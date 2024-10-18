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Грузовое судно перевернулось у берегов Сахалина - четыре моряка пропали - РИА Новости Крым, 18.10.2024
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Грузовое судно перевернулось у берегов Сахалина - четыре моряка пропали
Грузовое судно перевернулось у берегов Сахалина - четыре моряка пропали - РИА Новости Крым, 18.10.2024
Грузовое судно перевернулось у берегов Сахалина - четыре моряка пропали
Грузовое судно перевернулось на Сахалине при перегрузке щебня и песка, три моряка спасены, четверых еще ищут, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий... РИА Новости Крым, 18.10.2024
2024-10-18T07:24
2024-10-18T07:24
сахалин
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Грузовое судно перевернулось на Сахалине при перегрузке щебня и песка, три моряка спасены, четверых еще ищут, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко."У берегов Корсаковского района перевернулось грузовое судно "Григорий Ловцов", перевозившее щебень и песок. Предварительно, при перегрузке произошел крен и переворачивание судна. На борту находилось семь членов экипажа. Троих человек удалось спасти, судьба четырёх пока неизвестна", - написал Лимаренко в своем Telegram-канале.По его информации, сейчас идет поисково-спасательная операция. На месте крушения работают два буксира и спасательное судно, спасатели делают все возможное.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Грузовой поезд сошел с рельсов во Владимирской областиДва грузовых поезда столкнулись в Челябинской области – есть пострадавший
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Новости
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РИА Новости Крым
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60
сахалин, происшествия, новости, россия
Грузовое судно перевернулось у берегов Сахалина - четыре моряка пропали

Четыре моряка пропали - грузовое судно перевернулось у берегов Сахалина

07:24 18.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСпасательный круг
Спасательный круг - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Грузовое судно перевернулось на Сахалине при перегрузке щебня и песка, три моряка спасены, четверых еще ищут, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
"У берегов Корсаковского района перевернулось грузовое судно "Григорий Ловцов", перевозившее щебень и песок. Предварительно, при перегрузке произошел крен и переворачивание судна. На борту находилось семь членов экипажа. Троих человек удалось спасти, судьба четырёх пока неизвестна", - написал Лимаренко в своем Telegram-канале.
По его информации, сейчас идет поисково-спасательная операция. На месте крушения работают два буксира и спасательное судно, спасатели делают все возможное.
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