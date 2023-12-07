https://crimea.ria.ru/20231207/vsu-udarili-po-belgorodskoy-oblasti-povrezhdeno-administrativnoe-zdanie--1133378689.html

ВСУ ударили по Белгородской области: повреждено административное здание

ВСУ ударили по Белгородской области: повреждено административное здание - РИА Новости Крым, 07.12.2023

ВСУ ударили по Белгородской области: повреждено административное здание

Жилые дома и административное здание пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 07.12.2023

2023-12-07T18:39

2023-12-07T18:39

2023-12-07T18:39

обстрелы белгородской области

белгородская область

белгород

обстрелы всу

вячеслав гладков

происшествия

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Жилые дома и административное здание пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его данным, под огнем боевиков оказалось село Графовка Краснояружского района.По данным Гладкова, оценку ущерба и замеры для восстановительных работ комиссия начнет в светлое время суток.Пятого декабря российские системы ПВО сбили над Белгородской областью три вражеских дрона, еще три были перехвачены. После падения обломков поврежден один легковой автомобиль в поселке Репном.Читайте также на РИА Новости Крым:Три беспилотника сбиты над Белгородской областью - есть поврежденияВ Донецке ВСУ обстреляли пожарных во время тушения огня – двое убитыНад Ростовской областью сбит беспилотник

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, белгород, обстрелы всу, вячеслав гладков, происшествия, россия, новости