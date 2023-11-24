Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила украинские МиГ-29 и вертолет Ми-8 - РИА Новости Крым, 24.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231124/pvo-sbila-ukrainskie-mig-29-i-vertolet-mi-8-1133036173.html
ПВО сбила украинские МиГ-29 и вертолет Ми-8
ПВО сбила украинские МиГ-29 и вертолет Ми-8 - РИА Новости Крым, 24.11.2023
ПВО сбила украинские МиГ-29 и вертолет Ми-8
Российские силы ПВО за минувшую неделю сбили украинский истребитель МиГ-29 и военный вертолет, а также уничтожили 176 беспилотников и две ракеты "Нептун". Об... РИА Новости Крым, 24.11.2023
2023-11-24T16:44
2023-11-24T16:44
министерство обороны рф
новости сво
пво
армия и флот
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/19/1130956453_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7ecdaf9fb18bca11fcd6ba5e09f5d25c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Российские силы ПВО за минувшую неделю сбили украинский истребитель МиГ-29 и военный вертолет, а также уничтожили 176 беспилотников и две ракеты "Нептун". Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.Всего с начала проведения специальной военной операции российскими войсками уничтожено 537 самолетов, 255 вертолетов, 9165 беспилотников, 442 зенитных ракетных комплекса, 13586 танков и другие виды боевой техники и вооружения.Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу российские военные уничтожили 16 украинских БПЛА самолетного типа, из них 13 – над Крымским полуостровом, еще три – над территорией Волгоградской области.Читайте также на РИА Новости Крым:У берегов Крыма уничтожены 12 безэкипажных украинских катеровАрмия России нанесла 31 удар по военной инфраструктуре ВСУВоздушная атака на Севастополь – сбиты две цели
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/19/1130956453_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_febaefabc23c2efca69b98d14b66c297.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, новости сво, пво, армия и флот, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
ПВО сбила украинские МиГ-29 и вертолет Ми-8

Российская ПВО за неделю сбила истребитель МиГ-29, вертолет Ми-8 и 176 дронов ВСУ

16:44 24.11.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4
Работа зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4 - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Российские силы ПВО за минувшую неделю сбили украинский истребитель МиГ-29 и военный вертолет, а также уничтожили 176 беспилотников и две ракеты "Нептун". Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны в течение недели сбиты самолет Миг-29 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Кроме того, уничтожены 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха", две противокорабельные ракеты "Нептун", а также 176 беспилотных летательных аппаратов", – говорится в сообщении.

Всего с начала проведения специальной военной операции российскими войсками уничтожено 537 самолетов, 255 вертолетов, 9165 беспилотников, 442 зенитных ракетных комплекса, 13586 танков и другие виды боевой техники и вооружения.
Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу российские военные уничтожили 16 украинских БПЛА самолетного типа, из них 13 – над Крымским полуостровом, еще три – над территорией Волгоградской области.
Читайте также на РИА Новости Крым:
У берегов Крыма уничтожены 12 безэкипажных украинских катеров
Армия России нанесла 31 удар по военной инфраструктуре ВСУ
Воздушная атака на Севастополь – сбиты две цели
 
Министерство обороны РФНовости СВОПВОАрмия и флотВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:44ПВО сбила украинские МиГ-29 и вертолет Ми-8
16:37Тягун и волны до шести метров: погода в Черном море на выходных
16:25Ураган накроет Крым
15:59У берегов Крыма уничтожены 12 безэкипажных украинских катеров
15:55Армия России нанесла 31 удар по военной инфраструктуре ВСУ
15:50Крымчанин сжег машину знакомого из-за быстрой езды
15:14Авария оставила без воды более 60 улиц Симферополя и часть пригорода
15:07Очередь растет: сколько ждать проезда на Крымском мосту
14:56Мощный ветер и ливни обрушатся на Симферополь в выходные
14:18В Херсонской области отменили режим ЧС после подрыва Каховской ГЭС
14:07Четыре ребенка погибли от отравления угарным газом - СК возбудил дело
13:48На Южном берегу Крыма из-за обвалов перекрыли дорогу к монастырю
13:23Избил ребенка: крымчанин заплатит 800 тысяч рублей за моральный ущерб
12:51БРИКС без Аргентины: в Совфеде объяснили ошибку Милея
12:32Прицельный удар: из-за обстрела ВСУ на Херсонщине погиб мирный житель
12:05У Крымского моста выросла очередь
11:57Два водителя погибли в лобовом столкновении в Краснодарском крае
11:34Иномарку сложило вдвое после ДТП с бетонным столбом в Симферополе
11:18Новая елка в Симферополе: мэр рассказал об источнике денег на ее покупку
10:54Террор левобережья Херсонской области: ВСУ выпустили еще 78 снарядов
Лента новостейМолния