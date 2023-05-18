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Строительство КОС "Южные" в Севастополе: как идут работы - РИА Новости Крым, 18.05.2023
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Строительство КОС "Южные" в Севастополе: как идут работы
Строительство КОС "Южные" в Севастополе: как идут работы - РИА Новости Крым, 18.05.2023
Строительство КОС "Южные" в Севастополе: как идут работы
На строящихся КОС "Южные" в Севастополе некоторые демонтажные и бетонные работы выполнены уже на 100%, а к концу лета будет заказано технологическое... РИА Новости Крым, 18.05.2023
2023-05-18T11:41
2023-05-18T11:41
строительство кос в крыму
михаил развожаев
севастополь
строительство
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. На строящихся КОС "Южные" в Севастополе некоторые демонтажные и бетонные работы выполнены уже на 100%, а к концу лета будет заказано технологическое оборудование по новому проекту. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев по итогу выездного рабочего совещания на объекте.По словам Развожаева, сегодня здесь полностью выполнен демонтаж илового отстойника, разработан непригодный грунт и проведена вертикальная планировка поверхности. Кроме того, "на 100% готовы береговые камеры глубоководного выпуска и камеры сбросного коллектора, бетонные работы первичных радиальных отстойников, несущие конструкции административно-бытового здания".Сейчас рабочие прокладывают новый коллектор и бетонируют здание механической очистки сточных вод. Одновременно на объекте работают более 160 человек и порядка 20 единиц техники ежедневно, отметил Развожаев.В сентябре прошлого года и. о. директора департамента капитального строительства Севастополя Игорь Ахмедов сообщал о замене на КОС "Южные" аварийного коллектора на новый. Именно по нему стоки будут направляться в акваторию после строительства нового сооружения, а пока сброс осуществляется по старому глубоководному выпуску, уточнили в правительстве.Проект КОС "Южные" предусматривает строительство очистных сооружений мощностью 130 тыс. куб. м/сутки (с возможностью увеличения до 160 тысяч), глубоководного выпуска в районе Голубой бухты и сбросного коллектора от площадки очистных сооружений до уреза воды. Протяженность трубопровода – 1 708 метров. Благодаря новым КОС стоки из Балаклавы напрямую будут уходить на очистку на КОС "Южные".Подрядчик работ – "Региональная строительная компания". Завершить строительство должны в 2024 году. Цена контракта – 6,6 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым получит два десятка новых очистных сооружений – сроки и локации В Севастополе запустили новые очистные на курортной стороне
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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строительство кос в крыму, михаил развожаев, севастополь, строительство, крым, новости крыма
Строительство КОС "Южные" в Севастополе: как идут работы

Развожаев: некоторые работы выполнены на 100% – до конца лета закажем оборудование

11:41 18.05.2023
 
© Пресс-служба правительства СевастополяСтроительство КОС "Южные" в Севастополе
Строительство КОС Южные в Севастополе
© Пресс-служба правительства Севастополя
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. На строящихся КОС "Южные" в Севастополе некоторые демонтажные и бетонные работы выполнены уже на 100%, а к концу лета будет заказано технологическое оборудование по новому проекту. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев по итогу выездного рабочего совещания на объекте.
По словам Развожаева, сегодня здесь полностью выполнен демонтаж илового отстойника, разработан непригодный грунт и проведена вертикальная планировка поверхности. Кроме того, "на 100% готовы береговые камеры глубоководного выпуска и камеры сбросного коллектора, бетонные работы первичных радиальных отстойников, несущие конструкции административно-бытового здания".
Сейчас рабочие прокладывают новый коллектор и бетонируют здание механической очистки сточных вод. Одновременно на объекте работают более 160 человек и порядка 20 единиц техники ежедневно, отметил Развожаев.
"До конца лета выйдем из экспертизы и сможем заказать технологическое оборудование по новому проекту", – резюмировал глава города.
В сентябре прошлого года и. о. директора департамента капитального строительства Севастополя Игорь Ахмедов сообщал о замене на КОС "Южные" аварийного коллектора на новый. Именно по нему стоки будут направляться в акваторию после строительства нового сооружения, а пока сброс осуществляется по старому глубоководному выпуску, уточнили в правительстве.
Проект КОС "Южные" предусматривает строительство очистных сооружений мощностью 130 тыс. куб. м/сутки (с возможностью увеличения до 160 тысяч), глубоководного выпуска в районе Голубой бухты и сбросного коллектора от площадки очистных сооружений до уреза воды. Протяженность трубопровода – 1 708 метров. Благодаря новым КОС стоки из Балаклавы напрямую будут уходить на очистку на КОС "Южные".
Подрядчик работ – "Региональная строительная компания". Завершить строительство должны в 2024 году. Цена контракта – 6,6 млрд рублей.
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Строительство КОС в КрымуМихаил РазвожаевСевастопольСтроительствоКрымНовости Крыма
 
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