Рейтинг@Mail.ru
Россиянин задержан за диверсию по заданию спецслужб Украины - РИА Новости Крым, 29.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230829/rossiyanin-zaderzhan-za-diversiyu-po-zadaniyu-spetssluzhb-ukrainy-1131012057.html
Россиянин задержан за диверсию по заданию спецслужб Украины
Россиянин задержан за диверсию по заданию спецслужб Украины - РИА Новости Крым, 29.08.2023
Россиянин задержан за диверсию по заданию спецслужб Украины
Сотрудники полиции и управления ФСБ по Омской области задержали мужчину по обвинению в совершении диверсии на железнодорожных путях по заданию украинского... РИА Новости Крым, 29.08.2023
2023-08-29T13:52
2023-08-29T13:52
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
новости
омская область
железная дорога
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
диверсия
антитеррор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125901511_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_71951788633921b82cf9c6f9a7e8c07a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Сотрудники полиции и управления ФСБ по Омской области задержали мужчину по обвинению в совершении диверсии на железнодорожных путях по заданию украинского куратора. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.По данным правоохранителей, задания по повреждению и уничтожению объектов критической инфраструктуры фигурант получал посредством мессенджера от так называемого "куратора" из Украины, который также поручал молодому человеку вести разведку в окружении военных частей Минобороны РФ.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по обвинениям в государственной измене, диверсии и участии в террористической организации.Злоумышленнику грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.Сотрудники ФСБ задержали жителя Калужской области, который по заданию украинских националистов планировал совершить теракт на одном из инфраструктурных объектов, а затем выехать на Украину и вступить в ряды запрещенного в России полка "Азов"*.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала в Крыму работавшего на украинские спецслужбы информатораВ Крыму задержаны шесть членов ячейки "Хизб ут-Тахрир"*Поджоги военкоматов в России - в ФСБ выявили организаторов*террористическая организация, запрещенная в РФ
омская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125901511_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_0dbbf4971262a3fa62795b9858b2d58e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, омская область, железная дорога, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), диверсия, антитеррор
Россиянин задержан за диверсию по заданию спецслужб Украины

МВД: в Омской области задержан мужчина, совершивший диверсию по заданию Киева

13:52 29.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Сотрудники полиции и управления ФСБ по Омской области задержали мужчину по обвинению в совершении диверсии на железнодорожных путях по заданию украинского куратора. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
"Сотрудниками центра по противодействию экстремизму УМВД России по Омской области совместно с УФСБ России по Омской области в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержан 21-летний житель города Омска. Молодой человек обвиняется в умышленном поджоге релейного шкафа, расположенного на перегоне железнодорожных путей", - говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, задания по повреждению и уничтожению объектов критической инфраструктуры фигурант получал посредством мессенджера от так называемого "куратора" из Украины, который также поручал молодому человеку вести разведку в окружении военных частей Минобороны РФ.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по обвинениям в государственной измене, диверсии и участии в террористической организации.
Злоумышленнику грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.
Сотрудники ФСБ задержали жителя Калужской области, который по заданию украинских националистов планировал совершить теракт на одном из инфраструктурных объектов, а затем выехать на Украину и вступить в ряды запрещенного в России полка "Азов"*.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ФСБ задержала в Крыму работавшего на украинские спецслужбы информатора
В Крыму задержаны шесть членов ячейки "Хизб ут-Тахрир"*
Поджоги военкоматов в России - в ФСБ выявили организаторов
*террористическая организация, запрещенная в РФ
ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)НовостиОмская областьЖелезная дорогаМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)ДиверсияАнтитеррор
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:04Разбившийся в Челябинской области вертолет Ми-8 принадлежал ФСБ
14:52ПВО впервые перехватила украинскую противокорабельную ракету "Нептун"
14:35Крушение вертолета Ми-8 в Челябинской области – что известно
14:27Чемпионка России по фигурному катанию пропала в Москве
14:11"Сняли" кассу: в Ялте разбойники напали на микрокредитную компанию
13:52Россиянин задержан за диверсию по заданию спецслужб Украины
13:33В Кремле отреагировали на слова Подоляка об ударах по Крыму
13:08Полет нормальный: российский самолет SJ-100 впервые поднялся в небо
12:56Новый обстрел Днепрян Новокаховского округа – поврежден газопровод
12:43Украинский беспилотник сбит над Черным морем
12:31В Крыму ограничили проведение школьных линеек
12:13Ситуация на Крымском мосту: оперативные данные
11:57В Крыму 16-летний подросток стал жертвой мошенника
11:32Неизбежная катастрофа: политолог объяснил слова Подоляка о Крыме
11:21Движение по Крымскому мосту возобновлено
11:05Крымский мост закрыт
11:05"Днепр" уничтожил ангар ВСУ с вооружением и техникой на Херсонщине
10:46Ночью в горах под Судаком спасли троих туристов
10:33Обстрелы Херсонской области: Киев выпустил за сутки более 80 снарядов
10:21Готовил теракт: ФСБ задержала сторонника "Азова"* в одном из регионов РФ
Лента новостейМолния