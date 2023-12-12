https://crimea.ria.ru/20231212/agenty-inostrannykh-spetssluzhb-v-krymu-kto-eti-lyudi-1133496992.html
"Агенты иностранных спецслужб" в Крыму: кто эти люди
"Агенты иностранных спецслужб" в Крыму: кто эти люди - РИА Новости Крым, 12.12.2023
"Агенты иностранных спецслужб" в Крыму: кто эти люди
Среди "ждунов", завербованных в Крыму иностранными спецслужбами, мало патриотов других стран и тех, кто готов на все за деньги – как правило, это люди, не... РИА Новости Крым, 12.12.2023
2023-12-12T22:16
2023-12-12T22:16
2023-12-12T22:31
вадим колесниченко
радио "спутник в крыму"
мнения
политика
антитеррор
россия
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
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Вадим Колесниченко о пособниках иностранных спецслужб
Вадим Колесниченко о пособниках иностранных спецслужб
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Среди "ждунов", завербованных в Крыму иностранными спецслужбами, мало патриотов других стран и тех, кто готов на все за деньги – как правило, это люди, не нашедшие своего места в жизни и не осознающие всех рисков такого поступка. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Накануне в пресс-службе крымского Следкома сообщили об очередном задержании пособников украинских спецслужб, которые уже дают признательные показания, сотрудничая с органами следствия. Рассекречена сеть агентов СБУ, расследование продолжается.Сообщения о раскрытии тех или иных ячеек на территории Крымского полуострова появляются регулярно с 2014 года неслучайно, говорит Колесниченко.По его словам, среди так называемых "ждунов" мало "инициативников", которые просто так, по патриотическим желаниям, начинают работать на спецслужбы или разведку других стран". Есть небольшая доля тех, кто готов мать родную продать за деньги, но в большинстве своем это обычные люди, не нашедшие своего места в жизни.При этом такая вербовка угрожает жизни самого этого завербованного человека и его близких, и потому очень часто сопряжена с шантажом, отмечает он.Противодействовать этому могут сами люди, осознав, что их жизнь для заказчиков не имеет ценности. К тому же "путь на дороге предательства имеет, по сути, только один конец: раскрытие и привлечение к ответственности или гибель", – подчеркнул Колесниченко."Российские спецслужбы работают очень эффективно не только на территории Крыма, а по всей России", отметил он, при этом противодействие таким проявлениям в обществе зависит прежде всего от самого общества, добавил политолог. "Это также работа общественных и политических организаций и чиновников", подчеркнул он.Ранее в Киеве признали причастность к трем терактам на территории России Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько терактов предотвратили в России с начала года – НАК ФСБ пресекла подготовку покушений на руководство КрымаВербовал поджигателей: ФСБ задержала украинского агента
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вадим колесниченко, мнения, политика, антитеррор, россия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
"Агенты иностранных спецслужб" в Крыму: кто эти люди
Агенты иностранных спецслужб не осознают всех рисков своих поступков – политолог
22:16 12.12.2023 (обновлено: 22:31 12.12.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым.
Среди "ждунов", завербованных в Крыму иностранными спецслужбами, мало патриотов других стран и тех, кто готов на все за деньги – как правило, это люди, не нашедшие своего места в жизни и не осознающие всех рисков такого поступка. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму"
поделился политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
Накануне в пресс-службе крымского Следкома сообщили об очередном задержании пособников украинских спецслужб, которые уже дают признательные показания, сотрудничая с органами следствия. Рассекречена
сеть агентов СБУ, расследование продолжается.
Сообщения о раскрытии тех или иных ячеек на территории Крымского полуострова появляются регулярно с 2014 года неслучайно, говорит Колесниченко.
"Мы должны понимать, что это не просто отдельные события, а система, над которой работают американские и английские спецслужбы, имеющие в этой части огромный опыт", – сказал Колесниченко.
По его словам, среди так называемых "ждунов" мало "инициативников", которые просто так, по патриотическим желаниям, начинают работать на спецслужбы или разведку других стран". Есть небольшая доля тех, кто готов мать родную продать за деньги, но в большинстве своем это обычные люди, не нашедшие своего места в жизни.
"Это наши соотечественники, которые не нашли своего места в жизни. Человек может так поступить под давлением собственных эмоций. Когда где-то его не так услышали, не так с ним пообщались. То есть это какие-то обиды и комплексы. А спецслужбы западных государств всегда ищут в первую очередь таких", – сказал Колесниченко.
При этом такая вербовка угрожает жизни самого этого завербованного человека и его близких, и потому очень часто сопряжена с шантажом, отмечает он.
"Вокруг людей, которые важны для иностранных спецслужб, создаются ловушки. Они попадают в финансовую зависимость и психологическую. Человека провоцируют на неблаговидные поступки, а потом ставят перед фактом: либо об этом станет известно всему сообществу, в соцсетях будут распространены некие фотографии или факты, либо… И человек не находит ничего лучшего, чтобы согласиться сделать какой-то шаг против своих соседей, своего государства. А после этого с ним можно делать все что угодно, а не только вербовать", – рассказал Колесниченко.
Противодействовать этому могут сами люди, осознав, что их жизнь для заказчиков не имеет ценности. К тому же "путь на дороге предательства имеет, по сути, только один конец: раскрытие и привлечение к ответственности или гибель", – подчеркнул Колесниченко.
"Российские спецслужбы работают очень эффективно не только на территории Крыма, а по всей России", отметил он, при этом противодействие таким проявлениям в обществе зависит прежде всего от самого общества, добавил политолог. "Это также работа общественных и политических организаций и чиновников", подчеркнул он.
Ранее в Киеве признали причастность
к трем терактам на территории России
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