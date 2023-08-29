https://crimea.ria.ru/20230829/rossiyanin-zaderzhan-za-diversiyu-po-zadaniyu-spetssluzhb-ukrainy-1131012057.html

Россиянин задержан за диверсию по заданию спецслужб Украины

Россиянин задержан за диверсию по заданию спецслужб Украины - РИА Новости Крым, 29.08.2023

Россиянин задержан за диверсию по заданию спецслужб Украины

Сотрудники полиции и управления ФСБ по Омской области задержали мужчину по обвинению в совершении диверсии на железнодорожных путях по заданию украинского... РИА Новости Крым, 29.08.2023

2023-08-29T13:52

2023-08-29T13:52

2023-08-29T13:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Сотрудники полиции и управления ФСБ по Омской области задержали мужчину по обвинению в совершении диверсии на железнодорожных путях по заданию украинского куратора. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.По данным правоохранителей, задания по повреждению и уничтожению объектов критической инфраструктуры фигурант получал посредством мессенджера от так называемого "куратора" из Украины, который также поручал молодому человеку вести разведку в окружении военных частей Минобороны РФ.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по обвинениям в государственной измене, диверсии и участии в террористической организации.Злоумышленнику грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.Сотрудники ФСБ задержали жителя Калужской области, который по заданию украинских националистов планировал совершить теракт на одном из инфраструктурных объектов, а затем выехать на Украину и вступить в ряды запрещенного в России полка "Азов"*.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала в Крыму работавшего на украинские спецслужбы информатораВ Крыму задержаны шесть членов ячейки "Хизб ут-Тахрир"*Поджоги военкоматов в России - в ФСБ выявили организаторов*террористическая организация, запрещенная в РФ

омская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, омская область, железная дорога, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), диверсия, антитеррор