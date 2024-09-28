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США ждали от Зеленского "план перемирия" - экс-посол Украины
США ждали от Зеленского "план перемирия" - экс-посол Украины - РИА Новости Крым, 28.09.2024
США ждали от Зеленского "план перемирия" - экс-посол Украины
США не в состоянии дальше содержать Украину, Белый дом ждал от Владимира Зеленского "план перемирия", а не "план победы", заявил экс-посол Украины в Америке... РИА Новости Крым, 28.09.2024
2024-09-28T20:21
2024-09-28T20:21
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СИФМЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. США не в состоянии дальше содержать Украину, Белый дом ждал от Владимира Зеленского "план перемирия", а не "план победы", заявил экс-посол Украины в Америке Валерий Чалый.По словам Чалого, Штаты не в состоянии продолжать финансировать Украину, хотя играют в этом критическую роль.Ранее Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что так называемый "план победы" Украины полностью подготовлен. В августе он утверждал, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем".Так называемый "план победы" Зеленского основан на западных поставках оружия Киеву и разрешении на удары вглубь российской территории. Однако это создает риски эскалации для Запада и тех целей, которые ставит перед собой Запад - победить Россию, этот план реализовать не сможет, комментировал ранее тему политолог Денис Батурин.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: "Несостоятельный должник": что показал визит Зеленского в СШАСледите за руками: политолог об истинных целях Зеленского и ЗападаПочему Зеленский боится Трампа
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украина, новости, мнения, сша, владимир зеленский, политика, валерий чалый
США ждали от Зеленского "план перемирия" - экс-посол Украины
США ждали от Зеленского "плана перемирия", а не "план победы" - экс-посол Украины
20:21 28.09.2024 (обновлено: 20:57 28.09.2024)
СИФМЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. США не в состоянии дальше содержать Украину, Белый дом ждал от Владимира Зеленского "план перемирия", а не "план победы", заявил экс-посол Украины в Америке Валерий Чалый.
"Американская сторона через своих экспертов высокого уровня, которые приезжали на Украину и искали выход, как повлиять на Зеленского с точки зрения того, чтобы его позиция изменилась, они хотели, чтобы он приехал в Вашингтон с концепцией перемирия. Не с концепцией победы", - заявил дипломат в интервью украинскому изданию "Обозреватель".
По словам Чалого, Штаты не в состоянии продолжать финансировать Украину, хотя играют в этом критическую роль.
"Наши партнеры говорят, что мы не готовы следующие 3-5 лет вам по 100 миллиардов (долларов - ред.) выделять", - цитирует "Обозреватель" слова дипломата в материале на сайте.
Ранее Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что так называемый "план победы" Украины полностью подготовлен. В августе он утверждал, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем".
Так называемый "план победы" Зеленского основан на западных поставках оружия
Киеву и разрешении на удары вглубь российской территории. Однако это создает риски эскалации для Запада и тех целей, которые ставит перед собой Запад - победить Россию, этот план реализовать не сможет, комментировал ранее тему политолог Денис Батурин.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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