто встречи континентов: как живет заповедник "Аскания-Нова"
херсонская область
новые регионы россии
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заповедник аскания нова, херсонская область, жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, животные, новые регионы россии, природа, экология
Заповедник "Аскания-Нова" пополнится экзотическими животными

Фонд заповедника "Аскания-Нова" пополнят голубым гну и благородным оленем

19:15 28.09.2024
 
© Дмитрий МакеевАскания Нова
Аскания Нова
© Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Администрация биосферного заповедника "Аскания-Нова" работает над увеличением видового и количественного состава животных, в частности, планируется завезти бобров и сурков-байбаков, а также голубого гну, благородного оленя марала, европейскую лань и пятнистого оленя. Об этом РИА Новости Крым сообщил директор учреждения Дмитрий Мещеряков.
"Мы работаем над увеличением видового состава животных экскурсионного маршрута, чтобы посетителям было интересно. Ранее у нас в основном были копытные животные и птицы. Теперь мы привозим экзотических млекопитающих. Уже есть еноты, носухи, южноамериканские коати, дикобразы, барсуки, кошачьи лемуры. В ближайшее время планируем завезти бобров и сурков-байбаков", – сказал Мещеряков.
По его словам, "Аскания-Нова" сотрудничает со многими природоохранными учреждениями и зоопарками России, в том числе крымским парком "Тайган", Никитским ботсадом, Ростовским заповедником, Оренбургским институтом степи, Московским зоопарком. Кроме того, в июле заповедник стал полноправным членом Союза аквариумов и зоопарков России.
Взаимодействие "Аскании-Нова" с другими учреждениями строится на нескольких направлениях, одним из которых является пополнение видового и количественного состава популяций животных, обитающих в степи, отметил директор заповедника.
"Например, у нас оставалась одна антилопа канна. Сейчас у нас их уже четыре. Оставалась одна самка гуанако (млекопитающее рода лам – ред.), а сейчас у нас их уже две, то есть самца мы ей привезли. В ближайших планах - привезти голубого гну, у нас одна самка, ей нужен самец. Также мы планируем омоложение крови наших копытных животных. Есть предварительные договоренности по маралу, европейской лани, европейскому муфлону европейскому и пятнистому оленю", - уточнил Мещеряков.
Он подчеркнул, что все российские парки открыты для сотрудничества с "Асканией-Нова" и изъявляют готовность обмениваться животными. В то же время этот обмен будет осуществляться строго на научной основе, чтобы не нарушить сложившиеся устойчивые популяции животных в биосферном заповеднике.
Биосферный заповедник "Аскания-Нова" - особо охраняемая природная территория в Херсонской области. Это старейший в мире степной заповедник, основанный в конце XIX века российским помещиком немецкого происхождения Фридрихом Фальц-Фейном. Более 11 тысяч гектаров занимает заповедная типчаково-ковыльная степь, которая никогда не знала плуга. Такая степь, сохранившая эту уникальность до наших времен – единственная в Европе. Здесь в естественных условиях живут копытные, привезенные из Европы, Азии, Африки, Австралии и двух Америк: сайгаки, бизоны, лани, туркменские куланы, благородные и пятнистые олени, муфлоны, двугорбые верблюды, антилопы гну, зебры и многие другие, а также знаменитые лошади Пржевальского. Эти животные в дикой природе уже не встречаются. Здешние "пржевальцы" признаны всеми мировыми учеными самыми генетически чистыми из всех оставшихся представителей этого вида.
Еще здесь обитают порядка 70 видов птиц, из которых два десятка – краснокнижные. Также на территории заповедника располагается огромный дендропарк, где растут более тысячи видов различных деревьев, кустарников и цветов из разных уголков планеты.
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