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В Севастополе запустили новые очистные на курортной стороне - РИА Новости Крым, 27.12.2022
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В Севастополе запустили новые очистные на курортной стороне
В Севастополе запустили новые очистные на курортной стороне - РИА Новости Крым, 27.12.2022
В Севастополе запустили новые очистные на курортной стороне
В Севастополе на Северной стороне после масштабной реконструкции запустили канализационные очистные сооружения, которые в 10 раз мощнее прежних. Об этом сообщил РИА Новости Крым, 27.12.2022
2022-12-27T18:54
2022-12-27T19:04
севастополь
общество
новости крыма
городская среда
жкх крыма и севастополя
строительство кос в крыму
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СЕВАСТОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе на Северной стороне после масштабной реконструкции запустили канализационные очистные сооружения, которые в 10 раз мощнее прежних. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Сегодня запустили новые КОС в Орловке. Старые КОС могли пропускать 0,4 тысячи кубических метров в сутки, а теперь – три тысячи кубометров в сутки &lt;...&gt; Ранее КОС были открытого типа, специфический запах ощущали и отдыхающие на пляже, и в детском лагере по соседству. Теперь же – даже воздух в помещении проходит фильтрацию", – написал он в своем Telegrаm-канале.По словам Развожаева, пока использоваться будет только треть их мощности.Сооружения в Орловке были построены с учетом планов по развитию территории и обошлись более чем в полмиллиарда рублей. Увеличение мощности КОС на Северной стороне города было необходимо в связи с большим потоком туристов в этом районе.В мае прошлого года в правительстве Севастополя сообщили, что сделают КОС на Северной стороне на полгода раньше, чем планировалось изначально – к концу весны 2022. Но спустя несколько месяцев сроки изменились до проектных – декабрь 2022. В сентябре на КОС "Южные" запустили новый коллектор. По словам Развожаева, 2023 планируется также начать строительство коллектора от Балаклавы до канализационных очистных сооружений "Южные". Что касается самих КОС, то, по словам главы города, подрядчик здесь "продолжает свою работу, отставания от графика нет".Читайте также на РИА Новости Крым:Главе капстроя Севастополя нашли работу в Мелитополе и ЛНР Балаклаву оставят без очистных сооружений Хуснуллин рассказал о новом решении в проекте КОС "Южные"
https://crimea.ria.ru/20221129/sroki-zaversheniya-stroitelstva-ochistnykh-v-koktebele-sdvigayutsya-1125594433.html
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РИА Новости Крым
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севастополь, общество, новости крыма, городская среда, жкх крыма и севастополя, строительство кос в крыму
В Севастополе запустили новые очистные на курортной стороне

На Северной стороне Севастополя запустили новые очистные сооружения

18:54 27.12.2022 (обновлено: 19:04 27.12.2022)
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости . Александр Полегенько
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе на Северной стороне после масштабной реконструкции запустили канализационные очистные сооружения, которые в 10 раз мощнее прежних. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Сегодня запустили новые КОС в Орловке. Старые КОС могли пропускать 0,4 тысячи кубических метров в сутки, а теперь – три тысячи кубометров в сутки <...> Ранее КОС были открытого типа, специфический запах ощущали и отдыхающие на пляже, и в детском лагере по соседству. Теперь же – даже воздух в помещении проходит фильтрацию", – написал он в своем Telegrаm-канале.
По словам Развожаева, пока использоваться будет только треть их мощности.
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Сооружения в Орловке были построены с учетом планов по развитию территории и обошлись более чем в полмиллиарда рублей. Увеличение мощности КОС на Северной стороне города было необходимо в связи с большим потоком туристов в этом районе.
В мае прошлого года в правительстве Севастополя сообщили, что сделают КОС на Северной стороне на полгода раньше, чем планировалось изначально – к концу весны 2022. Но спустя несколько месяцев сроки изменились до проектных – декабрь 2022.
В сентябре на КОС "Южные" запустили новый коллектор. По словам Развожаева, 2023 планируется также начать строительство коллектора от Балаклавы до канализационных очистных сооружений "Южные". Что касается самих КОС, то, по словам главы города, подрядчик здесь "продолжает свою работу, отставания от графика нет".
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