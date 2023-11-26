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Девять провальных атак: ВСУ потеряли еще 450 боевиков - РИА Новости Крым, 26.11.2023
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Девять провальных атак: ВСУ потеряли еще 450 боевиков
Девять провальных атак: ВСУ потеряли еще 450 боевиков - РИА Новости Крым, 26.11.2023
Девять провальных атак: ВСУ потеряли еще 450 боевиков
Российские военные за сутки отразили девять атак ВСУ в зоне спецоперации, уничтожив 450 украинских боевиков, а также вражеские вооружения и боевую технику, в... РИА Новости Крым, 26.11.2023
2023-11-26T15:56
2023-11-26T15:56
министерство обороны рф
новости сво
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
украина
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки отразили девять атак ВСУ в зоне спецоперации, уничтожив 450 украинских боевиков, а также вражеские вооружения и боевую технику, в том числе западного производства, сообщает Минобороны России.Купянское, Краснолимаснкое, Донецкое направленияНа Купянском направлении отражены четыре атаки ВСУ. Потери противника составили до 20-ти военнослужащих и два пикапа. Поражены американская артиллерийская система М777 и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".На Краснолиманском направлении отражена одна вражеская атака. Общие потери противника составили до 60-ти военнослужащих и два автомобиля.На Донецком направлении российские военные отразили три атаки украинских штурмовиков. ВСУ на этом направлении потеряли до 200 боевиков, танк и шесть автомобилей. Также поражены польская самоходная артустановка Krab, две гаубицы "Акация", орудие "Мста-Б", гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубица Д-30 и орудие М119.Южно-Донецкое, Запорожское, Херсонское направленияЕще одна атака отражена на Южно-Донецком направлении. Потери противника составили до 80-ти военнослужащих и два автомобиля.На Запорожском фронте потери ВСУ составили до 35-ти военнослужащих, танк и два автомобиля. На Херсонской линии ликвидированы до 55-ти боевиков и четыре автомобиля.В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица "Мста-Б", радиолокационная станция, а также самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ за сутки лишились еще трех самолетовВСУ потеряли еще почти 700 боевиков в безуспешных атаках за суткиТысячи погибших, десятки сдавшихся в плен: результат 58 атак ВСУ
https://crimea.ria.ru/20231126/vsu-za-sutki-lishilis-esche-trekh-samoletov-1133067474.html
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министерство обороны рф, новости сво, потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости, украина, запорожская область, херсонская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр)
Девять провальных атак: ВСУ потеряли еще 450 боевиков

Минобороны: ВС РФ поразили хранилища авиационного топлива и склад боеприпасов ВСУ

15:56 26.11.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки отразили девять атак ВСУ в зоне спецоперации, уничтожив 450 украинских боевиков, а также вражеские вооружения и боевую технику, в том числе западного производства, сообщает Минобороны России.

Купянское, Краснолимаснкое, Донецкое направления

На Купянском направлении отражены четыре атаки ВСУ. Потери противника составили до 20-ти военнослужащих и два пикапа. Поражены американская артиллерийская система М777 и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
На Краснолиманском направлении отражена одна вражеская атака. Общие потери противника составили до 60-ти военнослужащих и два автомобиля.
На Донецком направлении российские военные отразили три атаки украинских штурмовиков. ВСУ на этом направлении потеряли до 200 боевиков, танк и шесть автомобилей. Также поражены польская самоходная артустановка Krab, две гаубицы "Акация", орудие "Мста-Б", гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубица Д-30 и орудие М119.

Южно-Донецкое, Запорожское, Херсонское направления

Еще одна атака отражена на Южно-Донецком направлении. Потери противника составили до 80-ти военнослужащих и два автомобиля.
На Запорожском фронте потери ВСУ составили до 35-ти военнослужащих, танк и два автомобиля. На Херсонской линии ликвидированы до 55-ти боевиков и четыре автомобиля.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица "Мста-Б", радиолокационная станция, а также самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США.
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