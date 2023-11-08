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В Луганске взорвали в машине экс-начальника народной милиции ЛНР - РИА Новости Крым, 08.11.2023
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В Луганске взорвали в машине экс-начальника народной милиции ЛНР
В Луганске взорвали в машине экс-начальника народной милиции ЛНР - РИА Новости Крым, 08.11.2023
В Луганске взорвали в машине экс-начальника народной милиции ЛНР
В Луганске погиб экс-начальник управления народной милиции и представительства СЦКК в ЛНР, депутат народного совета республики Михаил Филипоненко. Об этом... РИА Новости Крым, 08.11.2023
2023-11-08T11:19
2023-11-08T12:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. В Луганске погиб экс-начальник управления народной милиции и представительства СЦКК в ЛНР, депутат народного совета республики Михаил Филипоненко. Об этом сообщил коллега погибшего Филипоненко, депутат парламента ЛНР Юрий Юров.В Луганском информационном центре (ЛИЦ) со ссылкой на сына погибшего уточнили, что Филипоненко погиб в результате подрыва его автомобиля.Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ).В октябре в Новой Каховке в результате подрыва автомобиля был серьезно ранен секретарь местного отделения "Единой России" Владимир Малов, позже стало известно, что он скончался в больнице. Читайте также на РИА Новости Крым:Запад "не видит" – Захарова о реакции на покушение на Царева в КрымуВзорван автомобиль Захара Прилепина - что известноПатрушев: убийство Татарского и подрыв Крымского моста координировали США
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луганск, луганская народная республика (лнр), новости, взрыв, происшествия
В Луганске взорвали в машине экс-начальника народной милиции ЛНР

В Луганске при взрыве автомобиля погиб экс-начальник народной милиции ЛНР Филипоненко

11:19 08.11.2023 (обновлено: 12:02 08.11.2023)
 
© РИА НовостиФото с места гибели луганского депутата Филипоненко
Фото с места гибели луганского депутата Филипоненко - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. В Луганске погиб экс-начальник управления народной милиции и представительства СЦКК в ЛНР, депутат народного совета республики Михаил Филипоненко. Об этом сообщил коллега погибшего Филипоненко, депутат парламента ЛНР Юрий Юров.

"Час назад в Луганске трагически погиб наш коллега, депутат Народного Совета ЛНР, бывший глава СЦКК ЛНР, бывший начальник управления Народной милиции ЛНР, человек, стоявший у истоков создания Народного Ополчения Республики, полковник Михаил Юрьевич Филипоненко. Царствие Небесное! Скорбим вместе с родными и близкими", – написал Юров в своем Telegram-канале.

В Луганском информационном центре (ЛИЦ) со ссылкой на сына погибшего уточнили, что Филипоненко погиб в результате подрыва его автомобиля.

"Взрывное устройство сработало в автомобиле Михаила Филипоненко. В результате взрыва депутат Народного совета получил ранения, несовместимые с жизнью. Об этом ЛИЦ сообщил сын депутата, Иван Филипоненко", – сказали в инфоцентре.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ).
В октябре в Новой Каховке в результате подрыва автомобиля был серьезно ранен секретарь местного отделения "Единой России" Владимир Малов, позже стало известно, что он скончался в больнице.
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