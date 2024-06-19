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Балаклавская бухта станет чище: канализацию выведут на новые очистные - РИА Новости Крым, 19.06.2024
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Балаклавская бухта станет чище: канализацию выведут на новые очистные
Балаклавская бухта станет чище: канализацию выведут на новые очистные - РИА Новости Крым, 19.06.2024
Балаклавская бухта станет чище: канализацию выведут на новые очистные
Строительство комплекса очистных сооружений "Южные" в Севастополе позволит полностью избавить Балаклаву от канализационных стоков. Об этом в своем... РИА Новости Крым, 19.06.2024
2024-06-19T17:17
2024-06-19T17:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Строительство комплекса очистных сооружений "Южные" в Севастополе позволит полностью избавить Балаклаву от канализационных стоков. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Производительность КОС "Южные" рассчитана на 130 тысяч кубометров в сутки с возможностью увеличения до 160 тысяч. Предполагается глубоководный выпуск стоков в районе Голубой бухты и сбросовый коллектор от площадки КОС до уреза воды.Сейчас уже фактически готов комплекс первичной очистки и административный блок. На площадку доставили технологическое оборудование, на данный момент начинается его монтаж, уточнил губернатор."Идет работа на одном из важнейших и самых сложных этапов – это глубоководный выпуск, который пройдет по дну на 1,7 км от берега. Часть трубы диаметром 1,4 м с пригрузами уже лежит в море, на берегу идут работы по сварке и комплектации второго участка длиной более 500 м, скоро его начнут погружать в воду", – рассказал Развожаев.После этого последует установка третьего участка. Работы в море идут по особому графику, который согласовывается с военными, уточнил Развожаев. Но в этом году глубоководный выпуск будет полностью завершен.Строительство комплекса очистных сооружений "Южные" началось в 2022 году. Согласно проекту, протяженностью подводного трубопровода составит 1 708 метров. Это позволит нормализовать экологическую ситуацию в Балаклавской бухте.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым получит два десятка новых очистных сооружений – сроки и локацииВ Севастополе запустили новые очистные на курортной сторонеМощность очистных сооружений в Судаке увеличат вдвое – власти
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севастополь, новости, новости крыма, крым, балаклава, михаил развожаев, экология, очистные сооружения
Балаклавская бухта станет чище: канализацию выведут на новые очистные

Канализационные стоки уведут из Балаклавы в Голубую бухту

17:17 19.06.2024 (обновлено: 17:21 19.06.2024)
 
© Telegram Михаил РазвожаевСтроительство КОС "Южные" в Севастополе
Строительство КОС Южные в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Строительство комплекса очистных сооружений "Южные" в Севастополе позволит полностью избавить Балаклаву от канализационных стоков. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Проект исключает строительство второго этапа канализационных очистных сооружений в Балаклаве – стоки из Балаклавы напрямую будут уходить по проектируемому сейчас новому коллектору на очистку на КОС "Южные", – говорится в сообщении.

Производительность КОС "Южные" рассчитана на 130 тысяч кубометров в сутки с возможностью увеличения до 160 тысяч. Предполагается глубоководный выпуск стоков в районе Голубой бухты и сбросовый коллектор от площадки КОС до уреза воды.
Сейчас уже фактически готов комплекс первичной очистки и административный блок. На площадку доставили технологическое оборудование, на данный момент начинается его монтаж, уточнил губернатор.
"Идет работа на одном из важнейших и самых сложных этапов – это глубоководный выпуск, который пройдет по дну на 1,7 км от берега. Часть трубы диаметром 1,4 м с пригрузами уже лежит в море, на берегу идут работы по сварке и комплектации второго участка длиной более 500 м, скоро его начнут погружать в воду", – рассказал Развожаев.
После этого последует установка третьего участка. Работы в море идут по особому графику, который согласовывается с военными, уточнил Развожаев. Но в этом году глубоководный выпуск будет полностью завершен.

"Важно, что работа на объекте выстроена таким образом, что КОС "Южные" будут запускаться поэтапно. Это значит, что качество очистки сточных вод начнет улучшаться еще до окончания всех работ. Мы планируем, что к концу года выброс очищенных вод уже будет на нормативном расстоянии от берега, что существенно улучшит экологию бухты", – подвел итог губернатор.

Строительство комплекса очистных сооружений "Южные" началось в 2022 году. Согласно проекту, протяженностью подводного трубопровода составит 1 708 метров. Это позволит нормализовать экологическую ситуацию в Балаклавской бухте.
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СевастопольНовостиНовости КрымаКрымБалаклаваМихаил РазвожаевЭкологияОчистные сооружения
 
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