https://crimea.ria.ru/20231128/obstrely-dnem-i-nochyu-vsu-vypustili-78-snaryadov-po-khersonskoy-oblasti-1133135411.html

Обстрелы днем и ночью: ВСУ выпустили 78 снарядов по Херсонской области

Обстрелы днем и ночью: ВСУ выпустили 78 снарядов по Херсонской области - РИА Новости Крым, 28.11.2023

Обстрелы днем и ночью: ВСУ выпустили 78 снарядов по Херсонской области

Жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры левобережной части Херсонской области ежедневно подвергаются артиллерийскому обстрелу со стороны украинских... РИА Новости Крым, 28.11.2023

2023-11-28T11:25

2023-11-28T11:25

2023-11-28T11:25

херсонская область

новые регионы россии

обстрелы всу

крынки

каховка

новая каховка

голая пристань

алешки

корсунка

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры левобережной части Херсонской области ежедневно подвергаются артиллерийскому обстрелу со стороны украинских боевиков. За минувшие сутки ВСУ выпустили по региону почти 80 снарядов из ствольной артиллерии, сообщили в экстренных службах региона.Под плотный огонь противника попали Крынки. Здесь насчитали 26 прилетов. По Сагам противник выпустил шесть снарядов, по Голой Пристани и Кардашинке – по пять, по Подстепному – четыре, по Алешкам – три, по Старой Збурьевке – два снаряда.Ночью ВСУ также продолжили обстреливать мирные населенные пункты Херсонской области. По Новой Каховке, Каховке, Казачьим Лагерям, Голой Пристани, Кардашинке и Корсунке в общей сложности было выпущено 27 снарядов из ствольной артиллерии.Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются.Читайте также на РИА Новости Крым:Потери ВСУ исчисляются сотнями - сводка МинобороныДве украинские ракеты С-200 сбиты над Азовским моремУдар с неба: ВС РФ разбомбили хранилища авиатоплива и склад на Украине

https://crimea.ria.ru/20231127/podtopleny-doma-dorogi-zoopark---situatsiya-na-khersonschine-posle-shtorma-1133119269.html

херсонская область

новые регионы россии

крынки

каховка

новая каховка

голая пристань

алешки

корсунка

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новые регионы россии, обстрелы всу, крынки, каховка, новая каховка, голая пристань, алешки, корсунка, новости сво