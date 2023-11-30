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Планировавшего теракт в Херсоне приговорили к 12 годам - РИА Новости Крым, 30.11.2023
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Планировавшего теракт в Херсоне приговорили к 12 годам
Планировавшего теракт в Херсоне приговорили к 12 годам - РИА Новости Крым, 30.11.2023
Планировавшего теракт в Херсоне приговорили к 12 годам
Южный окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима гражданина Украины, пытавшегося совершить теракт в Херсоне 9 мая 2022 года. Об этом... РИА Новости Крым, 30.11.2023
2023-11-30T21:42
2023-11-30T21:52
закон и право
теракт
херсон
новости
южный окружной военный суд
приговор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима гражданина Украины, пытавшегося совершить теракт в Херсоне 9 мая 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе суда.Установлено, что подсудимый планировал устроить взрывы во время празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне. От своих кураторов он получил информацию о местах и времени проведения праздничных мероприятий в городе и определил участок массового скопления людей. За несколько дней до праздника ему сообщили о месте расположения тайника со взрывными устройствами, а также передали инструкцию по их изготовлению, после чего злоумышленник забрал находившиеся в нем содержимое. Мужчина обвинялся по статье о международном терроризме, поскольку референдум о присоединении к РФ в Херсонской области на тот момент еще не прошел.Его признали виновным и приговорили к лишению свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. При этом первые три года он обязан отсидеть в тюрьме. Приговор в законную силу не вступил.6 мая 2022 года Следком России сообщил о задержании в Херсоне мужчины по делу о подготовке теракта на празднике ко Дню Победы. Военные обнаружили в его квартире лабораторию по изготовлению взрывчатки, стрелковое оружие и боеприпасы, гранатомет и тротил.В конце апреля 2022 года администрация Херсона распорядилась зажечь Вечный огонь, отключенный киевскими властями в 2014 году. 9 мая 2022 года в Херсоне впервые за 7 лет жители смогли массово принять участие в мероприятиях по случаю Дня Победы. В тот день в городе впервые прошел "Бессмертный полк" в память героев Великой Отечественной войны. По словам тогда еще главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо, ранее людям мешали приходить в Парк Славы, не давали возможности положить цветы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму задержали шпионившего за Рогвардией украинского агента – ФСБ Крымчанина приговорили к 16 годам колонии за госизменуЗа взрыв в мелитопольском МРЭО украинец получил 18 лет колонии
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РИА Новости Крым
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закон и право, теракт, херсон, новости, южный окружной военный суд, приговор
Планировавшего теракт в Херсоне приговорили к 12 годам

Планировавшего теракт в Херсоне на День Победы приговорили к 12 годам колонии

21:42 30.11.2023 (обновлено: 21:52 30.11.2023)
 
© РИА Новости . Иван Руднев / Перейти в фотобанкОхранный периметр исправительной колонии
Охранный периметр исправительной колонии - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости . Иван Руднев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима гражданина Украины, пытавшегося совершить теракт в Херсоне 9 мая 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Установлено, что подсудимый планировал устроить взрывы во время празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне. От своих кураторов он получил информацию о местах и времени проведения праздничных мероприятий в городе и определил участок массового скопления людей.
За несколько дней до праздника ему сообщили о месте расположения тайника со взрывными устройствами, а также передали инструкцию по их изготовлению, после чего злоумышленник забрал находившиеся в нем содержимое.
"В период с 8 по 9 мая подсудимый изготовил два самодельных взрывных устройства. 9 мая 2022 года он направился к выбранному участку дороги для установки самодельного взрывного устройства, однако его действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов", - привели детали в суде.
Мужчина обвинялся по статье о международном терроризме, поскольку референдум о присоединении к РФ в Херсонской области на тот момент еще не прошел.
Его признали виновным и приговорили к лишению свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. При этом первые три года он обязан отсидеть в тюрьме.
Приговор в законную силу не вступил.
6 мая 2022 года Следком России сообщил о задержании в Херсоне мужчины по делу о подготовке теракта на празднике ко Дню Победы. Военные обнаружили в его квартире лабораторию по изготовлению взрывчатки, стрелковое оружие и боеприпасы, гранатомет и тротил.
В конце апреля 2022 года администрация Херсона распорядилась зажечь Вечный огонь, отключенный киевскими властями в 2014 году. 9 мая 2022 года в Херсоне впервые за 7 лет жители смогли массово принять участие в мероприятиях по случаю Дня Победы. В тот день в городе впервые прошел "Бессмертный полк" в память героев Великой Отечественной войны. По словам тогда еще главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо, ранее людям мешали приходить в Парк Славы, не давали возможности положить цветы.
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Закон и правоТерактХерсонНовостиЮжный окружной военный судПриговор
 
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