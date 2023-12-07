Рейтинг@Mail.ru
ВСУ ударили по Белгородской области: повреждено административное здание - РИА Новости Крым, 07.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231207/vsu-udarili-po-belgorodskoy-oblasti-povrezhdeno-administrativnoe-zdanie--1133378689.html
ВСУ ударили по Белгородской области: повреждено административное здание
ВСУ ударили по Белгородской области: повреждено административное здание - РИА Новости Крым, 07.12.2023
ВСУ ударили по Белгородской области: повреждено административное здание
Жилые дома и административное здание пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 07.12.2023
2023-12-07T18:39
2023-12-07T18:39
обстрелы белгородской области
белгородская область
белгород
обстрелы всу
вячеслав гладков
происшествия
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/07/1132613717_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_10d8dcdc338d466eebe252bc54ad9623.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Жилые дома и административное здание пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его данным, под огнем боевиков оказалось село Графовка Краснояружского района.По данным Гладкова, оценку ущерба и замеры для восстановительных работ комиссия начнет в светлое время суток.Пятого декабря российские системы ПВО сбили над Белгородской областью три вражеских дрона, еще три были перехвачены. После падения обломков поврежден один легковой автомобиль в поселке Репном.Читайте также на РИА Новости Крым:Три беспилотника сбиты над Белгородской областью - есть поврежденияВ Донецке ВСУ обстреляли пожарных во время тушения огня – двое убитыНад Ростовской областью сбит беспилотник
белгородская область
белгород
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/07/1132613717_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_29861089ea4b7a2cff386f05ae7117f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обстрелы белгородской области, белгородская область, белгород, обстрелы всу, вячеслав гладков, происшествия, россия, новости
ВСУ ударили по Белгородской области: повреждено административное здание

Жилые дома и административное здание повреждены обстрелом ВСУ в Белгородской области

18:39 07.12.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийОбстрелы ВСУ
Обстрелы ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Жилые дома и административное здание пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его данным, под огнем боевиков оказалось село Графовка Краснояружского района.
"Пострадавших нет. Есть разрушения: выбиты стекла и посечены заборы в трех частных домовладениях, также повреждена беседка и фронтон административного здания", - написал он в своем Telegram-канале.
По данным Гладкова, оценку ущерба и замеры для восстановительных работ комиссия начнет в светлое время суток.
Пятого декабря российские системы ПВО сбили над Белгородской областью три вражеских дрона, еще три были перехвачены. После падения обломков поврежден один легковой автомобиль в поселке Репном.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Три беспилотника сбиты над Белгородской областью - есть повреждения
В Донецке ВСУ обстреляли пожарных во время тушения огня – двое убиты
Над Ростовской областью сбит беспилотник
 
Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьБелгородОбстрелы ВСУВячеслав ГладковПроисшествияРоссияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:09Часть Симферополя и пригород еще на сутки остаются без воды - причина
18:57В Германии не смогли согласовать бюджет-2024 – что это значит для Украины
18:39ВСУ ударили по Белгородской области: повреждено административное здание
18:27Раненых при стрельбе в школе Брянска эвакуируют спецбортом МЧС России
18:22На развитие энергетики Севастополя направят более 21 млрд рублей
17:57Пожар в здании поликлиники в Феодосии – что известно
17:46Корабли ЧФ отработали уничтожение вражеских дронов в Керченском проливе
17:27В Крым на Новый год добавлены поезда из Москвы
17:11У Крымского моста начала расти очередь
17:00Угроза цунами: в Тихом океане произошло мощное землетрясение
16:38Путин оценил дефицит бюджета и устойчивость финансовой системы России
16:21Хранил артснаряды в заборе: суд вынес приговор крымчанину
16:10СБУ обвинила вице-премьера Крыма в "госизмене"
15:59Банкам запретят менять ставку по ипотеке при отказе заемщика от страховки
15:43ВСУ за сутки потеряли 815 боевиков и технику из США и Германии
15:29Экономика России по темпам роста опережает ведущие страны ЕС – Путин
15:06В Донбассе разгромлены командные пункты и склады с вооружением ВСУ
14:30Найден под Керчью: установлено имя погибшего десантника Эльтигена
14:15В футбольном чемпионате Премьер-лиги Крыма увеличится число участников
13:55Коммунальные платежи освободили от комиссии – кого коснется
Лента новостейМолния