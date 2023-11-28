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Обстрелы днем и ночью: ВСУ выпустили 78 снарядов по Херсонской области - РИА Новости Крым, 28.11.2023
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Обстрелы днем и ночью: ВСУ выпустили 78 снарядов по Херсонской области
Обстрелы днем и ночью: ВСУ выпустили 78 снарядов по Херсонской области - РИА Новости Крым, 28.11.2023
Обстрелы днем и ночью: ВСУ выпустили 78 снарядов по Херсонской области
Жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры левобережной части Херсонской области ежедневно подвергаются артиллерийскому обстрелу со стороны украинских... РИА Новости Крым, 28.11.2023
2023-11-28T11:25
2023-11-28T11:25
херсонская область
новые регионы россии
обстрелы всу
крынки
каховка
новая каховка
голая пристань
алешки
корсунка
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры левобережной части Херсонской области ежедневно подвергаются артиллерийскому обстрелу со стороны украинских боевиков. За минувшие сутки ВСУ выпустили по региону почти 80 снарядов из ствольной артиллерии, сообщили в экстренных службах региона.Под плотный огонь противника попали Крынки. Здесь насчитали 26 прилетов. По Сагам противник выпустил шесть снарядов, по Голой Пристани и Кардашинке – по пять, по Подстепному – четыре, по Алешкам – три, по Старой Збурьевке – два снаряда.Ночью ВСУ также продолжили обстреливать мирные населенные пункты Херсонской области. По Новой Каховке, Каховке, Казачьим Лагерям, Голой Пристани, Кардашинке и Корсунке в общей сложности было выпущено 27 снарядов из ствольной артиллерии.Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются.Читайте также на РИА Новости Крым:Потери ВСУ исчисляются сотнями - сводка МинобороныДве украинские ракеты С-200 сбиты над Азовским моремУдар с неба: ВС РФ разбомбили хранилища авиатоплива и склад на Украине
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херсонская область
новые регионы россии
крынки
каховка
новая каховка
голая пристань
алешки
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херсонская область, новые регионы россии, обстрелы всу, крынки, каховка, новая каховка, голая пристань, алешки, корсунка, новости сво
Обстрелы днем и ночью: ВСУ выпустили 78 снарядов по Херсонской области

За сутки ВСУ выпустили 78 снарядов по левобережью Херсонской области

11:25 28.11.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГород Алешки херсонской области. Результаты обстрелов ВСУ
Город Алешки херсонской области. Результаты обстрелов ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры левобережной части Херсонской области ежедневно подвергаются артиллерийскому обстрелу со стороны украинских боевиков. За минувшие сутки ВСУ выпустили по региону почти 80 снарядов из ствольной артиллерии, сообщили в экстренных службах региона.
"Преступный киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области. В течение дня понедельника ВСУ выпустили из ствольной артиллерии 51 снаряд", – сказано в сообщении.
Под плотный огонь противника попали Крынки. Здесь насчитали 26 прилетов. По Сагам противник выпустил шесть снарядов, по Голой Пристани и Кардашинке – по пять, по Подстепному – четыре, по Алешкам – три, по Старой Збурьевке – два снаряда.
Ночью ВСУ также продолжили обстреливать мирные населенные пункты Херсонской области. По Новой Каховке, Каховке, Казачьим Лагерям, Голой Пристани, Кардашинке и Корсунке в общей сложности было выпущено 27 снарядов из ствольной артиллерии.
Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются.
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Херсонская областьНовые регионы РоссииОбстрелы ВСУКрынкиКаховкаНовая КаховкаГолая ПристаньАлешкиКорсункаНовости СВО
 
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