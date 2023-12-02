Рейтинг@Mail.ru
В Москве арестован подозреваемый в подрыве железной дороги - РИА Новости Крым, 02.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231202/v-moskve-arestovan-podozrevaemyy-v-podryve-zheleznoy-dorogi-1133265716.html
В Москве арестован подозреваемый в подрыве железной дороги
В Москве арестован подозреваемый в подрыве железной дороги - РИА Новости Крым, 02.12.2023
В Москве арестован подозреваемый в подрыве железной дороги
В Москве Дорогомиловский суд арестовал подозреваемого в теракте в Рязанской области, где в результате подрыва с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда,... РИА Новости Крым, 02.12.2023
2023-12-02T16:55
2023-12-02T16:58
железная дорога
новости
москва
суд
взрыв
рязанская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/0b/1132733577_0:0:1167:656_1920x0_80_0_0_e9b42eaafd96a2c9f841ee3ceb170ac1.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости. В Москве Дорогомиловский суд арестовал подозреваемого в теракте в Рязанской области, где в результате подрыва с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.Накануне подозреваемый был задержан сотрудниками ФСБ. В ноябре он подорвал железнодорожное полотно в Рязанской области. В результате с рельсов сошли 19 вагонов, еще 15 опрокинулись.11 ноября Московская железная дорога сообщала, что в Рязанской области с рельсов сошли 19 вагонов грузового состава. По данным СК, в результате пострадали машинист и его помощник. Причиной происшествия стал подрыв самодельного взрывного устройства. Следком Российской Федерации возбудил уголовное дело о теракте.Читайте также на РИА Новости Крым:Планировавшего теракт в Херсоне приговорили к 12 годамВ Крыму задержали шпионившего за Рогвардией украинского агента – ФСБ За взрыв в мелитопольском МРЭО украинец получил 18 лет колонии
москва
рязанская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/0b/1132733577_120:0:1047:695_1920x0_80_0_0_ecf41f52ec455b6e313a044ea6093027.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
железная дорога, новости, москва, суд, взрыв, рязанская область
В Москве арестован подозреваемый в подрыве железной дороги

Подозреваемый в подрыве железной дороги в Рязанской области арестован в Москве

16:55 02.12.2023 (обновлено: 16:58 02.12.2023)
 
© СК РФСледователи и криминалисты СК на месте схода вагонов в Рязанской области
Следователи и криминалисты СК на месте схода вагонов в Рязанской области
© СК РФ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости. В Москве Дорогомиловский суд арестовал подозреваемого в теракте в Рязанской области, где в результате подрыва с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

"Дорогомиловский районный суд решил избрать в отношении Сидики Руслана Касемовича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть по 30 января 2024 года включительно", – рассказал собеседник агентства.

Накануне подозреваемый был задержан сотрудниками ФСБ. В ноябре он подорвал железнодорожное полотно в Рязанской области. В результате с рельсов сошли 19 вагонов, еще 15 опрокинулись.
11 ноября Московская железная дорога сообщала, что в Рязанской области с рельсов сошли 19 вагонов грузового состава. По данным СК, в результате пострадали машинист и его помощник. Причиной происшествия стал подрыв самодельного взрывного устройства. Следком Российской Федерации возбудил уголовное дело о теракте.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Планировавшего теракт в Херсоне приговорили к 12 годам
В Крыму задержали шпионившего за Рогвардией украинского агента – ФСБ
За взрыв в мелитопольском МРЭО украинец получил 18 лет колонии
 
Железная дорогаНовостиМоскваСудВзрывРязанская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала