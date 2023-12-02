https://crimea.ria.ru/20231202/v-moskve-arestovan-podozrevaemyy-v-podryve-zheleznoy-dorogi-1133265716.html

В Москве арестован подозреваемый в подрыве железной дороги

В Москве арестован подозреваемый в подрыве железной дороги - РИА Новости Крым, 02.12.2023

В Москве арестован подозреваемый в подрыве железной дороги

В Москве Дорогомиловский суд арестовал подозреваемого в теракте в Рязанской области, где в результате подрыва с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда,... РИА Новости Крым, 02.12.2023

2023-12-02T16:55

2023-12-02T16:55

2023-12-02T16:58

железная дорога

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взрыв

рязанская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости. В Москве Дорогомиловский суд арестовал подозреваемого в теракте в Рязанской области, где в результате подрыва с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.Накануне подозреваемый был задержан сотрудниками ФСБ. В ноябре он подорвал железнодорожное полотно в Рязанской области. В результате с рельсов сошли 19 вагонов, еще 15 опрокинулись.11 ноября Московская железная дорога сообщала, что в Рязанской области с рельсов сошли 19 вагонов грузового состава. По данным СК, в результате пострадали машинист и его помощник. Причиной происшествия стал подрыв самодельного взрывного устройства. Следком Российской Федерации возбудил уголовное дело о теракте.Читайте также на РИА Новости Крым:Планировавшего теракт в Херсоне приговорили к 12 годамВ Крыму задержали шпионившего за Рогвардией украинского агента – ФСБ За взрыв в мелитопольском МРЭО украинец получил 18 лет колонии

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рязанская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

железная дорога, новости, москва, суд, взрыв, рязанская область