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Задержан подозреваемый в терактах в Рязанской области агент СБУ - РИА Новости Крым, 01.12.2023
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Задержан подозреваемый в терактах в Рязанской области агент СБУ
Задержан подозреваемый в терактах в Рязанской области агент СБУ - РИА Новости Крым, 01.12.2023
Задержан подозреваемый в терактах в Рязанской области агент СБУ
Сотрудники ФСБ задержали украинского агента с гражданством России и Италии, который подозревается в совершении двух терактов на объектах военной и гражданской... РИА Новости Крым, 01.12.2023
2023-12-01T10:31
2023-12-01T10:31
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
рязанская область
теракт
сбу (служба безопасности украины)
происшествия
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали украинского агента с гражданством России и Италии, который подозревается в совершении двух терактов на объектах военной и гражданской инфраструктуры на территории России. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ пишет РИА Новости.В Следкоме уточнили, что подозреваемый 20 июля этого года по заданию куратора из ГУР минобороны Украины изготовил взрывные устройства, которыми снарядил четыре квадрокоптера и с их использованием осуществил атаку на военный аэродром "Дягилево".Кроме того, в ноябре он же подорвал железнодорожное полотно в Рязанской области. В результате с рельсов сошли 19 вагонов, еще 15 опрокинулись.Уточняется, что задержанный имеет двойное гражданство – России и Италии. В ФСБ отметили, что он был завербован в Стамбуле в феврале 2023, диверсионную подготовку приходил в Екабпилсе при непосредственном участии латвийских спецслужб.В СК РФ уточнили, что в ходе обысков у задержанного нашли компоненты для изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, средства связи и электронные носители информации, содержащие фото- и видеоотчеты о совершенных им преступлениях.11 ноября Московская железная дорога сообщала, что в Рязанской области с рельсов сошли 19 вагонов грузового состава. По данным СК, в результате пострадали машинист и его помощник. Причиной происшествия стал подрыв самодельного взрывного устройства. Следком Российской Федерации возбудил уголовное дело о теракте.Читайте также на РИА Новости Крым:Планировавшего теракт в Херсоне приговорили к 12 годамВ Крыму задержали шпионившего за Рогвардией украинского агента – ФСБ За взрыв в мелитопольском МРЭО украинец получил 18 лет колонии
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), рязанская область, теракт, сбу (служба безопасности украины), происшествия, безопасность, новости
Задержан подозреваемый в терактах в Рязанской области агент СБУ

ФСБ задержала подозреваемого в терактах в Рязанской области агента СБУ

10:31 01.12.2023
 
© СК РФСледователи и криминалисты СК на месте схода вагонов в Рязанской области
Следователи и криминалисты СК на месте схода вагонов в Рязанской области
© СК РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали украинского агента с гражданством России и Италии, который подозревается в совершении двух терактов на объектах военной и гражданской инфраструктуры на территории России. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ пишет РИА Новости.

"Задержан агент украинских спецслужб, который в июле с помощью беспилотников атаковал военный аэродром "Дягилево" в Рязани", – сказано в сообщении.

В Следкоме уточнили, что подозреваемый 20 июля этого года по заданию куратора из ГУР минобороны Украины изготовил взрывные устройства, которыми снарядил четыре квадрокоптера и с их использованием осуществил атаку на военный аэродром "Дягилево".
Кроме того, в ноябре он же подорвал железнодорожное полотно в Рязанской области. В результате с рельсов сошли 19 вагонов, еще 15 опрокинулись.
Уточняется, что задержанный имеет двойное гражданство – России и Италии. В ФСБ отметили, что он был завербован в Стамбуле в феврале 2023, диверсионную подготовку приходил в Екабпилсе при непосредственном участии латвийских спецслужб.
В СК РФ уточнили, что в ходе обысков у задержанного нашли компоненты для изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, средства связи и электронные носители информации, содержащие фото- и видеоотчеты о совершенных им преступлениях.
"С подозреваемым проводятся следственные действия, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Также задержанный проверяется на причастность к аналогичным преступлениям", - заключили в ведомстве.
11 ноября Московская железная дорога сообщала, что в Рязанской области с рельсов сошли 19 вагонов грузового состава. По данным СК, в результате пострадали машинист и его помощник. Причиной происшествия стал подрыв самодельного взрывного устройства. Следком Российской Федерации возбудил уголовное дело о теракте.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Рязанская областьТерактСБУ (Служба безопасности Украины)ПроисшествияБезопасностьНовости
 
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