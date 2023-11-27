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Потери ВСУ исчисляются сотнями - сводка Минобороны - РИА Новости Крым, 27.11.2023
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Потери ВСУ исчисляются сотнями - сводка Минобороны
Потери ВСУ исчисляются сотнями - сводка Минобороны - РИА Новости Крым, 27.11.2023
Потери ВСУ исчисляются сотнями - сводка Минобороны
Российские военные за сутки отразили шесть атак ВСУ и уничтожили еще порядка 600 украинских боевиков, а также вражескую технику, сообщает в понедельник... РИА Новости Крым, 27.11.2023
2023-11-27T16:41
2023-11-27T16:41
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки отразили шесть атак ВСУ и уничтожили еще порядка 600 украинских боевиков, а также вражескую технику, сообщает в понедельник Минобороны России.Купянское, Краснолиманское, Донецкое направленияНа Купянском направлении отражены три атаки штурмовиков ВСУ. Потери противника составили до 30-ти боевиков, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".На Краснолиманском направлении отражена одна вражеская атака. Потери противника составили до 280-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.На Донецком направлении ВСУ потеряли свыше 100 боевиков и две боевые машины пехоты.Южно-Донецкое, Запорожское, Херсонское направленияНа Южно-Донецком направлении потери украинской стороны составили около 110 военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица "Мста-Б".На Запорожском направлении российские военные отразили две атаки штурмовых групп ВСУ, уничтожив до 30-ти украинских боевиков и два автомобиля.На Херсонском направлении в результате огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили 35 военнослужащих и два автомобиля, поражены самоходная артиллерийская установка "Акация" и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика"."Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены пункт управления пятой штурмовой бригады ВСУ в районе донецкого населенного пункта Красное, а также живая сила и военная техника в 107-ми районах", - добавили в российском оборонном ведомстве.Сутками ранее российские военные отразили девять атак ВСУ в зоне спецоперации, уничтожив 450 украинских боевиков, а также вражеские вооружения и боевую технику, в том числе западного производства. https://crimea.ria.ru/20231126/devyat-provalnykh-atak-vsu-poteryali-esche-450-boevikov-1133068135.htmlЧитайте также на РИА Новости Крым:ВСУ потеряли еще почти 700 боевиков в безуспешных атаках за суткиВСУ потеряли почти 14 тысяч человек с начала ноября – ШойгуВСУ за сутки лишились еще трех самолетов
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , всу (вооруженные силы украины), украина
Потери ВСУ исчисляются сотнями - сводка Минобороны

ВС ВФ уничтожили еще почти 600 украинских боевиков за сутки

16:41 27.11.2023
 
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
© Пресс-служба Офиса президента Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки отразили шесть атак ВСУ и уничтожили еще порядка 600 украинских боевиков, а также вражескую технику, сообщает в понедельник Минобороны России.

Купянское, Краснолиманское, Донецкое направления

На Купянском направлении отражены три атаки штурмовиков ВСУ. Потери противника составили до 30-ти боевиков, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
На Краснолиманском направлении отражена одна вражеская атака. Потери противника составили до 280-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.
На Донецком направлении ВСУ потеряли свыше 100 боевиков и две боевые машины пехоты.

Южно-Донецкое, Запорожское, Херсонское направления

На Южно-Донецком направлении потери украинской стороны составили около 110 военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица "Мста-Б".
На Запорожском направлении российские военные отразили две атаки штурмовых групп ВСУ, уничтожив до 30-ти украинских боевиков и два автомобиля.
На Херсонском направлении в результате огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили 35 военнослужащих и два автомобиля, поражены самоходная артиллерийская установка "Акация" и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены пункт управления пятой штурмовой бригады ВСУ в районе донецкого населенного пункта Красное, а также живая сила и военная техника в 107-ми районах", - добавили в российском оборонном ведомстве.
Сутками ранее российские военные отразили девять атак ВСУ в зоне спецоперации, уничтожив 450 украинских боевиков, а также вражеские вооружения и боевую технику, в том числе западного производства. https://crimea.ria.ru/20231126/devyat-provalnykh-atak-vsu-poteryali-esche-450-boevikov-1133068135.html
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