https://crimea.ria.ru/20231126/devyat-provalnykh-atak-vsu-poteryali-esche-450-boevikov-1133068135.html

Девять провальных атак: ВСУ потеряли еще 450 боевиков

Девять провальных атак: ВСУ потеряли еще 450 боевиков - РИА Новости Крым, 26.11.2023

Девять провальных атак: ВСУ потеряли еще 450 боевиков

Российские военные за сутки отразили девять атак ВСУ в зоне спецоперации, уничтожив 450 украинских боевиков, а также вражеские вооружения и боевую технику, в... РИА Новости Крым, 26.11.2023

2023-11-26T15:56

2023-11-26T15:56

2023-11-26T15:56

министерство обороны рф

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки отразили девять атак ВСУ в зоне спецоперации, уничтожив 450 украинских боевиков, а также вражеские вооружения и боевую технику, в том числе западного производства, сообщает Минобороны России.Купянское, Краснолимаснкое, Донецкое направленияНа Купянском направлении отражены четыре атаки ВСУ. Потери противника составили до 20-ти военнослужащих и два пикапа. Поражены американская артиллерийская система М777 и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".На Краснолиманском направлении отражена одна вражеская атака. Общие потери противника составили до 60-ти военнослужащих и два автомобиля.На Донецком направлении российские военные отразили три атаки украинских штурмовиков. ВСУ на этом направлении потеряли до 200 боевиков, танк и шесть автомобилей. Также поражены польская самоходная артустановка Krab, две гаубицы "Акация", орудие "Мста-Б", гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубица Д-30 и орудие М119.Южно-Донецкое, Запорожское, Херсонское направленияЕще одна атака отражена на Южно-Донецком направлении. Потери противника составили до 80-ти военнослужащих и два автомобиля.На Запорожском фронте потери ВСУ составили до 35-ти военнослужащих, танк и два автомобиля. На Херсонской линии ликвидированы до 55-ти боевиков и четыре автомобиля.В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица "Мста-Б", радиолокационная станция, а также самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ за сутки лишились еще трех самолетовВСУ потеряли еще почти 700 боевиков в безуспешных атаках за суткиТысячи погибших, десятки сдавшихся в плен: результат 58 атак ВСУ

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херсонская область

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