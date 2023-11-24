https://crimea.ria.ru/20231124/pvo-sbila-ukrainskie-mig-29-i-vertolet-mi-8-1133036173.html

ПВО сбила украинские МиГ-29 и вертолет Ми-8

ПВО сбила украинские МиГ-29 и вертолет Ми-8 - РИА Новости Крым, 24.11.2023

ПВО сбила украинские МиГ-29 и вертолет Ми-8

Российские силы ПВО за минувшую неделю сбили украинский истребитель МиГ-29 и военный вертолет, а также уничтожили 176 беспилотников и две ракеты "Нептун". Об... РИА Новости Крым, 24.11.2023

2023-11-24T16:44

2023-11-24T16:44

2023-11-24T16:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Российские силы ПВО за минувшую неделю сбили украинский истребитель МиГ-29 и военный вертолет, а также уничтожили 176 беспилотников и две ракеты "Нептун". Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.Всего с начала проведения специальной военной операции российскими войсками уничтожено 537 самолетов, 255 вертолетов, 9165 беспилотников, 442 зенитных ракетных комплекса, 13586 танков и другие виды боевой техники и вооружения.Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу российские военные уничтожили 16 украинских БПЛА самолетного типа, из них 13 – над Крымским полуостровом, еще три – над территорией Волгоградской области.Читайте также на РИА Новости Крым:У берегов Крыма уничтожены 12 безэкипажных украинских катеровАрмия России нанесла 31 удар по военной инфраструктуре ВСУВоздушная атака на Севастополь – сбиты две цели

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, пво, армия и флот, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу