https://crimea.ria.ru/20231111/podryv-samodelnoy-bomby-stal-prichinoy-chp-s-poezdom-v-ryazanskoy-oblasti--1132733689.html

Подрыв самодельной бомбы стал причиной ЧП с поездом в Рязанской области

Подрыв самодельной бомбы стал причиной ЧП с поездом в Рязанской области - РИА Новости Крым, 11.11.2023

Подрыв самодельной бомбы стал причиной ЧП с поездом в Рязанской области

Подрыв самодельного взрывного устройства стал причиной схода с рельсов вагонов грузового поезда в Рязанской области. По данному факту возбуждено уголовное дело... РИА Новости Крым, 11.11.2023

2023-11-11T19:19

2023-11-11T19:19

2023-11-11T19:35

ск рф (следственный комитет российской федерации)

рязанская область

происшествия

теракт

железная дорога

поезд

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Подрыв самодельного взрывного устройства стал причиной схода с рельсов вагонов грузового поезда в Рязанской области. По данному факту возбуждено уголовное дело о теракте, сообщает пресс-служба Следкома Российской Федерации.Утром в субботу Московская железная дорога сообщала о том, что в Рязанской области с рельсов сошли 19 вагонов грузового состава. По данным СК, в результате пострадали машинист и его помощник. Уточняется, что в результате ЧП повреждены 15 вагонов. На данный момент ущерб устанавливается.По данному факту возбуждено два уголовных дела о террористическом акте и незаконном хранении, приобретении, передачи, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или устройств.Читайте также на РИА Новости Крым:На железной дороге в Крыму предотвращен теракт - ФСБЗадержанный в Крыму диверсант рассказал, о чем его просило ГУР Украины15 грузовых вагонов сошли с рельсов в Белгородской области

рязанская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), рязанская область, происшествия, теракт, железная дорога, поезд, новости