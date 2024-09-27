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Навели ракеты на Крымский мост – в Крыму задержаны два украинских агента - РИА Новости Крым, 27.09.2024
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Навели ракеты на Крымский мост – в Крыму задержаны два украинских агента
Навели ракеты на Крымский мост – в Крыму задержаны два украинских агента - РИА Новости Крым, 27.09.2024
Навели ракеты на Крымский мост – в Крыму задержаны два украинских агента
В Крыму задержаны два агента украинских спецслужб, их обвиняют в госизмене и шпионаже. Об этом сообщили в управлении ФСБ России по Крыму и Севастополю. РИА Новости Крым, 27.09.2024
2024-09-27T08:36
2024-09-27T08:51
крым
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
происшествия
задержание в крыму агента сбу
сбу (служба безопасности украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. В Крыму задержаны два агента украинских спецслужб, их обвиняют в госизмене и шпионаже. Об этом сообщили в управлении ФСБ России по Крыму и Севастополю.Один из задержанных – 45-летний крымчанин, который по открытому GSM-каналу мобильной связи самостоятельно позвонил на телефон горячей линии Службы безопасности Украины и предложил свою помощь противнику.Кроме того, задержанный пересылал украинскому куратору сведения о перемещении эшелонов военной техники в направлении зоны проведения специальной военной операции, а также отправил данные об объекте оборонно-промышленного комплекса в Крыму.Еще один задержанный – 43-летний иностранец, который самостоятельно вызвался помогать представителям Главного управления разведки министерства обороны Украины."Мужчина собирал и передавал представителям украинской спецслужбы сведения разведывательного характера о местах дислокации на территории Севастополя вооружения, военной техники, подразделений и объектов ВС РФ, для определения подходящих целей и нанесения по ним огневого поражения", - говорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму украинец обвиняется в шпионажеВоевал против своих: севастопольца осудили за госизменуВ Крыму задержали трех агентов украинской разведки
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крым, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, происшествия, задержание в крыму агента сбу, сбу (служба безопасности украины), главное управление разведки украины (гур), минобороны украины, новости крыма
Навели ракеты на Крымский мост – в Крыму задержаны два украинских агента

Два агента украинских спецслужб задержаны в Крыму за госизмену и шпионаж

08:36 27.09.2024 (обновлено: 08:51 27.09.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. В Крыму задержаны два агента украинских спецслужб, их обвиняют в госизмене и шпионаже. Об этом сообщили в управлении ФСБ России по Крыму и Севастополю.
Один из задержанных – 45-летний крымчанин, который по открытому GSM-каналу мобильной связи самостоятельно позвонил на телефон горячей линии Службы безопасности Украины и предложил свою помощь противнику.
"Гражданин подтвердил желание оказывать содействие СБУ на конфиденциальной основе путем предоставления интересующей иностранную сторону информации и передал сведения о географических координатах установки ПВО в Керчи, входящей в систему защиты Крымского моста", - уточняют силовики.
Кроме того, задержанный пересылал украинскому куратору сведения о перемещении эшелонов военной техники в направлении зоны проведения специальной военной операции, а также отправил данные об объекте оборонно-промышленного комплекса в Крыму.

"Информация была передана противнику для использования при нанесении ракетных ударов", - уточнили в ФСБ.

Еще один задержанный – 43-летний иностранец, который самостоятельно вызвался помогать представителям Главного управления разведки министерства обороны Украины.
"Мужчина собирал и передавал представителям украинской спецслужбы сведения разведывательного характера о местах дислокации на территории Севастополя вооружения, военной техники, подразделений и объектов ВС РФ, для определения подходящих целей и нанесения по ним огневого поражения", - говорится в сообщении.
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