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В Киеве признали причастность к трем терактам на территории России - РИА Новости Крым, 12.12.2023
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В Киеве признали причастность к трем терактам на территории России
В Киеве признали причастность к трем терактам на территории России - РИА Новости Крым, 12.12.2023
В Киеве признали причастность к трем терактам на территории России
Режим Зеленского только за последний месяц официально взял ответственность за три террористических акта в отношении гражданских лиц. Об этом в ходе брифинга... РИА Новости Крым, 12.12.2023
2023-12-12T13:33
2023-12-12T13:33
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новости
теракт
родион мирошник
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Режим Зеленского только за последний месяц официально взял ответственность за три террористических акта в отношении гражданских лиц. Об этом в ходе брифинга заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.В период с 1 ноября совершены как минимум три террористических акта, ответственность за которые на себя официально взяли государственные структуры киевского режима, подчеркнул дипломат.По всем этим фактам возбуждены уголовные дела и ведется следствие. Но даже по предварительным данным можно говорить, что во всех этих случаях имелись признаки внесудебных казней, за исполнение которых взяла на себя ответственность киевская власть, ее спецслужбы, ее официальные государственные структуры, добавил он.Дипломат также подчеркнул, что никто из погибших на момент гибели не был действующим военным. Они были гражданскими людьми, занимавшимися общественной деятельностью. Однако в отношении них были совершены террористические акты на территории Российской Федерации.Подводя итог, дипломат отметил, что всем, кто был причастен к заказу, организации и реализации терактов придется нести за них ответственность. И у западных государств "еще есть шанс высказать свое официальное отношение к откровенным террористическим действиям, которые поддерживает и реализует киевский режим Зеленского".Депутат народного совета ЛНР Михаил Филипоненко погиб в результате подрыва его автомобиля 8 ноября. В результате взрыва депутат Народного совета получил ранения, несовместимые с жизнью.Депутат двух созывов Народного Совета Луганской Народной Республики Олег Попов трагически погиб в Луганске 6 декабря в результате детонации неустановленного устройства в его автомобиле.Тело экс-депутата Ильи Кивы было обнаружено в подмосковной деревне Супонево. На Украине экс-парламентарию, неоднократно критиковавшему киевский режим, предъявили подозрение в госизмене и покушении на территориальную целостность страны. В апреле прошлого года Кива обратился к Владимиру Путину с просьбой о политическом убежище и российском гражданстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад "не видит" – Захарова о реакции на покушение на Царева в КрымуВзорван автомобиль Захара Прилепина - что известноПатрушев: убийство Татарского и подрыв Крымского моста координировали США
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украина, новости, теракт, родион мирошник, россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), илья кива, михаил филипоненко, олег попов, луганская народная республика (лнр)
В Киеве признали причастность к трем терактам на территории России

Киев открыто признал причастность к трем терактам на территории России – МИД

13:33 12.12.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУкраинский флаг
Украинский флаг
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Режим Зеленского только за последний месяц официально взял ответственность за три террористических акта в отношении гражданских лиц. Об этом в ходе брифинга заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
В период с 1 ноября совершены как минимум три террористических акта, ответственность за которые на себя официально взяли государственные структуры киевского режима, подчеркнул дипломат.
"Так, 8 ноября в своем автомобиле был подорван депутат Народного совета ЛНР Михаил Филипоненко. А 6 декабря в результате аналогичного теракта погиб бывший экс-депутат Народного Совета ЛНР Олег Попов. В этот же день в подмосковной деревне Супонево был застрелен экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива", – перечислил Мирошник.
По всем этим фактам возбуждены уголовные дела и ведется следствие. Но даже по предварительным данным можно говорить, что во всех этих случаях имелись признаки внесудебных казней, за исполнение которых взяла на себя ответственность киевская власть, ее спецслужбы, ее официальные государственные структуры, добавил он.
Дипломат также подчеркнул, что никто из погибших на момент гибели не был действующим военным. Они были гражданскими людьми, занимавшимися общественной деятельностью. Однако в отношении них были совершены террористические акты на территории Российской Федерации.

"Вплоть до сегодняшнего дня мы не слышали слов осуждения и озабоченности о беззаконии, которое творит Киев, от представителей западных государств в международных организациях, как они это делали, посвящая сотни часов эфира и десятки мероприятий вопросу, например, состояния здоровья "берлинского пациента" или любого другого иноагента, – продолжил Мирошник. – Но здесь, похоже, теракты не той системы и осуждения они с их стороны не заслуживают".

Подводя итог, дипломат отметил, что всем, кто был причастен к заказу, организации и реализации терактов придется нести за них ответственность. И у западных государств "еще есть шанс высказать свое официальное отношение к откровенным террористическим действиям, которые поддерживает и реализует киевский режим Зеленского".
Депутат народного совета ЛНР Михаил Филипоненко погиб в результате подрыва его автомобиля 8 ноября. В результате взрыва депутат Народного совета получил ранения, несовместимые с жизнью.
Депутат двух созывов Народного Совета Луганской Народной Республики Олег Попов трагически погиб в Луганске 6 декабря в результате детонации неустановленного устройства в его автомобиле.
Тело экс-депутата Ильи Кивы было обнаружено в подмосковной деревне Супонево. На Украине экс-парламентарию, неоднократно критиковавшему киевский режим, предъявили подозрение в госизмене и покушении на территориальную целостность страны. В апреле прошлого года Кива обратился к Владимиру Путину с просьбой о политическом убежище и российском гражданстве.
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УкраинаНовостиТерактРодион МирошникРоссияМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Илья КиваМихаил ФилипоненкоОлег ПоповЛуганская Народная Республика (ЛНР)
 
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