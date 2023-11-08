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В Луганске взорвали в машине экс-начальника народной милиции ЛНР

В Луганске взорвали в машине экс-начальника народной милиции ЛНР - РИА Новости Крым, 08.11.2023

В Луганске взорвали в машине экс-начальника народной милиции ЛНР

В Луганске погиб экс-начальник управления народной милиции и представительства СЦКК в ЛНР, депутат народного совета республики Михаил Филипоненко. Об этом... РИА Новости Крым, 08.11.2023

2023-11-08T11:19

2023-11-08T11:19

2023-11-08T12:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. В Луганске погиб экс-начальник управления народной милиции и представительства СЦКК в ЛНР, депутат народного совета республики Михаил Филипоненко. Об этом сообщил коллега погибшего Филипоненко, депутат парламента ЛНР Юрий Юров.В Луганском информационном центре (ЛИЦ) со ссылкой на сына погибшего уточнили, что Филипоненко погиб в результате подрыва его автомобиля.Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ).В октябре в Новой Каховке в результате подрыва автомобиля был серьезно ранен секретарь местного отделения "Единой России" Владимир Малов, позже стало известно, что он скончался в больнице. Читайте также на РИА Новости Крым:Запад "не видит" – Захарова о реакции на покушение на Царева в КрымуВзорван автомобиль Захара Прилепина - что известноПатрушев: убийство Татарского и подрыв Крымского моста координировали США

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганск, луганская народная республика (лнр), новости, взрыв, происшествия