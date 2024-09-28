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Блок-посты в Крыму и атака БПЛА на Кубань: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 28.09.2024
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Блок-посты в Крыму и атака БПЛА на Кубань: топ новостей недели
Блок-посты в Крыму и атака БПЛА на Кубань: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 28.09.2024
Блок-посты в Крыму и атака БПЛА на Кубань: топ новостей недели
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. На Южном берегу Крыма проходят масштабные противодиверсионные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым"... РИА Новости Крым, 28.09.2024
2024-09-28T18:31
2024-09-28T18:31
топ новостей недели
"барс - крым"
учения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. На Южном берегу Крыма проходят масштабные противодиверсионные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым". Украинские дроны атаковали Тихорецкий район Краснодарского края. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил Европу об угрозе ядерной войны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, когда закончится СВО. ФСБ задержала двух наводчиков ракет на Крымский мост. Политолог рассказал, кто толкает НАТО к войне с Россией.Самые популярные темы и заявления недели, которые были интересны читателям, РИА Новости Крым собрал для вас в этой подборке.Учения теробороны в КрымуНа Южном берегу Крыма проходят масштабные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым". Силовики отрабатывают действия при возможном вторжении диверсантов на полуостров.В рамках учений на дорогах установлены блокпосты, транспортные средства проходят досмотр. Кроме того, для отработки необходимых навыков возможно полное блокирование административных районов. В мероприятиях принимают участие порядка 500 участников теробороны.Глава республики Сергей Аксенов проконтролировал ход учений и поблагодарил всех участников, а также крымчан, которые с понимаем относятся к ситуации и при необходимости оказывают содействие в проведении учений.Атака украинских БПЛА на КубаньВ ночь на 21 сентября была отражена массированная атака на регионы России. Дроны были уничтожены над Крымом, Азовским морем, а также над Краснодарским краем, Брянской, Калужской, Тверской, Белгородской, Смоленской и Курской областями.Два беспилотника были подавлены в Тихорецком районе. Из-за падения обломков возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы, началась детонация. В целях безопасности проводилась временная эвакуация жителей поселка, находящегося рядом с местом возгорания, в ближайшие населенные пункты.В районе ввели локальный режим ЧС для организации помощи людям.В Тихорецке развернули пункт временного размещения. Для наибольшего комфорта жителей района перевезли из пунктов временного размещения в гостиницы, в Тихорецком районе 62 человека и Выселковском - 39. Остальная часть граждан уехали к родственникам.С 23 сентября жители района начали возвращаться в свои дома. Ограничения на въезд в Тихорецк были сняты.Предупреждение о ядерной войнеПредседатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что снятие Европарламентом запрета на удары Киева вглубь России может привести к ядерной войне.Прежде чем принимать такое решение, надо было вспомнить об уроках Второй мировой войны, отметил он.Политик также обратился к депутатам Европарламента с вопросами, советовались ли они со своими избирателями, прежде чем принимать это решение, и хотят ли граждане европейских стран, чтобы война пришла в их дом.По словам Володина, единственное, что должен сделать после такого заявления Европарламент, – самораспуститься.Он также добавил "для сведения", что подлетное время ракеты "Сармат" до Страсбурга составляет 3 минуты 20 секунд.Заявление Пескова об СВОСпециальная военная операция на Украине завершится тогда, когда Россия достигнет всех поставленных целей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он отметил, что любая война, так или иначе, завершается миром, но для России "абсолютно безальтернативным является достижение наших поставленных целей".Представитель Кремля подчеркнул, что цели спецоперации "будут достигнуты тем или иным путем".Задержание украинских агентов в КрымуСотрудники ФСБ задержали в Крыму двух агентов украинских спецслужб по обвинению в госизмене и шпионаже.Один из фигурантов – 45-летний крымчанин – вышел на связь с СБУ и предложил свою помощь противнику. В частности, он передал сведения о географических координатах установки ПВО в Керчи, входящей в систему защиты Крымского моста.Кроме того, задержанный пересылал украинскому куратору сведения о перемещении эшелонов военной техники в направлении зоны проведения специальной военной операции, а также отправил данные об объекте оборонно-промышленного комплекса в Крыму. Информация была передана противнику для использования при нанесении ракетных ударов.Другой задержанный – 43-летний иностранец – собирал и передавал представителям украинской спецслужбы сведения разведывательного характера о местах дислокации на территории Севастополя вооружения, военной техники, подразделений и объектов ВС РФ, для определения подходящих целей и нанесения по ним огневого поражения.Неоконсерваторы США толкают НАТО к войне с РоссиейЭксперт Института нового общества, политолог Владимир Киреев считает, что к войне с Россией НАТО во главе с США толкает не президент Америки Джо Байден, а неоконсерваторы, воспитанником и ярким представителем движения которых является, в частности, глава Госдепа США Энтони Блинкен.По словам эксперта, войну с Россией готовы были начать в 2024 году – к этому все шло, но именно Байден не дает эскалации произойти, не позволяя себя спровоцировать.При этом глава Госдепа США Энтони Блинкен заявляет прямо, что США и НАТО должны воевать с Россией, уточнил политолог.По мнению Киреева, для неоконсерваторов война с Россией – это "альфа и омега". Они продвигают эту идею с 1960-х годов, и Блинкен является частью этой организационной группы.По словам аналитика, неоконам в принципе нравится идея войн, которые, как они считают, делают любую страну сильнее.
https://crimea.ria.ru/20240926/blokpost-na-doroge-i-dosmotr-kak-v-krymu-prokhodyat-ucheniya-po-antiterroru-1140635061.html
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4.7
96
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топ новостей недели, "барс - крым", учения, крым, новости, новости крыма, общество
Блок-посты в Крыму и атака БПЛА на Кубань: топ новостей недели

Недельный обзор популярных новостей от РИА Новости Крым

18:31 28.09.2024
 
© РИА Новости КрымУчения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым"
Учения подразделений территориальной обороны Барс-Крым - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. На Южном берегу Крыма проходят масштабные противодиверсионные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым". Украинские дроны атаковали Тихорецкий район Краснодарского края. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил Европу об угрозе ядерной войны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, когда закончится СВО. ФСБ задержала двух наводчиков ракет на Крымский мост. Политолог рассказал, кто толкает НАТО к войне с Россией.
Самые популярные темы и заявления недели, которые были интересны читателям, РИА Новости Крым собрал для вас в этой подборке.

