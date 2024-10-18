https://crimea.ria.ru/20241018/gruzovoe-sudno-perevernulos-u-beregov-sakhalina---chetyre-moryaka-propali-1141175546.html

Грузовое судно перевернулось у берегов Сахалина - четыре моряка пропали

Грузовое судно перевернулось у берегов Сахалина - четыре моряка пропали - РИА Новости Крым, 18.10.2024

Грузовое судно перевернулось у берегов Сахалина - четыре моряка пропали

Грузовое судно перевернулось на Сахалине при перегрузке щебня и песка, три моряка спасены, четверых еще ищут, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий... РИА Новости Крым, 18.10.2024

2024-10-18T07:24

2024-10-18T07:24

2024-10-18T07:24

сахалин

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Грузовое судно перевернулось на Сахалине при перегрузке щебня и песка, три моряка спасены, четверых еще ищут, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко."У берегов Корсаковского района перевернулось грузовое судно "Григорий Ловцов", перевозившее щебень и песок. Предварительно, при перегрузке произошел крен и переворачивание судна. На борту находилось семь членов экипажа. Троих человек удалось спасти, судьба четырёх пока неизвестна", - написал Лимаренко в своем Telegram-канале.По его информации, сейчас идет поисково-спасательная операция. На месте крушения работают два буксира и спасательное судно, спасатели делают все возможное.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Грузовой поезд сошел с рельсов во Владимирской областиДва грузовых поезда столкнулись в Челябинской области – есть пострадавший

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сахалин, происшествия, новости, россия