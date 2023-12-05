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Массированная атака на Белгородскую область: подробности от Минобороны
Массированная атака на Белгородскую область: подробности от Минобороны - РИА Новости Крым, 05.12.2023
Массированная атака на Белгородскую область: подробности от Минобороны
Три беспилотника сбиты, еще три перехвачены российскими системами ПВО над Белгородской областью во вторник вечером. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 05.12.2023
2023-12-05T21:24
2023-12-05T21:24
2023-12-05T21:29
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Три беспилотника сбиты, еще три перехвачены российскими системами ПВО над Белгородской областью во вторник вечером. Об этом сообщили в Минобороны.Ранее губернатор региона Вячеслав Гладов сообщил, что над Белгородским районом сбили три БПЛА самолетного типа. После падения обломков поврежден один легковой автомобиль в поселке Репном.По данным Минобороны, очередная беспилотная атака на приграничных регион России была предпринята киевским режимом около 20.00.ВСУ ночью и утром 5 декабря предприняли нападение с помощью БПЛА на объекты на территории России. Дежурными средствами ПВО 22 беспилотника были уничтожены и еще 13 перехвачены над акваторией Азовского моря и территорией Республики Крым. Позже российские военные нейтрализовали еще шесть дронов.Читайте также на РИА Новости Крым:Три беспилотника сбиты над Белгородской областью - есть поврежденияМассированная атака БПЛА – Сальдо назвал цели ВСУУкраинский беспилотник сбит над Белгородской областью
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министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, пво, новости
Массированная атака на Белгородскую область: подробности от Минобороны
Три дрона сбиты и три перехвачены российскими ПВО над Белгородской областью - Минобороны
21:24 05.12.2023 (обновлено: 21:29 05.12.2023)