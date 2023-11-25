Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли еще почти 700 боевиков в безуспешных атаках за сутки - РИА Новости Крым, 25.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231125/vsu-poteryali-esche-pochti-700-boevikov-v-bezuspeshnykh-atakakh-za-sutki-1133051951.html
ВСУ потеряли еще почти 700 боевиков в безуспешных атаках за сутки
ВСУ потеряли еще почти 700 боевиков в безуспешных атаках за сутки - РИА Новости Крым, 25.11.2023
ВСУ потеряли еще почти 700 боевиков в безуспешных атаках за сутки
Российские войска за прошедшие сутки отразили шесть атак противника в зоне спецоперации, потери ВСУ составили порядка 680 боевиков и 30 единиц техники, в том... РИА Новости Крым, 25.11.2023
2023-11-25T15:13
2023-11-25T15:13
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
запорожская область
харьковская область
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/13/1132897006_0:218:959:757_1920x0_80_0_0_11fc9651a847092aa92eb1c9dc2acf4a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Российские войска за прошедшие сутки отразили шесть атак противника в зоне спецоперации, потери ВСУ составили порядка 680 боевиков и 30 единиц техники, в том числе два танка. Об этом сообщает Минобороны.На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск отразили две атаки штурмовых групп противника, а также нанесли удары по подразделениям двух бригад ВСУ в районе Синьковки Харьковской области. Враг лишился до 110 военнослужащих, двух автомобилей, гаубиц Д-20 и Д-30.На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке авиации и артиллерии отразили атаку штурмовой группы нацгвардии Украины в районе Григоровки Донецкой Народной Республики.Также российские войска нанесли огневое поражение механизированной бригаде ВСУ в районе Петровского Луганской Народной Республики. Уничтожены до 55 боевиков и два пикапа.На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск ударили по скоплениям военнослужащих двух бригад ВСУ в районах Клещеевки, Курдюмовки, Раздоловки, Богдановки, Красного и Васюковки ДНР.Общие потери противника на данном направлении составили до 290 военнослужащих убитыми и ранеными, три автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" отразили атаку противника в районе Приютного Запорожской области и нанесли огневое поражение живой силе и технике бригады теробороны в районе Никольского ДНР.ВСУ потеряли порядка 150 боевиков, две бронемашины, два автомобиля, гаубицу Д-20 и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".На Запорожском направлении российские войска отразили две атаки штурмовых групп противника севернее Новопрокоповки Запорожской области и нанесли удары по живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ в районе Работино Запорожской области.Потери украинской армии составили более 40 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, три автомобиля и пушка М-46.На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ потеряли до 35 военнослужащих убитыми и ранеными, два автомобиля, гаубица "МСТА-Б" и орудие "Гиацинт-Б".Читайте также на РИА Новости Крым:Два украинских МиГа сбиты под ДнепропетровскомНа украинских аэродромах уничтожены два склада авиационных ракетТысячи погибших, десятки сдавшихся в плен: результат 58 атак ВСУ
https://crimea.ria.ru/20231121/vsu-poteryali-pochti-14-tysyach-chelovek-s-nachala-noyabrya--shoygu-1132938666.html
запорожская область
харьковская область
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/13/1132897006_0:65:959:784_1920x0_80_0_0_093dc25f9f97345f7099da0b16ea1760.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , запорожская область, харьковская область, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), херсонская область
ВСУ потеряли еще почти 700 боевиков в безуспешных атаках за сутки

ВСУ за сутки потеряли порядка 680 военнослужащих и 30 единиц техники - Минобороны

15:13 25.11.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Российские войска за прошедшие сутки отразили шесть атак противника в зоне спецоперации, потери ВСУ составили порядка 680 боевиков и 30 единиц техники, в том числе два танка. Об этом сообщает Минобороны.
На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск отразили две атаки штурмовых групп противника, а также нанесли удары по подразделениям двух бригад ВСУ в районе Синьковки Харьковской области. Враг лишился до 110 военнослужащих, двух автомобилей, гаубиц Д-20 и Д-30.
На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке авиации и артиллерии отразили атаку штурмовой группы нацгвардии Украины в районе Григоровки Донецкой Народной Республики.
Также российские войска нанесли огневое поражение механизированной бригаде ВСУ в районе Петровского Луганской Народной Республики. Уничтожены до 55 боевиков и два пикапа.
На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск ударили по скоплениям военнослужащих двух бригад ВСУ в районах Клещеевки, Курдюмовки, Раздоловки, Богдановки, Красного и Васюковки ДНР.
Общие потери противника на данном направлении составили до 290 военнослужащих убитыми и ранеными, три автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".
На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" отразили атаку противника в районе Приютного Запорожской области и нанесли огневое поражение живой силе и технике бригады теробороны в районе Никольского ДНР.
ВСУ потеряли порядка 150 боевиков, две бронемашины, два автомобиля, гаубицу Д-20 и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".
На Запорожском направлении российские войска отразили две атаки штурмовых групп противника севернее Новопрокоповки Запорожской области и нанесли удары по живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ в районе Работино Запорожской области.
Потери украинской армии составили более 40 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, три автомобиля и пушка М-46.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ потеряли до 35 военнослужащих убитыми и ранеными, два автомобиля, гаубица "МСТА-Б" и орудие "Гиацинт-Б".
Потери ВСУ
21 ноября, 13:51
ВСУ потеряли почти 14 тысяч человек с начала ноября – Шойгу
Читайте также на РИА Новости Крым:
Два украинских МиГа сбиты под Днепропетровском
На украинских аэродромах уничтожены два склада авиационных ракет
Тысячи погибших, десятки сдавшихся в плен: результат 58 атак ВСУ
 
Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУЗапорожская областьХарьковская областьЛуганская Народная Республика (ЛНР)Донецкая Народная Республика (ДНР)Херсонская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:47Мемориальный комплекс героям СВО в Крыму: что обсуждают власти
18:16Переговоры по Украине и гибель журналиста: топ новостей недели
17:39Политолог раскрыл подоплеку слов Арахамии о срыве переговоров с РФ
17:16В Севастополе закрывают рейд
16:47"Боевая морковка" в действии: колясочник из Крыма ездит в зону СВО
16:13Месячная норма осадков за сутки: что ждет Севастополь в воскресенье
15:54Прокуратура взяла на контроль ЧП с подпорной стеной на Южном берегу Крыма
15:39Шторм не помеха: заплыв ко Дню морской пехоты прошел в Керчи
15:13ВСУ потеряли еще почти 700 боевиков в безуспешных атаках за сутки
14:54Подтопленные дома и размытые пляжи: Кубань переживает удар стихии
14:39Два украинских МиГа сбиты под Днепропетровском
14:30На украинских аэродромах уничтожены два склада авиационных ракет
14:06В Крыму обрушилась еще одна подпорная стена
13:37Показали марионеточную сущность: в Совфеде оценили признание Арахамии
13:12Глава СБУ угрожает новыми ударами по Крымскому мосту
12:53Открыто движение авто после обрушения подпорной стены в Севастополе
12:23Опасна ли уцелевшая часть подпорной стены в Севастополе – ответ властей
12:081,5-метровые волны в Керченском проливе: как работает переправа
11:41Левобережье Херсонщины под огнем ВСУ: более 100 прилетов за сутки
10:58В Севастополе ограничили движение на месте обрушения подпорной стены
Лента новостейМолния