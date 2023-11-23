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Работа российских ПВО: противник потерял еще один вертолет МИ-8 - РИА Новости Крым, 23.11.2023
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Работа российских ПВО: противник потерял еще один вертолет МИ-8
Работа российских ПВО: противник потерял еще один вертолет МИ-8 - РИА Новости Крым, 23.11.2023
Работа российских ПВО: противник потерял еще один вертолет МИ-8
Российские военные за минувшие сутки сбили вражеский вертолет МИ-8, восемь ракет HIMARS и 24 беспилотника ВСУ. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 23.11.2023
2023-11-23T14:50
2023-11-23T14:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные за минувшие сутки сбили вражеский вертолет МИ-8, восемь ракет HIMARS и 24 беспилотника ВСУ. Об этом сообщает Минобороны.Кроме того, за сутки перехвачено восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, уничтожены 24 украинских беспилотника в небе над Запорожской областью, а также Донецкой и Луганской Народными Республиками.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 537 самолетов, 255 вертолетов, 9119 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13564 танка и других боевых бронированных машин, боевых машин реактивных систем залпового огня, 7163 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 15530 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Сбитые вертолет, тактические ракеты и "умные" бомбыРоссийские войска РФ сбили украинские самолеты и вертолетРоссийские летчики за сутки сбили два самолета и вертолет ВСУ
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, пво, новости сво, новые регионы россии, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Работа российских ПВО: противник потерял еще один вертолет МИ-8

Минобороны: Российские ПВО сбили вражеский вертолет МИ-8 и з ракет HIMARS

14:50 23.11.2023
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкРабота пушечного модуля зенитно-ракетного комплекса "Панцирь-С"
Работа пушечного модуля зенитно-ракетного комплекса Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные за минувшие сутки сбили вражеский вертолет МИ-8, восемь ракет HIMARS и 24 беспилотника ВСУ. Об этом сообщает Минобороны.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", – сказано в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, за сутки перехвачено восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, уничтожены 24 украинских беспилотника в небе над Запорожской областью, а также Донецкой и Луганской Народными Республиками.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 537 самолетов, 255 вертолетов, 9119 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13564 танка и других боевых бронированных машин, боевых машин реактивных систем залпового огня, 7163 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 15530 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Министерство обороны РФПВОНовости СВОНовые регионы РоссииВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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