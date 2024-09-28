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Почему Украина потеряла Крым – Лавров - РИА Новости Крым, 28.09.2024
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Почему Украина потеряла Крым – Лавров
Почему Украина потеряла Крым – Лавров - РИА Новости Крым, 28.09.2024
Почему Украина потеряла Крым – Лавров
Если бы не государственный переворот в Киеве в феврале 2014 года, Крым до сих пор находился бы в составе Украины. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости Крым, 28.09.2024
2024-09-28T21:26
2024-09-28T21:26
сергей лавров
политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 сен – РИА Новости Крым. Если бы не государственный переворот в Киеве в феврале 2014 года, Крым до сих пор находился бы в составе Украины. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Если бы выполнили ту договоренность (соглашение об урегулировании политического кризиса на Украине между президентом Виктором Януковичем и лидерами оппозиции от 21 февраля 2014 года – ред.), Украина была в бы в тех самых границах 1991 года, о которых талдычит господин (Владимир) Зеленский… Тогда бы и Крым оставался на Украине", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам участия в 79-й сессии Генассамблеи ООН.Он также отметил, что если бы Киев выполнил Минские соглашения, Украина "по-прежнему была бы целостной, но уже без Крыма".Более того, указал Лавров, если бы киевский режим выполнил достигнутые в апреле 2022 года в Стамбуле договоренности с Россией о прекращении боевых действий, Украина "даже сохранила бы какую-то часть Донбасса".Министр добавил, что если киевский режим "снова будет использовать какие-то трюки для того, чтобы выиграть время, у него это не получится".16 марта 2014 года, в Крыму и Севастополе состоялся референдум о статусе полуострова. В бюллетене для голосования значились два вопроса: "Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?" и "Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?".96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Москва со своей стороны неоднократно заявляла, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Попытки оспорить законность референдума в Крыму несостоятельны – МИД РФМноговекторный Эрдоган - почему Анкара не признает российский КрымКрым никогда не выйдет из состава России - конгресс США
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РИА Новости Крым
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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сергей лавров, политика, новости, министерство иностранных дел рф (мид рф), оон, генассамблея оон, крым, украина
Почему Украина потеряла Крым – Лавров

Госпереворот в Киеве привел к потере Украиной Крыма – Лавров

21:26 28.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на пресс-конференции в рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на пресс-конференции в рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 сен – РИА Новости Крым. Если бы не государственный переворот в Киеве в феврале 2014 года, Крым до сих пор находился бы в составе Украины. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Если бы выполнили ту договоренность (соглашение об урегулировании политического кризиса на Украине между президентом Виктором Януковичем и лидерами оппозиции от 21 февраля 2014 года – ред.), Украина была в бы в тех самых границах 1991 года, о которых талдычит господин (Владимир) Зеленский… Тогда бы и Крым оставался на Украине", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам участия в 79-й сессии Генассамблеи ООН.
Он также отметил, что если бы Киев выполнил Минские соглашения, Украина "по-прежнему была бы целостной, но уже без Крыма".
Более того, указал Лавров, если бы киевский режим выполнил достигнутые в апреле 2022 года в Стамбуле договоренности с Россией о прекращении боевых действий, Украина "даже сохранила бы какую-то часть Донбасса".
"Но с каждым разом, когда срывается договоренность, на которую Россия всегда идет, с каждым разом Украина становится меньше", - констатировал глава МИД РФ.
Министр добавил, что если киевский режим "снова будет использовать какие-то трюки для того, чтобы выиграть время, у него это не получится".
16 марта 2014 года, в Крыму и Севастополе состоялся референдум о статусе полуострова. В бюллетене для голосования значились два вопроса: "Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?" и "Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?".
96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Москва со своей стороны неоднократно заявляла, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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