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Два украинских МиГа сбиты под Днепропетровском

Два украинских МиГа сбиты под Днепропетровском - РИА Новости Крым, 25.11.2023

Два украинских МиГа сбиты под Днепропетровском

Российские средства ПВО за сутки сбили два украинских истребителя МиГ-29 в Днепропетровской области, а также уничтожили 18 беспилотников противника. Об этом... РИА Новости Крым, 25.11.2023

2023-11-25T14:39

2023-11-25T14:39

2023-11-25T14:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за сутки сбили два украинских истребителя МиГ-29 в Днепропетровской области, а также уничтожили 18 беспилотников противника. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, перехвачен реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и уничтожены 18 украинских беспилотников в ДНР, ЛНР и Херсонской области.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 539 самолетов, 255 вертолетов, 9183 беспилотных летательных аппарата, 442 зенитных ракетных комплекса, 13611 танков и других боевых бронированных машин, 1185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7175 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15602 единицы специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:ПВО сбила украинские МиГ-29 и вертолет Ми-8Работа российских ПВО: противник потерял еще один вертолет МИ-8На Украине уничтожены склад авиационных бомб и комплекс С-300

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новости сво, пво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , авиация, днепропетровская область, беспилотник (бпла, дрон), донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), херсонская область