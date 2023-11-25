https://crimea.ria.ru/20231125/vsu-poteryali-esche-pochti-700-boevikov-v-bezuspeshnykh-atakakh-za-sutki-1133051951.html

ВСУ потеряли еще почти 700 боевиков в безуспешных атаках за сутки

ВСУ потеряли еще почти 700 боевиков в безуспешных атаках за сутки - РИА Новости Крым, 25.11.2023

ВСУ потеряли еще почти 700 боевиков в безуспешных атаках за сутки

Российские войска за прошедшие сутки отразили шесть атак противника в зоне спецоперации, потери ВСУ составили порядка 680 боевиков и 30 единиц техники, в том... РИА Новости Крым, 25.11.2023

2023-11-25T15:13

2023-11-25T15:13

2023-11-25T15:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Российские войска за прошедшие сутки отразили шесть атак противника в зоне спецоперации, потери ВСУ составили порядка 680 боевиков и 30 единиц техники, в том числе два танка. Об этом сообщает Минобороны.На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск отразили две атаки штурмовых групп противника, а также нанесли удары по подразделениям двух бригад ВСУ в районе Синьковки Харьковской области. Враг лишился до 110 военнослужащих, двух автомобилей, гаубиц Д-20 и Д-30.На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке авиации и артиллерии отразили атаку штурмовой группы нацгвардии Украины в районе Григоровки Донецкой Народной Республики.Также российские войска нанесли огневое поражение механизированной бригаде ВСУ в районе Петровского Луганской Народной Республики. Уничтожены до 55 боевиков и два пикапа.На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск ударили по скоплениям военнослужащих двух бригад ВСУ в районах Клещеевки, Курдюмовки, Раздоловки, Богдановки, Красного и Васюковки ДНР.Общие потери противника на данном направлении составили до 290 военнослужащих убитыми и ранеными, три автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" отразили атаку противника в районе Приютного Запорожской области и нанесли огневое поражение живой силе и технике бригады теробороны в районе Никольского ДНР.ВСУ потеряли порядка 150 боевиков, две бронемашины, два автомобиля, гаубицу Д-20 и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".На Запорожском направлении российские войска отразили две атаки штурмовых групп противника севернее Новопрокоповки Запорожской области и нанесли удары по живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ в районе Работино Запорожской области.Потери украинской армии составили более 40 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, три автомобиля и пушка М-46.На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ потеряли до 35 военнослужащих убитыми и ранеными, два автомобиля, гаубица "МСТА-Б" и орудие "Гиацинт-Б".Читайте также на РИА Новости Крым:Два украинских МиГа сбиты под ДнепропетровскомНа украинских аэродромах уничтожены два склада авиационных ракетТысячи погибших, десятки сдавшихся в плен: результат 58 атак ВСУ

https://crimea.ria.ru/20231121/vsu-poteryali-pochti-14-tysyach-chelovek-s-nachala-noyabrya--shoygu-1132938666.html

запорожская область

харьковская область

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

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