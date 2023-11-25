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Два украинских МиГа сбиты под Днепропетровском - РИА Новости Крым, 25.11.2023
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Два украинских МиГа сбиты под Днепропетровском
Два украинских МиГа сбиты под Днепропетровском - РИА Новости Крым, 25.11.2023
Два украинских МиГа сбиты под Днепропетровском
Российские средства ПВО за сутки сбили два украинских истребителя МиГ-29 в Днепропетровской области, а также уничтожили 18 беспилотников противника. Об этом... РИА Новости Крым, 25.11.2023
2023-11-25T14:39
2023-11-25T14:47
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вооруженные силы россии
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потери всу
авиация
днепропетровская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за сутки сбили два украинских истребителя МиГ-29 в Днепропетровской области, а также уничтожили 18 беспилотников противника. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, перехвачен реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и уничтожены 18 украинских беспилотников в ДНР, ЛНР и Херсонской области.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 539 самолетов, 255 вертолетов, 9183 беспилотных летательных аппарата, 442 зенитных ракетных комплекса, 13611 танков и других боевых бронированных машин, 1185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7175 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15602 единицы специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:ПВО сбила украинские МиГ-29 и вертолет Ми-8Работа российских ПВО: противник потерял еще один вертолет МИ-8На Украине уничтожены склад авиационных бомб и комплекс С-300
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96
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новости сво, пво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , авиация, днепропетровская область, беспилотник (бпла, дрон), донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), херсонская область
Два украинских МиГа сбиты под Днепропетровском

Системы ПВО России сбили два украинских истребителя МиГ-29 в Днепропетровской области

14:39 25.11.2023 (обновлено: 14:47 25.11.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за сутки сбили два украинских истребителя МиГ-29 в Днепропетровской области, а также уничтожили 18 беспилотников противника. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Першотравенск и Брагиновка Днепропетровской области", - говорится в сообщении.
Кроме того, перехвачен реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и уничтожены 18 украинских беспилотников в ДНР, ЛНР и Херсонской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 539 самолетов, 255 вертолетов, 9183 беспилотных летательных аппарата, 442 зенитных ракетных комплекса, 13611 танков и других боевых бронированных машин, 1185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7175 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15602 единицы специальной военной автомобильной техники.
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Новости СВОПВОВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУАвиацияДнепропетровская областьБеспилотник (БПЛА, дрон)Донецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Херсонская область
 
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