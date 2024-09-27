https://crimea.ria.ru/20240927/naveli-rakety--na-krymskiy-most--v-krymu-zaderzhany-dva-ukrainskikh-agenta-1140662589.html

Навели ракеты на Крымский мост – в Крыму задержаны два украинских агента

Навели ракеты на Крымский мост – в Крыму задержаны два украинских агента - РИА Новости Крым, 27.09.2024

Навели ракеты на Крымский мост – в Крыму задержаны два украинских агента

В Крыму задержаны два агента украинских спецслужб, их обвиняют в госизмене и шпионаже. Об этом сообщили в управлении ФСБ России по Крыму и Севастополю. РИА Новости Крым, 27.09.2024

2024-09-27T08:36

2024-09-27T08:36

2024-09-27T08:51

крым

уфсб россии по республике крым и городу севастополю

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. В Крыму задержаны два агента украинских спецслужб, их обвиняют в госизмене и шпионаже. Об этом сообщили в управлении ФСБ России по Крыму и Севастополю.Один из задержанных – 45-летний крымчанин, который по открытому GSM-каналу мобильной связи самостоятельно позвонил на телефон горячей линии Службы безопасности Украины и предложил свою помощь противнику.Кроме того, задержанный пересылал украинскому куратору сведения о перемещении эшелонов военной техники в направлении зоны проведения специальной военной операции, а также отправил данные об объекте оборонно-промышленного комплекса в Крыму.Еще один задержанный – 43-летний иностранец, который самостоятельно вызвался помогать представителям Главного управления разведки министерства обороны Украины."Мужчина собирал и передавал представителям украинской спецслужбы сведения разведывательного характера о местах дислокации на территории Севастополя вооружения, военной техники, подразделений и объектов ВС РФ, для определения подходящих целей и нанесения по ним огневого поражения", - говорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму украинец обвиняется в шпионажеВоевал против своих: севастопольца осудили за госизменуВ Крыму задержали трех агентов украинской разведки

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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