https://crimea.ria.ru/20231130/planirovavshego-terakt-v-khersone-prigovorili-k-12-godam-1133230848.html

Планировавшего теракт в Херсоне приговорили к 12 годам

Планировавшего теракт в Херсоне приговорили к 12 годам - РИА Новости Крым, 30.11.2023

Планировавшего теракт в Херсоне приговорили к 12 годам

Южный окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима гражданина Украины, пытавшегося совершить теракт в Херсоне 9 мая 2022 года. Об этом... РИА Новости Крым, 30.11.2023

2023-11-30T21:42

2023-11-30T21:42

2023-11-30T21:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима гражданина Украины, пытавшегося совершить теракт в Херсоне 9 мая 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе суда.Установлено, что подсудимый планировал устроить взрывы во время празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне. От своих кураторов он получил информацию о местах и времени проведения праздничных мероприятий в городе и определил участок массового скопления людей. За несколько дней до праздника ему сообщили о месте расположения тайника со взрывными устройствами, а также передали инструкцию по их изготовлению, после чего злоумышленник забрал находившиеся в нем содержимое. Мужчина обвинялся по статье о международном терроризме, поскольку референдум о присоединении к РФ в Херсонской области на тот момент еще не прошел.Его признали виновным и приговорили к лишению свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. При этом первые три года он обязан отсидеть в тюрьме. Приговор в законную силу не вступил.6 мая 2022 года Следком России сообщил о задержании в Херсоне мужчины по делу о подготовке теракта на празднике ко Дню Победы. Военные обнаружили в его квартире лабораторию по изготовлению взрывчатки, стрелковое оружие и боеприпасы, гранатомет и тротил.В конце апреля 2022 года администрация Херсона распорядилась зажечь Вечный огонь, отключенный киевскими властями в 2014 году. 9 мая 2022 года в Херсоне впервые за 7 лет жители смогли массово принять участие в мероприятиях по случаю Дня Победы. В тот день в городе впервые прошел "Бессмертный полк" в память героев Великой Отечественной войны. По словам тогда еще главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо, ранее людям мешали приходить в Парк Славы, не давали возможности положить цветы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму задержали шпионившего за Рогвардией украинского агента – ФСБ Крымчанина приговорили к 16 годам колонии за госизменуЗа взрыв в мелитопольском МРЭО украинец получил 18 лет колонии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

закон и право, теракт, херсон, новости, южный окружной военный суд, приговор