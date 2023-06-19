https://crimea.ria.ru/20230619/podryv-zdaniya-mreo-v-melitopole-i-podgotovka-k-teraktam--delo-ushlo-v-sud-1129488830.html

Подрыв здания МРЭО в Мелитополе и подготовка к терактам – дело ушло в суд

Подрыв здания МРЭО в Мелитополе и подготовка к терактам – дело ушло в суд - РИА Новости Крым, 19.06.2023

Подрыв здания МРЭО в Мелитополе и подготовка к терактам – дело ушло в суд

Гражданину Украины, который подозревается в подрыве здания МРЭО в Мелитополе и подготовке к еще двум терактам, предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям РИА Новости Крым, 19.06.2023

2023-06-19T16:55

2023-06-19T16:55

2023-06-19T16:55

ростов-на-дону

южный окружной военный суд

закон и право

теракт

запорожская область

происшествия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874786_0:116:1600:1016_1920x0_80_0_0_468b17a87daca898cafb081780ce73ba.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Гражданину Украины, который подозревается в подрыве здания МРЭО в Мелитополе и подготовке к еще двум терактам, предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям уголовного кодекса России: "Акт международного терроризма", два покушения на акт международного терроризма и "Прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности". Об этом сообщается на официальном сайте Южного окружного военного суда.При этом в ходе заседания подсудимый признал свою вину частично."Да, частично признаю", - приводит РИА Новости его ответ на соответствующий вопрос судьи.По словам подсудимого, он согласен с фактическими обстоятельствами, но не с квалификацией, поскольку "защищал свою страну".В ходе следствия установлено, что в период с февраля по август прошлого года мужчину, который находился в Запорожье, завербовал один из сотрудников главного управления разведки минобороны Украины. Позже он обучил его, в частности, изготовлению самодельных взрывных устройств (СВУ). Завербованный, получив компоненты для изготовления взрывчатки, привез их в Мелитополь и сделал из них три взрывных устройства.Согласно данным обвинительного заключения, украинец получал от сотрудника военной разведки Украины указания о том, где необходимо устроить теракты: взрывы на участке дороги, в зданиях МРЭО и ВГА Запорожской области, которые находятся в Мелитополе.Так, 8 августа прошлого года подсудимый поместил взрывчатку на заборе неподалеку от того места, где проходил маршрут следования сотрудников администрации. Совершить теракт украинец намеревался в последних числах лета, однако его планам помешали сотрудники ФСБ, которые обнаружили СВУ.Кроме того, 10 августа мужчина установил взрывчатку с таймером у главного входа в отделение №2 МРЭО ГИБДД ГУВД России по Запорожской области. От взрыва пострадал фасад, а также внутренняя часть здания.По версии следствия, третий взрыв подсудимый хотел устроить также в августе. Взрывчатку он планировал подбросить к зданию администрации, но не сделал этого, поскольку силовики вышли на его тайник со взрывчаткой.Читайте также на РИА Новости Крым:Теракты киевского режима: кто режиссер и как приносят в жертву УкраинуОсобенное кощунство ВСУ: что сейчас происходит в Новой КаховкеЗадержан за госизмену – житель Крыма передавал данные о военной технике

https://crimea.ria.ru/20230615/10-raket-vsu-sovershili-popytku-pokusheniya-na-saldo-1129420108.html

https://crimea.ria.ru/20230510/gotovil-pokushenie-i-terakty--na-zaporozhe-zaderzhan-diversant-1128632642.html

ростов-на-дону

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростов-на-дону, южный окружной военный суд, закон и право, теракт, запорожская область, происшествия, новости