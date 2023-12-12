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Сколько терактов предотвратили в России с начала года – НАК - РИА Новости Крым, 12.12.2023
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Сколько терактов предотвратили в России с начала года – НАК
Сколько терактов предотвратили в России с начала года – НАК - РИА Новости Крым, 12.12.2023
Сколько терактов предотвратили в России с начала года – НАК
В России с начала года предотвратили 146 терактов и пресекли деятельность 73 законспирированных террористических ячеек. Об этом сообщает Национальный... РИА Новости Крым, 12.12.2023
2023-12-12T13:05
2023-12-12T13:05
национальный антитеррористический комитет (нак).
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
александр бортников
новости
россия
украина
сша
великобритания
центр информационно-психологических операций (ципсо)
диверсия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В России с начала года предотвратили 146 терактов и пресекли деятельность 73 законспирированных террористических ячеек. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК) по итогам прошедшего в Москве заседания под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова.Кроме того, силовые структуры и правоохранители ликвидировали 146 подпольных оружейных мастерских и заблокировали счета более четырех тысяч лиц, причастных к финансированию терроризма и украинских вооруженных формирований, на общую сумму свыше 110 миллионов рублей.Бортников отметил, что в текущем году на фоне обострения ситуации в мире и роста напряженности на рубежах России значительно увеличилось количество террористических преступлений, ставящих под угрозу безопасность государства.По словам директора ФСБ, прежде всего это связано с активизацией украинских спецслужб, неонацистских формирований, курируемых иностранным разведсообществом, в первую очередь США и Великобританией. Созданные ими на Украине центры информационно-психологических операций "развернули беспрецедентную по масштабам кампанию по расшатыванию" ситуации в нашей стране, пропаганду неонацистских идей и провокацию массовых беспорядков", подчеркнул он.Бортников уточнил, что силовики пресекали попытки украинских спецслужб формировать законспирированные террористические ячейки и вербовать маргинальную часть населения для совершения подрывов, поджогов и других преступлений террористической направленности.Накануне ФСБ сообщила о задержании в Крыму агентов украинских спецслужб, которые должны были совершить на полуострове резонансные теракты и диверсии. Агентурная сеть была создана под контролем западных кураторов киевского режима. По данным силовиков, целями планируемых посягательств были глава Крыма Сергей Аксенов, председатель парламента Крыма Владимир Константинов, мэр Ялты Янина Павленко, пророссийский блогер Александр Талипов и общественный деятель Олег Царев.Всего в 2023 году сотрудники ФСБ России предотвратили в Крыму 14 диверсионно-террористических актов, в том числе на железной дороге и электроподстанциях.Читайте также на РИА Новости Крым:Вербовал поджигателей: ФСБ задержала украинского агентаВ Москве арестован подозреваемый в подрыве железной дорогиЗадержан подозреваемый в терактах в Рязанской области агент СБУ
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национальный антитеррористический комитет (нак)., фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), александр бортников, новости, россия, украина, сша, великобритания, центр информационно-психологических операций (ципсо), диверсия
Сколько терактов предотвратили в России с начала года – НАК

В России с начала года предотвратили 146 терактов и раскрыли 73 террористических ячейки

13:05 12.12.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В России с начала года предотвратили 146 терактов и пресекли деятельность 73 законспирированных террористических ячеек. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК) по итогам прошедшего в Москве заседания под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова.

"Скоординированными действиями силовых структур на стадии подготовки предотвращено 228 преступлений террористической направленности, в том числе 146 терактов. Пресечена деятельность 73 законспирированных ячеек и более 180 организованных преступных групп, занимавшихся незаконным оборотом оружия", – приводит РИА Новости слова председателя НАК.

Кроме того, силовые структуры и правоохранители ликвидировали 146 подпольных оружейных мастерских и заблокировали счета более четырех тысяч лиц, причастных к финансированию терроризма и украинских вооруженных формирований, на общую сумму свыше 110 миллионов рублей.
Бортников отметил, что в текущем году на фоне обострения ситуации в мире и роста напряженности на рубежах России значительно увеличилось количество террористических преступлений, ставящих под угрозу безопасность государства.
По словам директора ФСБ, прежде всего это связано с активизацией украинских спецслужб, неонацистских формирований, курируемых иностранным разведсообществом, в первую очередь США и Великобританией. Созданные ими на Украине центры информационно-психологических операций "развернули беспрецедентную по масштабам кампанию по расшатыванию" ситуации в нашей стране, пропаганду неонацистских идей и провокацию массовых беспорядков", подчеркнул он.
Бортников уточнил, что силовики пресекали попытки украинских спецслужб формировать законспирированные террористические ячейки и вербовать маргинальную часть населения для совершения подрывов, поджогов и других преступлений террористической направленности.
Накануне ФСБ сообщила о задержании в Крыму агентов украинских спецслужб, которые должны были совершить на полуострове резонансные теракты и диверсии. Агентурная сеть была создана под контролем западных кураторов киевского режима. По данным силовиков, целями планируемых посягательств были глава Крыма Сергей Аксенов, председатель парламента Крыма Владимир Константинов, мэр Ялты Янина Павленко, пророссийский блогер Александр Талипов и общественный деятель Олег Царев.
Всего в 2023 году сотрудники ФСБ России предотвратили в Крыму 14 диверсионно-террористических актов, в том числе на железной дороге и электроподстанциях.
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Национальный антитеррористический комитет (НАК).ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Александр БортниковНовостиРоссияУкраинаСШАВеликобританияЦентр информационно-психологических операций (ЦИПсО)Диверсия
 
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