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ВСУ ударили по Белгородской области: повреждено административное здание
ВСУ ударили по Белгородской области: повреждено административное здание - РИА Новости Крым, 07.12.2023
ВСУ ударили по Белгородской области: повреждено административное здание
Жилые дома и административное здание пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 07.12.2023
2023-12-07T18:39
2023-12-07T18:39
2023-12-07T18:39
обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Жилые дома и административное здание пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его данным, под огнем боевиков оказалось село Графовка Краснояружского района.По данным Гладкова, оценку ущерба и замеры для восстановительных работ комиссия начнет в светлое время суток.Пятого декабря российские системы ПВО сбили над Белгородской областью три вражеских дрона, еще три были перехвачены. После падения обломков поврежден один легковой автомобиль в поселке Репном.Читайте также на РИА Новости Крым:Три беспилотника сбиты над Белгородской областью - есть поврежденияВ Донецке ВСУ обстреляли пожарных во время тушения огня – двое убитыНад Ростовской областью сбит беспилотник
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ВСУ ударили по Белгородской области: повреждено административное здание
Жилые дома и административное здание повреждены обстрелом ВСУ в Белгородской области