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19 грузовых вагонов сошли с рельсов в Рязанской области
19 грузовых вагонов сошли с рельсов в Рязанской области - РИА Новости Крым, 11.11.2023
19 грузовых вагонов сошли с рельсов в Рязанской области
В Рязанской области сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД). РИА Новости Крым, 11.11.2023
2023-11-11T09:46
2023-11-11T09:46
2023-11-11T09:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. В Рязанской области сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД).В результате инцидента незначительные травмы получил помощник машиниста, для оказания помощи ему была вызвана бригада медиков.Также в МЖД сообщили, что, по предварительной информации, инцидент произошел в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта и подчеркнули, что сход вагонов не влияет на движение пассажирских поездов.Уточняется, что для ликвидации последствий схода на место отправлены восстановительные поезда. Угрозы экологии нет.Ранее сообщалось, что житель Севастополя готовил теракт на железной дороге в Крыму по заданию Киева. Подготовка диверсионно-террористического акта на одном из объектов транспортной инфраструктуры полуострова была пресечена.В августе в Омской области был задержан мужчина, совершивший диверсию по заданию Киева.
https://crimea.ria.ru/20230829/rossiyanin-zaderzhan-za-diversiyu-po-zadaniyu-spetssluzhb-ukrainy-1131012057.html
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РИА Новости Крым
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рязанская область, новости, железная дорога, происшествия, российские железные дороги (ржд)
19 грузовых вагонов сошли с рельсов в Рязанской области
В Рязанской области сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда – МЖД
09:46 11.11.2023 (обновлено: 09:52 11.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. В Рязанской области сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД).
"Сегодня в 07.12 (совпадает с мск. – ред.) на перегоне Рыбное – Блок пост произошел сход 19 вагонов грузового поезда", – цитирует организацию РИА Новости.
В результате инцидента незначительные травмы получил помощник машиниста, для оказания помощи ему была вызвана бригада медиков.
Также в МЖД сообщили, что, по предварительной информации, инцидент произошел в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта и подчеркнули, что сход вагонов не влияет на движение пассажирских поездов.
Уточняется, что для ликвидации последствий схода на место отправлены восстановительные поезда. Угрозы экологии нет.
Ранее сообщалось
, что житель Севастополя готовил теракт на железной дороге в Крыму по заданию Киева. Подготовка диверсионно-террористического акта на одном из объектов транспортной инфраструктуры полуострова была пресечена.
В августе в Омской области был задержан
мужчина, совершивший диверсию по заданию Киева.