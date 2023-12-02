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В Москве арестован подозреваемый в подрыве железной дороги
В Москве арестован подозреваемый в подрыве железной дороги - РИА Новости Крым, 02.12.2023
В Москве арестован подозреваемый в подрыве железной дороги
В Москве Дорогомиловский суд арестовал подозреваемого в теракте в Рязанской области, где в результате подрыва с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда,... РИА Новости Крым, 02.12.2023
2023-12-02T16:55
2023-12-02T16:55
2023-12-02T16:58
железная дорога
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суд
взрыв
рязанская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости. В Москве Дорогомиловский суд арестовал подозреваемого в теракте в Рязанской области, где в результате подрыва с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.Накануне подозреваемый был задержан сотрудниками ФСБ. В ноябре он подорвал железнодорожное полотно в Рязанской области. В результате с рельсов сошли 19 вагонов, еще 15 опрокинулись.11 ноября Московская железная дорога сообщала, что в Рязанской области с рельсов сошли 19 вагонов грузового состава. По данным СК, в результате пострадали машинист и его помощник. Причиной происшествия стал подрыв самодельного взрывного устройства. Следком Российской Федерации возбудил уголовное дело о теракте.Читайте также на РИА Новости Крым:Планировавшего теракт в Херсоне приговорили к 12 годамВ Крыму задержали шпионившего за Рогвардией украинского агента – ФСБ За взрыв в мелитопольском МРЭО украинец получил 18 лет колонии
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железная дорога, новости, москва, суд, взрыв, рязанская область
В Москве арестован подозреваемый в подрыве железной дороги
Подозреваемый в подрыве железной дороги в Рязанской области арестован в Москве
16:55 02.12.2023 (обновлено: 16:58 02.12.2023)