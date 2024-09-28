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Почему Украина потеряла Крым – Лавров

Почему Украина потеряла Крым – Лавров - РИА Новости Крым, 28.09.2024

Почему Украина потеряла Крым – Лавров

Если бы не государственный переворот в Киеве в феврале 2014 года, Крым до сих пор находился бы в составе Украины. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости Крым, 28.09.2024

2024-09-28T21:26

2024-09-28T21:26

2024-09-28T21:26

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 сен – РИА Новости Крым. Если бы не государственный переворот в Киеве в феврале 2014 года, Крым до сих пор находился бы в составе Украины. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Если бы выполнили ту договоренность (соглашение об урегулировании политического кризиса на Украине между президентом Виктором Януковичем и лидерами оппозиции от 21 февраля 2014 года – ред.), Украина была в бы в тех самых границах 1991 года, о которых талдычит господин (Владимир) Зеленский… Тогда бы и Крым оставался на Украине", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам участия в 79-й сессии Генассамблеи ООН.Он также отметил, что если бы Киев выполнил Минские соглашения, Украина "по-прежнему была бы целостной, но уже без Крыма".Более того, указал Лавров, если бы киевский режим выполнил достигнутые в апреле 2022 года в Стамбуле договоренности с Россией о прекращении боевых действий, Украина "даже сохранила бы какую-то часть Донбасса".Министр добавил, что если киевский режим "снова будет использовать какие-то трюки для того, чтобы выиграть время, у него это не получится".16 марта 2014 года, в Крыму и Севастополе состоялся референдум о статусе полуострова. В бюллетене для голосования значились два вопроса: "Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?" и "Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?".96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Москва со своей стороны неоднократно заявляла, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Попытки оспорить законность референдума в Крыму несостоятельны – МИД РФМноговекторный Эрдоган - почему Анкара не признает российский КрымКрым никогда не выйдет из состава России - конгресс США

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, политика, новости, министерство иностранных дел рф (мид рф), оон, генассамблея оон, крым, украина