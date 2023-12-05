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Массированная атака на Белгородскую область: подробности от Минобороны - РИА Новости Крым, 05.12.2023
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Массированная атака на Белгородскую область: подробности от Минобороны
Массированная атака на Белгородскую область: подробности от Минобороны - РИА Новости Крым, 05.12.2023
Массированная атака на Белгородскую область: подробности от Минобороны
Три беспилотника сбиты, еще три перехвачены российскими системами ПВО над Белгородской областью во вторник вечером. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 05.12.2023
2023-12-05T21:24
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министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Три беспилотника сбиты, еще три перехвачены российскими системами ПВО над Белгородской областью во вторник вечером. Об этом сообщили в Минобороны.Ранее губернатор региона Вячеслав Гладов сообщил, что над Белгородским районом сбили три БПЛА самолетного типа. После падения обломков поврежден один легковой автомобиль в поселке Репном.По данным Минобороны, очередная беспилотная атака на приграничных регион России была предпринята киевским режимом около 20.00.ВСУ ночью и утром 5 декабря предприняли нападение с помощью БПЛА на объекты на территории России. Дежурными средствами ПВО 22 беспилотника были уничтожены и еще 13 перехвачены над акваторией Азовского моря и территорией Республики Крым. Позже российские военные нейтрализовали еще шесть дронов.Читайте также на РИА Новости Крым:Три беспилотника сбиты над Белгородской областью - есть поврежденияМассированная атака БПЛА – Сальдо назвал цели ВСУУкраинский беспилотник сбит над Белгородской областью
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министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, пво, новости
Массированная атака на Белгородскую область: подробности от Минобороны

Три дрона сбиты и три перехвачены российскими ПВО над Белгородской областью - Минобороны

21:24 05.12.2023 (обновлено: 21:29 05.12.2023)
 
© Министерство обороны РФБПЛА
БПЛА
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Три беспилотника сбиты, еще три перехвачены российскими системами ПВО над Белгородской областью во вторник вечером. Об этом сообщили в Минобороны.
Ранее губернатор региона Вячеслав Гладов сообщил, что над Белгородским районом сбили три БПЛА самолетного типа. После падения обломков поврежден один легковой автомобиль в поселке Репном.
По данным Минобороны, очередная беспилотная атака на приграничных регион России была предпринята киевским режимом около 20.00.
"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтоженo три украинских беспилотных летательных аппарата и еще три перехвачены над территорией Белгородской области", - сказано в сообщении оборонного ведомства.
ВСУ ночью и утром 5 декабря предприняли нападение с помощью БПЛА на объекты на территории России. Дежурными средствами ПВО 22 беспилотника были уничтожены и еще 13 перехвачены над акваторией Азовского моря и территорией Республики Крым. Позже российские военные нейтрализовали еще шесть дронов.
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Министерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУОбстрелы Белгородской областиБелгородская областьПроисшествияПВОНовости
 
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