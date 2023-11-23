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Работа российских ПВО: противник потерял еще один вертолет МИ-8

Работа российских ПВО: противник потерял еще один вертолет МИ-8 - РИА Новости Крым, 23.11.2023

Работа российских ПВО: противник потерял еще один вертолет МИ-8

Российские военные за минувшие сутки сбили вражеский вертолет МИ-8, восемь ракет HIMARS и 24 беспилотника ВСУ. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 23.11.2023

2023-11-23T14:50

2023-11-23T14:50

2023-11-23T14:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные за минувшие сутки сбили вражеский вертолет МИ-8, восемь ракет HIMARS и 24 беспилотника ВСУ. Об этом сообщает Минобороны.Кроме того, за сутки перехвачено восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, уничтожены 24 украинских беспилотника в небе над Запорожской областью, а также Донецкой и Луганской Народными Республиками.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 537 самолетов, 255 вертолетов, 9119 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13564 танка и других боевых бронированных машин, боевых машин реактивных систем залпового огня, 7163 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 15530 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Сбитые вертолет, тактические ракеты и "умные" бомбыРоссийские войска РФ сбили украинские самолеты и вертолетРоссийские летчики за сутки сбили два самолета и вертолет ВСУ

новые регионы россии

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, пво, новости сво, новые регионы россии, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу