https://crimea.ria.ru/20230908/zaderzhannyy-v-krymu-diversant-rasskazal-o-chem-ego-prosilo-gur-ukrainy-1131253163.html

Задержанный в Крыму диверсант рассказал, о чем его просило ГУР Украины

Задержанный в Крыму диверсант рассказал, о чем его просило ГУР Украины - РИА Новости Крым, 08.09.2023

Задержанный в Крыму диверсант рассказал, о чем его просило ГУР Украины

Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины запрашивала у завербованного им севастопольца информацию об укреплениях на входе в Севастопольскую бухту и... РИА Новости Крым, 08.09.2023

2023-09-08T11:23

2023-09-08T11:23

2023-09-08T11:23

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины запрашивала у завербованного им севастопольца информацию об укреплениях на входе в Севастопольскую бухту и передвижениях кораблей и подводных лодок, несущих крылатые ракеты "Калибр". Об этом рассказал сам задержанный в ходе допроса, кадры которого опубликовало РИА Новости.Мужчина также сообщил, что украинскую военную разведку интересовало передвижение кораблей и подводных лодок, несущих ракеты "Калибр". По возможности он должен был фиксировать места базирования этих судов в период их нахождения в бухте и передавать эту информацию куратору.Также украинские спецслужбы ставили своему агенту задачу сообщать о взлетах авиации с аэродрома Бельбек.В конце июля куратор из ГУР поручил мужчине совершить подрыв железнодорожного полотна.Задержание диверсанта в КрымуВ пятницу ФСБ сообщила о задержании 45-летнего жителя Севастополя, который планировал диверсионно-террористический акт на железнодорожном объекте в Крыму с целью нарушить военные перевозки.Также по заданию военной разведки Украины он собирал сведения о размещении на полуострове объектов и подразделений Минобороны России. В тайнике у него изъяты самодельное взрывное устройство на основе иностранного пластичного взрывчатого вещества.Глава Республики Крым Сергей Аксенов поблагодарил сотрудников ФСБ за эффективную работу и отметил, что обеспечению безопасности объектов транспортной инфраструктуры уделяется повышенное внимание, поскольку они являются одной из главных целей террористов."Украинских агентов ждет незавидная судьба. Они будут найдены и наказаны", - написал он в своем Telegram-канале.Инциденты на ж/д путях в КрымуКак и в других граничащих с Украиной регионах России, в Крыму действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. Кроме того, в соответствии с указом президента введен средний уровень реагирования. ФСБ регулярно предотвращает теракты, в том числе на объектах железнодорожной инфраструктуры, а также задерживает диверсантов.Первая железнодорожная диверсия в Крыму произошла 23 февраля в селе Почтовом Бахчисарайского района.Позже силовики задержали причастных к инциденту, ими оказались украинские агенты, которые также готовили покушения на представителей органов власти Крыма.18 мая на участке железной дороги в Симферопольском районе Крыма "произошел подрыв ж/д путей", из-за чего между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. Причина - "вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". В результате ЧП никто не пострадал.В июне инциденты на железнодорожных путях участились и происходили в восточной части Крыма.Первое летнее ЧП на путях случилось 11 июня в Кировском районе полуострова.Уже через десять дней - 21 июня - ситуация повторилась на железнодорожных путях на перегоне Владиславовка-Феодосия.27 июня снова была повреждена железная дорога в Кировском районе. Во всех случаях обошлось без пострадавших.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)