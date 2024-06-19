https://crimea.ria.ru/20240619/balaklavskaya-bukhta-stanet-chische-kanalizatsiyu-vyvedut-na-novye-ochistnye-1138221893.html

Балаклавская бухта станет чище: канализацию выведут на новые очистные

Балаклавская бухта станет чище: канализацию выведут на новые очистные - РИА Новости Крым, 19.06.2024

Балаклавская бухта станет чище: канализацию выведут на новые очистные

Строительство комплекса очистных сооружений "Южные" в Севастополе позволит полностью избавить Балаклаву от канализационных стоков. Об этом в своем... РИА Новости Крым, 19.06.2024

2024-06-19T17:17

2024-06-19T17:17

2024-06-19T17:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Строительство комплекса очистных сооружений "Южные" в Севастополе позволит полностью избавить Балаклаву от канализационных стоков. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Производительность КОС "Южные" рассчитана на 130 тысяч кубометров в сутки с возможностью увеличения до 160 тысяч. Предполагается глубоководный выпуск стоков в районе Голубой бухты и сбросовый коллектор от площадки КОС до уреза воды.Сейчас уже фактически готов комплекс первичной очистки и административный блок. На площадку доставили технологическое оборудование, на данный момент начинается его монтаж, уточнил губернатор."Идет работа на одном из важнейших и самых сложных этапов – это глубоководный выпуск, который пройдет по дну на 1,7 км от берега. Часть трубы диаметром 1,4 м с пригрузами уже лежит в море, на берегу идут работы по сварке и комплектации второго участка длиной более 500 м, скоро его начнут погружать в воду", – рассказал Развожаев.После этого последует установка третьего участка. Работы в море идут по особому графику, который согласовывается с военными, уточнил Развожаев. Но в этом году глубоководный выпуск будет полностью завершен.Строительство комплекса очистных сооружений "Южные" началось в 2022 году. Согласно проекту, протяженностью подводного трубопровода составит 1 708 метров. Это позволит нормализовать экологическую ситуацию в Балаклавской бухте.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым получит два десятка новых очистных сооружений – сроки и локацииВ Севастополе запустили новые очистные на курортной сторонеМощность очистных сооружений в Судаке увеличат вдвое – власти

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости, новости крыма, крым, балаклава, михаил развожаев, экология, очистные сооружения