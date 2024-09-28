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В Севастополе второй раз за день остановили морской транспорт
В Севастополе второй раз за день остановили морской транспорт - РИА Новости Крым, 28.09.2024
В Севастополе второй раз за день остановили морской транспорт
В Севастополе остановили работу морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 28.09.2024
2024-09-28T17:26
2024-09-28T17:26
2024-09-28T17:37
севастополь
паромы и катера в севастополе
морской транспорт
северная сторона
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе остановили работу морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.О причинах приостановки работы катеров и паромов не сообщается.При этом ,по прогнозам крымского гидрометцентра, в Севастополе в субботу тепло до +27 градусов, осадков не ожидается, ветер до 10 метров в секунду.В субботу движение морского транспорта в городе уже перекрывали в 12.15 на 11 минут.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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севастополь, паромы и катера в севастополе, морской транспорт, северная сторона, новости крыма
В Севастополе второй раз за день остановили морской транспорт
В Севастополе закрыли рейд второй раз за день
17:26 28.09.2024 (обновлено: 17:37 28.09.2024)