https://crimea.ria.ru/20240928/ssha-zhdali-ot-zelenskogo-plan-peremiriya---eks-posol-ukrainy-1140711315.html

США ждали от Зеленского "план перемирия" - экс-посол Украины

США ждали от Зеленского "план перемирия" - экс-посол Украины - РИА Новости Крым, 28.09.2024

США ждали от Зеленского "план перемирия" - экс-посол Украины

США не в состоянии дальше содержать Украину, Белый дом ждал от Владимира Зеленского "план перемирия", а не "план победы", заявил экс-посол Украины в Америке... РИА Новости Крым, 28.09.2024

2024-09-28T20:21

2024-09-28T20:21

2024-09-28T20:57

украина

новости

мнения

сша

владимир зеленский

политика

валерий чалый

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/17/1140537655_0:0:1232:693_1920x0_80_0_0_e92fb460f9472980042b500a8290ba5b.jpg

СИФМЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. США не в состоянии дальше содержать Украину, Белый дом ждал от Владимира Зеленского "план перемирия", а не "план победы", заявил экс-посол Украины в Америке Валерий Чалый.По словам Чалого, Штаты не в состоянии продолжать финансировать Украину, хотя играют в этом критическую роль.Ранее Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что так называемый "план победы" Украины полностью подготовлен. В августе он утверждал, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем".Так называемый "план победы" Зеленского основан на западных поставках оружия Киеву и разрешении на удары вглубь российской территории. Однако это создает риски эскалации для Запада и тех целей, которые ставит перед собой Запад - победить Россию, этот план реализовать не сможет, комментировал ранее тему политолог Денис Батурин.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: "Несостоятельный должник": что показал визит Зеленского в СШАСледите за руками: политолог об истинных целях Зеленского и ЗападаПочему Зеленский боится Трампа

украина

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, новости, мнения, сша, владимир зеленский, политика, валерий чалый