https://crimea.ria.ru/20231205/massirovannaya-ataka-na-belgorodskuyu-oblast-podrobnosti-ot-minoborony-1133332533.html

Массированная атака на Белгородскую область: подробности от Минобороны

Массированная атака на Белгородскую область: подробности от Минобороны - РИА Новости Крым, 05.12.2023

Массированная атака на Белгородскую область: подробности от Минобороны

Три беспилотника сбиты, еще три перехвачены российскими системами ПВО над Белгородской областью во вторник вечером. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 05.12.2023

2023-12-05T21:24

2023-12-05T21:24

2023-12-05T21:29

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Три беспилотника сбиты, еще три перехвачены российскими системами ПВО над Белгородской областью во вторник вечером. Об этом сообщили в Минобороны.Ранее губернатор региона Вячеслав Гладов сообщил, что над Белгородским районом сбили три БПЛА самолетного типа. После падения обломков поврежден один легковой автомобиль в поселке Репном.По данным Минобороны, очередная беспилотная атака на приграничных регион России была предпринята киевским режимом около 20.00.ВСУ ночью и утром 5 декабря предприняли нападение с помощью БПЛА на объекты на территории России. Дежурными средствами ПВО 22 беспилотника были уничтожены и еще 13 перехвачены над акваторией Азовского моря и территорией Республики Крым. Позже российские военные нейтрализовали еще шесть дронов.Читайте также на РИА Новости Крым:Три беспилотника сбиты над Белгородской областью - есть поврежденияМассированная атака БПЛА – Сальдо назвал цели ВСУУкраинский беспилотник сбит над Белгородской областью

белгородская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, пво, новости