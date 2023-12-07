https://crimea.ria.ru/20231207/verboval-podzhigateley-fsb-zaderzhala-ukrainskogo-agenta-1133361872.html

Вербовал поджигателей: ФСБ задержала украинского агента

Вербовал поджигателей: ФСБ задержала украинского агента - РИА Новости Крым, 07.12.2023

Вербовал поджигателей: ФСБ задержала украинского агента

Сотрудники ФСБ задержали жителя Калининградской области, который завербовал поджигателей объектов связи и транспортной инфраструктуры в 15 регионах России. Об... РИА Новости Крым, 07.12.2023

2023-12-07T10:13

2023-12-07T10:13

2023-12-07T10:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали жителя Калининградской области, который завербовал поджигателей объектов связи и транспортной инфраструктуры в 15 регионах России. Об этом сообщил Центр общественных связей ведомства."В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в отношении жителя Калининградской области 2002 года рождения возбуждены уголовные дела по статьям: "Содействие в диверсионной деятельности" и "Государственная измена", – говорится в сообщении.По данным ведомства, подозреваемый через мессенджеры стал взаимодействовать с сотрудником спецслужб Украины. По его заданию подозреваемый "за денежное вознаграждение нашел людей для осуществления поджогов объектов связи и транспортной инфраструктуры".С февраля по март текущего года подозреваемый привлек к преступной деятельности ряд лиц, проживающих в 15 регионах РФ, уточнили в ФСБ.Также задокументирован факт передачи сотруднику спецслужб Украины сведений о войсковой части, расположенной на территории Калининградской области, в которой ранее служил подозреваемый.Сотрудники ФСБ 1 декабря задержали украинского агента с гражданством России и Италии, подозреваемого в атаке на военный аэродром "Дягилево" в Рязани с помощью беспилотников.

https://crimea.ria.ru/20231011/spetsnaz-britanii-gotovil-ukraintsev-dlya-diversiy-na-rossiyskikh-aes-1131998725.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), украина, госизмена, диверсия, россия, новости