Учения теробороны в Крыму

На Южном берегу Крыма проходят масштабные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым". Силовики отрабатывают действия при возможном вторжении диверсантов на полуостров.
В рамках учений на дорогах установлены блокпосты, транспортные средства проходят досмотр. Кроме того, для отработки необходимых навыков возможно полное блокирование административных районов. В мероприятиях принимают участие порядка 500 участников теробороны.
Глава республики Сергей Аксенов проконтролировал ход учений и поблагодарил всех участников, а также крымчан, которые с понимаем относятся к ситуации и при необходимости оказывают содействие в проведении учений.
Учения подразделений территориальной обороны Барс-Крым - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
26 сентября, 09:41
Блокпост на дороге и досмотр: как в Крыму проходят учения по антитеррору

Атака украинских БПЛА на Кубань

В ночь на 21 сентября была отражена массированная атака на регионы России. Дроны были уничтожены над Крымом, Азовским морем, а также над Краснодарским краем, Брянской, Калужской, Тверской, Белгородской, Смоленской и Курской областями.
Два беспилотника были подавлены в Тихорецком районе. Из-за падения обломков возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы, началась детонация. В целях безопасности проводилась временная эвакуация жителей поселка, находящегося рядом с местом возгорания, в ближайшие населенные пункты.
В районе ввели локальный режим ЧС для организации помощи людям.
В Тихорецке развернули пункт временного размещения. Для наибольшего комфорта жителей района перевезли из пунктов временного размещения в гостиницы, в Тихорецком районе 62 человека и Выселковском - 39. Остальная часть граждан уехали к родственникам.
С 23 сентября жители района начали возвращаться в свои дома. Ограничения на въезд в Тихорецк были сняты.
ЗРК Стрела-10М
21 сентября, 19:30
Системы ПВО сработали над Симферополем

Предупреждение о ядерной войне

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что снятие Европарламентом запрета на удары Киева вглубь России может привести к ядерной войне.
Прежде чем принимать такое решение, надо было вспомнить об уроках Второй мировой войны, отметил он.
Политик также обратился к депутатам Европарламента с вопросами, советовались ли они со своими избирателями, прежде чем принимать это решение, и хотят ли граждане европейских стран, чтобы война пришла в их дом.
По словам Володина, единственное, что должен сделать после такого заявления Европарламент, – самораспуститься.
Он также добавил "для сведения", что подлетное время ракеты "Сармат" до Страсбурга составляет 3 минуты 20 секунд.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 13:57
Мгновенно применим ядерное оружие – Лукашенко назвал условие

Заявление Пескова об СВО

Специальная военная операция на Украине завершится тогда, когда Россия достигнет всех поставленных целей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что любая война, так или иначе, завершается миром, но для России "абсолютно безальтернативным является достижение наших поставленных целей".
Представитель Кремля подчеркнул, что цели спецоперации "будут достигнуты тем или иным путем".
Вице-президент США Камала Харрис с Владимиром Зеленским - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Вчера, 12:06Эксклюзивы РИА Новости Крым
"Несостоятельный должник": что показал визит Зеленского в США

Задержание украинских агентов в Крыму

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму двух агентов украинских спецслужб по обвинению в госизмене и шпионаже.
Один из фигурантов – 45-летний крымчанин – вышел на связь с СБУ и предложил свою помощь противнику. В частности, он передал сведения о географических координатах установки ПВО в Керчи, входящей в систему защиты Крымского моста.
Кроме того, задержанный пересылал украинскому куратору сведения о перемещении эшелонов военной техники в направлении зоны проведения специальной военной операции, а также отправил данные об объекте оборонно-промышленного комплекса в Крыму. Информация была передана противнику для использования при нанесении ракетных ударов.
Другой задержанный – 43-летний иностранец – собирал и передавал представителям украинской спецслужбы сведения разведывательного характера о местах дислокации на территории Севастополя вооружения, военной техники, подразделений и объектов ВС РФ, для определения подходящих целей и нанесения по ним огневого поражения.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп
Вчера, 21:03
Зеленский представил Трампу свой "план победы"

Неоконсерваторы США толкают НАТО к войне с Россией

Эксперт Института нового общества, политолог Владимир Киреев считает, что к войне с Россией НАТО во главе с США толкает не президент Америки Джо Байден, а неоконсерваторы, воспитанником и ярким представителем движения которых является, в частности, глава Госдепа США Энтони Блинкен.
По словам эксперта, войну с Россией готовы были начать в 2024 году – к этому все шло, но именно Байден не дает эскалации произойти, не позволяя себя спровоцировать.
При этом глава Госдепа США Энтони Блинкен заявляет прямо, что США и НАТО должны воевать с Россией, уточнил политолог.
По мнению Киреева, для неоконсерваторов война с Россией – это "альфа и омега". Они продвигают эту идею с 1960-х годов, и Блинкен является частью этой организационной группы.
По словам аналитика, неоконам в принципе нравится идея войн, которые, как они считают, делают любую страну сильнее.
Ситуация в Бейруте. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
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