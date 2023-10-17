https://crimea.ria.ru/20231017/sbitye-vertolet-takticheskie-rakety-i-umnye-bomby--rabota-pvo-za-sutki-1132142105.html

Сбитые вертолет, тактические ракеты и "умные" бомбы – работа ПВО за сутки

Сбитые вертолет, тактические ракеты и "умные" бомбы – работа ПВО за сутки - РИА Новости Крым, 17.10.2023

Сбитые вертолет, тактические ракеты и "умные" бомбы – работа ПВО за сутки

Российские силы ПВО сбили за сутки украинский вертолет Ми-8, пять оперативно-тактических ракет и четыре управляемые бомбы GLSDB. Об этом сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 17.10.2023

2023-10-17T14:42

2023-10-17T14:42

2023-10-17T14:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Российские силы ПВО сбили за сутки украинский вертолет Ми-8, пять оперативно-тактических ракет и четыре управляемые бомбы GLSDB. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, уничтожены 34 беспилотника в Луганской и Донецкой Народных Республиках, Харьковской и Херсонской областях.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 491 самолет, 251 вертолет, 7953 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 12706 танков и других боевых бронированных машин, 1163 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6802 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 14372 единицы специальной военной автомобильной техники.Днем ранее российские средства ПВО сбили два истребителя Миг-29 и один штурмовик Су-25. Кроме этого российским силам ПВО удалось перехватить два реактивных снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и уничтожить 31 беспилотник.Читайте также на РИА Новости Крым:На подлете к Крыму сбиты восемь украинских беспилотниковЗа сутки уничтожено 4 склада боеприпасов и узел связи ВСУНовая атака: ночью сбиты 27 украинских дронов над Курском и Белгородом

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пво, министерство обороны рф, новости сво, потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости, армия и флот