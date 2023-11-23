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За взрыв в мелитопольском МРЭО украинец получил 18 лет колонии - РИА Новости Крым, 23.11.2023
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За взрыв в мелитопольском МРЭО украинец получил 18 лет колонии
За взрыв в мелитопольском МРЭО украинец получил 18 лет колонии - РИА Новости Крым, 23.11.2023
За взрыв в мелитопольском МРЭО украинец получил 18 лет колонии
18 лет лишения свободы получил гражданин Украины Дмитрий Голубев, который организовал взрыв в здании МРЭО в Мелитополе. Также установлено, что мужчина... РИА Новости Крым, 23.11.2023
2023-11-23T13:37
2023-11-23T13:38
мелитополь
новости
взрыв
суд
приговор
запорожская область
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. 18 лет лишения свободы получил гражданин Украины Дмитрий Голубев, который организовал взрыв в здании МРЭО в Мелитополе. Также установлено, что мужчина планировал еще два теракта. Приговор вынесен на заседании Южного окружного военного суда, пишет РИА Новости.Дело о подрыве здания МРЭО в Мелитополе ушло в суд в июне текущего года.Следствие установило, что в период с февраля по август прошлого года Голубев был в Запорожье, где его завербовали сотрудники украинских спецслужб. Его обучили изготавливать СВУ (самодельные взрывные устройства – ред.), а после выдали материал для изготовления взрывчатки. Составные части мужчина доставил в Мелитополь, а позже изготовил из них три СВУ.В августе 2022 года Голубев поместил одно из СВУ на заборе возле дороги, по которой передвигались представители администрации Запорожской области. Активировать взрывчаку мужчина намеревался до конца лета. Но его планам не суждено было сбыться: схрон обнаружили сотрудники ФСБ.Кроме того, Голубев установил взрывчатку с таймером на окно возле главного входа в отделения №2 МРЭО ГИБДД ГУВД России по Запорожской области. От взрыва пострадал фасад и кабинеты внутри здания. Третий взрыв украинец планировал устроить также в августе возле местной администрации, однако правоохранители нашли схрон со взрывчаткой.Голубева обвиняли по статьям УК РФ "Акт международного терроризма", два покушения на акт международного терроризма и "Прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности"Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ в Тюменской области задержали агента украинских спецслужб, который собирал данные о военных объектах в регионе.Читайте также на РИА Новости Крым:Задержан за госизмену – житель Крыма передавал данные о военной техникеОсобенное кощунство ВСУ: что сейчас происходит в Новой КаховкеЖителя Токмака осудят за попытку теракта в Запорожской области
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мелитополь, новости, взрыв, суд, приговор, запорожская область, новые регионы россии
За взрыв в мелитопольском МРЭО украинец получил 18 лет колонии

Суд приговорил гражданина Украины к 18 годам колонии за взрыв в МРЭО в Мелитополе

13:37 23.11.2023 (обновлено: 13:38 23.11.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкОглашение приговора гражданину Украины Д. Голубеву, обвиняемому в терроризме
Оглашение приговора гражданину Украины Д. Голубеву, обвиняемому в терроризме - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. 18 лет лишения свободы получил гражданин Украины Дмитрий Голубев, который организовал взрыв в здании МРЭО в Мелитополе. Также установлено, что мужчина планировал еще два теракта. Приговор вынесен на заседании Южного окружного военного суда, пишет РИА Новости.
Дело о подрыве здания МРЭО в Мелитополе ушло в суд в июне текущего года.

"По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Голубеву окончательное наказание в виде 18 лет лишения свободы", сказал судья.

Следствие установило, что в период с февраля по август прошлого года Голубев был в Запорожье, где его завербовали сотрудники украинских спецслужб. Его обучили изготавливать СВУ (самодельные взрывные устройства – ред.), а после выдали материал для изготовления взрывчатки. Составные части мужчина доставил в Мелитополь, а позже изготовил из них три СВУ.
В августе 2022 года Голубев поместил одно из СВУ на заборе возле дороги, по которой передвигались представители администрации Запорожской области. Активировать взрывчаку мужчина намеревался до конца лета. Но его планам не суждено было сбыться: схрон обнаружили сотрудники ФСБ.
Кроме того, Голубев установил взрывчатку с таймером на окно возле главного входа в отделения №2 МРЭО ГИБДД ГУВД России по Запорожской области. От взрыва пострадал фасад и кабинеты внутри здания. Третий взрыв украинец планировал устроить также в августе возле местной администрации, однако правоохранители нашли схрон со взрывчаткой.
Голубева обвиняли по статьям УК РФ "Акт международного терроризма", два покушения на акт международного терроризма и "Прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности"
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ в Тюменской области задержали агента украинских спецслужб, который собирал данные о военных объектах в регионе.
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МелитопольНовостиВзрывСудПриговорЗапорожская областьНовые регионы России
 
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