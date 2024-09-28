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Трубы и понтоны: что происходит в Голубой бухте Севастополя - РИА Новости Крым, 28.09.2024
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Трубы и понтоны: что происходит в Голубой бухте Севастополя
Трубы и понтоны: что происходит в Голубой бухте Севастополя - РИА Новости Крым, 28.09.2024
Трубы и понтоны: что происходит в Голубой бухте Севастополя
В Голубой бухте началось погружение последней плети глубоководного выпуска, который входит в состав КОС "Южные". Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил... РИА Новости Крым, 28.09.2024
2024-09-28T16:56
2024-09-28T16:56
строительство кос в крыму
севастополь
крым
новости крыма
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. В Голубой бухте началось погружение последней плети глубоководного выпуска, который входит в состав КОС "Южные". Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.По его данным, последнюю часть трубы транспортировали в Голубую бухту, ее соединяют с погруженной ранее плетью. Процесс обеспечивают 12 понтонных платформ, 11 единиц флота, 43 человека работали на поверхности и еще 17 водолазов — на глубине. После погружения на дно роботизированная техника проверит все 1780 метров трубы. Он также напомнил, что КОС "Южные" будут запускаться поэтапно: "Запуск глубоководного выпуска позволит нам добиться улучшения качества очистки сточных вод еще до окончания всех работ. Мы планируем, что уже до конца этого года выброс очищенных вод будет на нормативном расстоянии от берега, что существенно улучшит экологию бухты".На площадке КОС также, по словам Развожаева, продолжаются работы: идет установка оборудования в здании механической очистки сточных вод, монтаж технологических трубопроводов, продолжается сооружение бетонных конструкций.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Балаклавская бухта станет чище: канализацию выведут на новые очистныеКрым получит два десятка новых очистных сооружений – сроки и локацииВ Севастополе запустили новые очистные на курортной стороне
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строительство кос в крыму, севастополь, крым, новости крыма, михаил развожаев
Трубы и понтоны: что происходит в Голубой бухте Севастополя

В Голубой бухте Севастополя опускают на дно трубы глубоководного выпуска КОС "Южные"

16:56 28.09.2024
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Голубой бухте накануне началось погружение последней плети глубоководного выпуска
В Голубой бухте накануне началось погружение последней плети глубоководного выпуска
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. В Голубой бухте началось погружение последней плети глубоководного выпуска, который входит в состав КОС "Южные". Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Глубоководный выпуск — это огромная труба диаметром в полтора метра и суммарной протяженностью 1780 метров. На сегодня это первый в России такой протяженный и технологически сложный выпуск", - подчеркнул он.
По его данным, последнюю часть трубы транспортировали в Голубую бухту, ее соединяют с погруженной ранее плетью. Процесс обеспечивают 12 понтонных платформ, 11 единиц флота, 43 человека работали на поверхности и еще 17 водолазов — на глубине. После погружения на дно роботизированная техника проверит все 1780 метров трубы.
"Это завершающий этап работ — после испытательных мероприятий все будет готово к тому, чтобы глубоководный выпуск начал функционировать в полном объеме. Мы планируем, что он заработает уже к середине ноября", - пояснил губернатор.
Он также напомнил, что КОС "Южные" будут запускаться поэтапно:
"Запуск глубоководного выпуска позволит нам добиться улучшения качества очистки сточных вод еще до окончания всех работ. Мы планируем, что уже до конца этого года выброс очищенных вод будет на нормативном расстоянии от берега, что существенно улучшит экологию бухты".
На площадке КОС также, по словам Развожаева, продолжаются работы: идет установка оборудования в здании механической очистки сточных вод, монтаж технологических трубопроводов, продолжается сооружение бетонных конструкций.
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