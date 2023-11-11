https://crimea.ria.ru/20231111/podryv-samodelnoy-bomby-stal-prichinoy-chp-s-poezdom-v-ryazanskoy-oblasti--1132733689.html
Подрыв самодельной бомбы стал причиной ЧП с поездом в Рязанской области
Подрыв самодельной бомбы стал причиной ЧП с поездом в Рязанской области - РИА Новости Крым, 11.11.2023
Подрыв самодельной бомбы стал причиной ЧП с поездом в Рязанской области
Подрыв самодельного взрывного устройства стал причиной схода с рельсов вагонов грузового поезда в Рязанской области. По данному факту возбуждено уголовное дело... РИА Новости Крым, 11.11.2023
2023-11-11T19:19
2023-11-11T19:19
2023-11-11T19:35
ск рф (следственный комитет российской федерации)
рязанская область
происшествия
теракт
железная дорога
поезд
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Подрыв самодельного взрывного устройства стал причиной схода с рельсов вагонов грузового поезда в Рязанской области. По данному факту возбуждено уголовное дело о теракте, сообщает пресс-служба Следкома Российской Федерации.Утром в субботу Московская железная дорога сообщала о том, что в Рязанской области с рельсов сошли 19 вагонов грузового состава. По данным СК, в результате пострадали машинист и его помощник. Уточняется, что в результате ЧП повреждены 15 вагонов. На данный момент ущерб устанавливается.По данному факту возбуждено два уголовных дела о террористическом акте и незаконном хранении, приобретении, передачи, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или устройств.Читайте также на РИА Новости Крым:На железной дороге в Крыму предотвращен теракт - ФСБЗадержанный в Крыму диверсант рассказал, о чем его просило ГУР Украины15 грузовых вагонов сошли с рельсов в Белгородской области
рязанская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ск рф (следственный комитет российской федерации), рязанская область, происшествия, теракт, железная дорога, поезд, новости
Подрыв самодельной бомбы стал причиной ЧП с поездом в Рязанской области
СК возбудил дело о теракте после схода с рельсов грузового поезда в Рязанской области
19:19 11.11.2023 (обновлено: 19:35 11.11.2023)