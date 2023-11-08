https://crimea.ria.ru/20231108/v-luganske-vzorvali-v-mashine-eks-nachalnika-narodnoy-militsii-lnr-1132643107.html
В Луганске взорвали в машине экс-начальника народной милиции ЛНР
В Луганске взорвали в машине экс-начальника народной милиции ЛНР - РИА Новости Крым, 08.11.2023
В Луганске взорвали в машине экс-начальника народной милиции ЛНР
В Луганске погиб экс-начальник управления народной милиции и представительства СЦКК в ЛНР, депутат народного совета республики Михаил Филипоненко. Об этом... РИА Новости Крым, 08.11.2023
2023-11-08T11:19
2023-11-08T11:19
2023-11-08T12:02
луганск
луганская народная республика (лнр)
новости
взрыв
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/08/1132643225_0:104:1280:824_1920x0_80_0_0_98f5e34c15b6bf0ce4f5c8519df4a808.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. В Луганске погиб экс-начальник управления народной милиции и представительства СЦКК в ЛНР, депутат народного совета республики Михаил Филипоненко. Об этом сообщил коллега погибшего Филипоненко, депутат парламента ЛНР Юрий Юров.В Луганском информационном центре (ЛИЦ) со ссылкой на сына погибшего уточнили, что Филипоненко погиб в результате подрыва его автомобиля.Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ).В октябре в Новой Каховке в результате подрыва автомобиля был серьезно ранен секретарь местного отделения "Единой России" Владимир Малов, позже стало известно, что он скончался в больнице. Читайте также на РИА Новости Крым:Запад "не видит" – Захарова о реакции на покушение на Царева в КрымуВзорван автомобиль Захара Прилепина - что известноПатрушев: убийство Татарского и подрыв Крымского моста координировали США
луганск
луганская народная республика (лнр)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/08/1132643225_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e6d2f58b659c1564d2a025a1c889fdff.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганск, луганская народная республика (лнр), новости, взрыв, происшествия
В Луганске взорвали в машине экс-начальника народной милиции ЛНР
В Луганске при взрыве автомобиля погиб экс-начальник народной милиции ЛНР Филипоненко
11:19 08.11.2023 (обновлено: 12:02 08.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. В Луганске погиб экс-начальник управления народной милиции и представительства СЦКК в ЛНР, депутат народного совета республики Михаил Филипоненко. Об этом сообщил коллега погибшего Филипоненко, депутат парламента ЛНР Юрий Юров.
"Час назад в Луганске трагически погиб наш коллега, депутат Народного Совета ЛНР, бывший глава СЦКК ЛНР, бывший начальник управления Народной милиции ЛНР, человек, стоявший у истоков создания Народного Ополчения Республики, полковник Михаил Юрьевич Филипоненко. Царствие Небесное! Скорбим вместе с родными и близкими", – написал Юров в своем Telegram-канале.
В Луганском информационном центре (ЛИЦ) со ссылкой на сына погибшего уточнили, что Филипоненко погиб в результате подрыва его автомобиля.
"Взрывное устройство сработало в автомобиле Михаила Филипоненко. В результате взрыва депутат Народного совета получил ранения, несовместимые с жизнью. Об этом ЛИЦ сообщил сын депутата, Иван Филипоненко", – сказали в инфоцентре.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ).
В октябре в Новой Каховке в результате подрыва автомобиля был серьезно ранен
секретарь местного отделения "Единой России" Владимир Малов, позже стало известно, что он скончался в больнице.
Читайте также на РИА Новости Крым: