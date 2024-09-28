https://crimea.ria.ru/20240928/truby-i-pontony-chto-proiskhodit-v-goluboy-bukhte-sevastopolya-1140707167.html

Трубы и понтоны: что происходит в Голубой бухте Севастополя

Трубы и понтоны: что происходит в Голубой бухте Севастополя - РИА Новости Крым, 28.09.2024

Трубы и понтоны: что происходит в Голубой бухте Севастополя

В Голубой бухте началось погружение последней плети глубоководного выпуска, который входит в состав КОС "Южные". Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил... РИА Новости Крым, 28.09.2024

2024-09-28T16:56

2024-09-28T16:56

2024-09-28T16:56

строительство кос в крыму

севастополь

крым

новости крыма

михаил развожаев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1c/1140706983_4:0:841:471_1920x0_80_0_0_4c1d65da6821e7b3c0c9e4503cd45015.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. В Голубой бухте началось погружение последней плети глубоководного выпуска, который входит в состав КОС "Южные". Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.По его данным, последнюю часть трубы транспортировали в Голубую бухту, ее соединяют с погруженной ранее плетью. Процесс обеспечивают 12 понтонных платформ, 11 единиц флота, 43 человека работали на поверхности и еще 17 водолазов — на глубине. После погружения на дно роботизированная техника проверит все 1780 метров трубы. Он также напомнил, что КОС "Южные" будут запускаться поэтапно: "Запуск глубоководного выпуска позволит нам добиться улучшения качества очистки сточных вод еще до окончания всех работ. Мы планируем, что уже до конца этого года выброс очищенных вод будет на нормативном расстоянии от берега, что существенно улучшит экологию бухты".На площадке КОС также, по словам Развожаева, продолжаются работы: идет установка оборудования в здании механической очистки сточных вод, монтаж технологических трубопроводов, продолжается сооружение бетонных конструкций.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Балаклавская бухта станет чище: канализацию выведут на новые очистныеКрым получит два десятка новых очистных сооружений – сроки и локацииВ Севастополе запустили новые очистные на курортной стороне

https://crimea.ria.ru/20240711/kogda-v-sevastopole-zavershat-stroitelstvo-kos-yuzhnye-1138783471.html

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

строительство кос в крыму, севастополь, крым, новости крыма, михаил развожаев