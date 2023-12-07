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Вербовал поджигателей: ФСБ задержала украинского агента
Вербовал поджигателей: ФСБ задержала украинского агента - РИА Новости Крым, 07.12.2023
Вербовал поджигателей: ФСБ задержала украинского агента
Сотрудники ФСБ задержали жителя Калининградской области, который завербовал поджигателей объектов связи и транспортной инфраструктуры в 15 регионах России. Об... РИА Новости Крым, 07.12.2023
2023-12-07T10:13
2023-12-07T10:13
2023-12-07T10:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали жителя Калининградской области, который завербовал поджигателей объектов связи и транспортной инфраструктуры в 15 регионах России. Об этом сообщил Центр общественных связей ведомства."В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в отношении жителя Калининградской области 2002 года рождения возбуждены уголовные дела по статьям: "Содействие в диверсионной деятельности" и "Государственная измена", – говорится в сообщении.По данным ведомства, подозреваемый через мессенджеры стал взаимодействовать с сотрудником спецслужб Украины. По его заданию подозреваемый "за денежное вознаграждение нашел людей для осуществления поджогов объектов связи и транспортной инфраструктуры".С февраля по март текущего года подозреваемый привлек к преступной деятельности ряд лиц, проживающих в 15 регионах РФ, уточнили в ФСБ.Также задокументирован факт передачи сотруднику спецслужб Украины сведений о войсковой части, расположенной на территории Калининградской области, в которой ранее служил подозреваемый.Сотрудники ФСБ 1 декабря задержали украинского агента с гражданством России и Италии, подозреваемого в атаке на военный аэродром "Дягилево" в Рязани с помощью беспилотников.
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), украина, госизмена, диверсия, россия, новости
Вербовал поджигателей: ФСБ задержала украинского агента
ФСБ задержала украинского агента, который вербовал поджигателей объектов в 15 регионах РФ
10:13 07.12.2023 (обновлено: 10:54 07.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали жителя Калининградской области, который завербовал поджигателей объектов связи и транспортной инфраструктуры в 15 регионах России. Об этом сообщил Центр общественных связей ведомства.
"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в отношении жителя Калининградской области 2002 года рождения возбуждены уголовные дела по статьям: "Содействие в диверсионной деятельности" и "Государственная измена", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, подозреваемый через мессенджеры стал взаимодействовать с сотрудником спецслужб Украины. По его заданию подозреваемый "за денежное вознаграждение нашел людей для осуществления поджогов объектов связи и транспортной инфраструктуры".
С февраля по март текущего года подозреваемый привлек к преступной деятельности ряд лиц, проживающих в 15 регионах РФ, уточнили в ФСБ.
"Установлено более 15 случаев поджогов, организованных фигурантом, при этом, благодаря оперативному реагированию, правоохранительными органами предотвращены пять из них и задержаны 10 их исполнителей", - добавили в ведомстве.
Также задокументирован факт передачи сотруднику спецслужб Украины сведений о войсковой части, расположенной на территории Калининградской области, в которой ранее служил подозреваемый.
Сотрудники ФСБ 1 декабря задержали украинского агента
с гражданством России и Италии, подозреваемого в атаке на военный аэродром "Дягилево" в Рязани с помощью беспилотников.