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Россиянин задержан за диверсию по заданию спецслужб Украины
Россиянин задержан за диверсию по заданию спецслужб Украины - РИА Новости Крым, 29.08.2023
Россиянин задержан за диверсию по заданию спецслужб Украины
Сотрудники полиции и управления ФСБ по Омской области задержали мужчину по обвинению в совершении диверсии на железнодорожных путях по заданию украинского... РИА Новости Крым, 29.08.2023
2023-08-29T13:52
2023-08-29T13:52
2023-08-29T13:52
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омская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Сотрудники полиции и управления ФСБ по Омской области задержали мужчину по обвинению в совершении диверсии на железнодорожных путях по заданию украинского куратора. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.По данным правоохранителей, задания по повреждению и уничтожению объектов критической инфраструктуры фигурант получал посредством мессенджера от так называемого "куратора" из Украины, который также поручал молодому человеку вести разведку в окружении военных частей Минобороны РФ.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по обвинениям в государственной измене, диверсии и участии в террористической организации.Злоумышленнику грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.Сотрудники ФСБ задержали жителя Калужской области, который по заданию украинских националистов планировал совершить теракт на одном из инфраструктурных объектов, а затем выехать на Украину и вступить в ряды запрещенного в России полка "Азов"*.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала в Крыму работавшего на украинские спецслужбы информатораВ Крыму задержаны шесть членов ячейки "Хизб ут-Тахрир"*Поджоги военкоматов в России - в ФСБ выявили организаторов*террористическая организация, запрещенная в РФ
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, омская область, железная дорога, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), диверсия, антитеррор
Россиянин задержан за диверсию по заданию спецслужб Украины
МВД: в Омской области задержан мужчина, совершивший диверсию по заданию Киева
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Сотрудники полиции и управления ФСБ по Омской области задержали мужчину по обвинению в совершении диверсии на железнодорожных путях по заданию украинского куратора. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
"Сотрудниками центра по противодействию экстремизму УМВД России по Омской области совместно с УФСБ России по Омской области в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержан 21-летний житель города Омска. Молодой человек обвиняется в умышленном поджоге релейного шкафа, расположенного на перегоне железнодорожных путей", - говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, задания по повреждению и уничтожению объектов критической инфраструктуры фигурант получал посредством мессенджера от так называемого "куратора" из Украины, который также поручал молодому человеку вести разведку в окружении военных частей Минобороны РФ.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по обвинениям в государственной измене, диверсии и участии в террористической организации.
Злоумышленнику грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.
Сотрудники ФСБ задержали
жителя Калужской области, который по заданию украинских националистов планировал совершить теракт на одном из инфраструктурных объектов, а затем выехать на Украину и вступить в ряды запрещенного в России полка "Азов"*.
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*террористическая организация, запрещенная в РФ